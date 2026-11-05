Secuestran a subteniente del Ejército en Saravena y autoridades señalan al ELN

María Camila Pantoja Hernández fue interceptada en Saravena. Las autoridades activaron protocolos de búsqueda y señalaron preliminarmente al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN - crédito Colprensa

Guardar

Una subteniente del Ejército Nacional identificada como María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada en la tarde del 4 de noviembre en Saravena, Arauca. La oficial habría sido interceptada en el casco urbano por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, mientras las autoridades atribuyen preliminarmente el hecho a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

Según información de Blu Radio, tras conocerse el secuestro las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional para establecer el paradero de la uniformada y lograr su liberación.

PUBLICIDAD

En las labores participan la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, que adelantan acciones conjuntas para ubicar a la subteniente. El Ejército rechazó el secuestro y señaló que representa una grave vulneración de los derechos a la libertad, la vida, la integridad personal y la dignidad humana.

María Camila Pantoja Hernández fue interceptada en Saravena. Las autoridades activaron protocolos de búsqueda y señalaron preliminarmente al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN - crédito Colprensa

Ejército activa búsqueda de la subteniente

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto, también se pronunció sobre lo ocurrido y responsabilizó al ELN por el secuestro de la uniformada. A través de la red social X, manifestó su rechazo al hecho y expresó respaldo a la familia de la oficial.

PUBLICIDAD

“Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena (Arauca), a manos del Eln”, señaló el oficial.

Soto agregó que la institución acompaña de manera integral a los familiares de Pantoja Hernández y les brinda apoyo, solidaridad y asistencia institucional mientras continúan las labores para establecer dónde permanece retenida.

El Ejército habilitó además canales para recibir información que permita avanzar en la búsqueda. Las personas que tengan datos sobre el secuestro pueden comunicarse a la línea gratuita nacional 147 o al número 313 297 1482, con garantía de reserva para quienes suministren información.

El caso de la subteniente se suma a otros secuestros atribuidos al ELN en esta zona del país. Entre ellos están los de Rodrigo López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes permanecen en cautiverio desde mayo de 2025.

PUBLICIDAD

Los dos funcionarios fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 cuando se desplazaban por motivos laborales hacia el municipio de Fortul. Sus familias han solicitado desde entonces su liberación.

María Camila Pantoja Hernández fue interceptada en Saravena. Las autoridades activaron protocolos de búsqueda y señalaron preliminarmente al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN - crédito Colprensa

Otros secuestros atribuidos al ELN

Casi un año después del secuestro de López y Pacheco, el 6 de mayo de 2026, el ELN anunció un denominado “juicio revolucionario” contra ellos y contra dos agentes de la Dijín, Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes también estaban privados de la libertad y fueron liberados un mes después.

El grupo armado señaló que los funcionarios del CTI habían sido “sentenciados” a 55 y 60 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente, bajo el argumento de que realizaban labores de espionaje. Sin embargo, el grupo no tiene competencia legal para imponer ese tipo de decisiones.

PUBLICIDAD

En un video difundido por el ELN el pasado 18 de septiembre, López y Pacheco solicitaron la intervención del jefe de Estado para conseguir su liberación. Los dos funcionarios, de acuerdo con la información disponible, continúan en cautiverio.

A estos casos se suma el secuestro ocurrido el 17 de agosto en Norte de Santander, cuando tres agentes de la Policía y una civil fueron interceptados mientras se movilizaban en un Chevrolet Spark GT rojo.

Las personas secuestradas fueron identificadas como Fredy Russi González, Erika Monroy Hurtado, Édison Yesid Medina Traslaviña y Angi Jácome. De acuerdo con las autoridades, varios hombres armados que se movilizaban en dos camionetas interceptaron el vehículo en el que viajaban y se los llevaron.

PUBLICIDAD

Mientras avanzan las investigaciones sobre estos hechos, las autoridades mantienen la búsqueda de María Camila Pantoja Hernández y reiteraron el llamado a la ciudadanía para entregar cualquier información que pueda contribuir a establecer su ubicación y facilitar su liberación.