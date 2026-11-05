Controladores alertan que fallas en El Dorado podrían repetirse sin inversión tecnológica

(Álvaro Tavera/Colprensa)

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La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) alertó sobre fallas recurrentes en los sistemas de vigilancia y comunicación aeronáutica del país, luego de una nueva afectación en el radar del Centro de Control del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

La organización advirtió que, si no se realizan inversiones estructurales y una modernización tecnológica de los sistemas, estos episodios podrían repetirse y seguir afectando la seguridad y la operación aérea nacional.

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Según información publicada por Blu Radio, la falla se presentó hacia las 12:40 del mediodía y se prolongó durante aproximadamente dos horas. La situación obligó a activar procedimientos de contingencia, entre ellos la suspensión de despegues y restricciones al tránsito de aeronaves en distintas zonas del país.

La afectación también redujo la capacidad de los controladores para gestionar vuelos internacionales de sobrevuelo. ACDECTA señaló que este tipo de eventos incrementa la carga de trabajo de los funcionarios y obliga a depender en mayor medida de su experiencia y capacidad de reacción para mantener las operaciones dentro de condiciones seguras.

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Fallas en el Aeropuerto El Dorado, Bogotá - crédito Colprensa

Fallas en El Dorado afectaron varios aeropuertos

El presidente de ACDECTA, Alexander Pérez, explicó que existen protocolos para responder ante situaciones de este tipo, pero insistió en que la repetición de las fallas aumenta la presión sobre los controladores aéreos y eleva los riesgos operacionales.

Las consecuencias se extendieron a diferentes terminales del país. En el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla se reportaron seis vuelos cancelados y cuatro retrasados, mientras que en el José María Córdova de Rionegro fueron registradas ocho cancelaciones y 26 demoras.

En el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín se cancelaron nueve vuelos y otro tuvo que ser desviado hacia el Oriente antioqueño. Bucaramanga también presentó afectaciones: dos vuelos de la ruta Bogotá-Bucaramanga-Bogotá y uno correspondiente al trayecto Medellín-Bucaramanga fueron cancelados.

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Además, el aeropuerto Palonegro registró demoras debido a los problemas de comunicación originados en Bogotá. Las afectaciones evidenciaron el alcance nacional que puede tener una falla en los sistemas de control que operan desde El Dorado.

Fallas en el Aeropuerto El Dorado, Bogotá - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Controladores piden modernizar los sistemas

Ante lo ocurrido, ACDECTA sostuvo que la respuesta de la Aeronáutica Civil no debería limitarse a reparar los equipos después de cada falla. La asociación pidió avanzar en inversiones estructurales y en la modernización del hardware y software de las salas de control aéreo, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y continuidad de los servicios.

La organización aseguró que ya había advertido a la Aerocivil sobre estas dificultades mediante derechos de petición, comunicaciones oficiales e informes técnicos. También solicitó fortalecer la dirección de las dependencias responsables de los servicios aeronáuticos con profesionales que cuenten con la experiencia y la idoneidad técnica requeridas.

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Para ACDECTA, la recurrencia de estos episodios no solo tiene consecuencias sobre los trabajadores encargados del control del tránsito aéreo, sino también sobre pasajeros, aerolíneas y aeropuertos que dependen de la estabilidad de los sistemas para mantener sus itinerarios.

La asociación manifestó preocupación por las cancelaciones y retrasos generados después de la falla y reiteró que se necesitan soluciones de fondo para impedir que estas situaciones continúen afectando las operaciones.

El llamado está dirigido principalmente a garantizar que los sistemas de vigilancia y comunicación aeronáutica cuenten con herramientas tecnológicas capaces de responder a las exigencias de la operación aérea. Según la organización, mantener equipos confiables y actualizados resulta necesario para reducir las contingencias y evitar una dependencia excesiva de la intervención de los controladores.

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ACDECTA insistió en que las fallas registradas deben ser atendidas con medidas de largo plazo. La organización considera que una modernización tecnológica, acompañada de una gestión técnica adecuada, es necesaria para garantizar la continuidad del servicio y disminuir el riesgo de nuevas afectaciones en El Dorado y en otros aeropuertos del país.