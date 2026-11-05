Fedesarrollo lanzó advertencia sobre dos medidas de la Ley de Rescate Fiscal: “Inclina la cancha a favor de los más grandes”

Fedesarrollo respaldó la Ley de Rescate Fiscal, pero pidió revisar dos de sus medidas por sus posibles efectos sobre el empleo formal y el recaudo tributario. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa y Fedesarrollo

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La Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno al Congreso recibió el respaldo de Fedesarrollo, que, sin embargo, solicitó revisar dos disposiciones del proyecto relacionadas con los costos de contratación formal y los beneficios tributarios para grandes inversionistas.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la entidad advirtió que aumentar las contribuciones de los empleadores podría desincentivar la vinculación de trabajadores, mientras que mantener incentivos tributarios especiales durante 16 años reduciría los recursos que recibe el Estado.

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En un comunicado, el centro de pensamiento consideró necesaria una reforma ante el deterioro de las finanzas públicas, pero señaló que algunas propuestas requieren una evaluación de sus consecuencias económicas antes de avanzar en el trámite legislativo.

El aumento de los aportes a salud que preocupa a Fedesarrollo

El primer cuestionamiento se refiere a la propuesta de incrementar los aportes parafiscales y las contribuciones a salud que realizan los empleadores. La modificación revertiría parcialmente los cambios introducidos por la reforma de 2014, que redujo los costos no salariales para determinados grupos de trabajadores.

Según el proyecto radicado, desde el 1 de enero de 2027, los empleadores volverían a cotizar el 8,5% a salud.

Para Fedesarrollo, la reducción de esos costos en 2014 fue una decisión acertada porque favorecía la contratación formal. Por eso, considera que recuperar las contribuciones anteriores encarecería el trabajo asalariado y podría mantener a más personas en actividades informales.

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“Encarecer el trabajo asalariado formal es una manera de perpetuar los niveles altísimos de trabajo por cuenta propia y en negocios de menos de 5 personas, que están detrás de los bajos niveles de productividad y crecimiento, de la pobreza y la desigualdad”, afirmó la organización.

Como alternativa para obtener recursos, el centro de pensamiento propuso explorar otras fuentes de financiación, entre ellas gravar con impuesto de renta los ingresos pensionales.

El proyecto contempla que los empleadores vuelvan a cotizar el 8,5% a salud desde el 1 de enero de 2027, una medida que Fedesarrollo considera que podría encarecer la contratación formal. - crédito Visuales IA

Por qué Fedesarrollo cuestionó el régimen RUGE

El segundo reparo está dirigido al Régimen Único de Grandes Inversiones (RUGE), diseñado para facilitar proyectos de gran tamaño mediante condiciones tributarias diferenciadas según el sector económico.

El mecanismo contempla beneficios como la depreciación acelerada de activos y tarifas reducidas del impuesto de renta para nuevos negocios. Las tasas previstas para quienes accedan al régimen serían del 20% o del 26%.

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Fedesarrollo respaldó la reducción gradual de la tarifa general de renta para las empresas, pero cuestionó que se establezcan ventajas adicionales para determinados inversionistas, pues considera que estas condiciones debilitan la base tributaria y generan diferencias frente a otros negocios.

La entidad resumió su posición con una comparación: “En lugar de nivelar el campo de juego para todos, inclina la cancha a favor de los jugadores más grandes”.

También cuestionó el plazo de los beneficios, que se extenderían durante 16 años. Para el centro de pensamiento, ese periodo representa un compromiso prolongado de los ingresos públicos.

En su pronunciamiento, recordó que los incentivos tributarios no sustituyen los recursos que requiere el país para financiar sectores estratégicos.

“Los incentivos tributarios no pueden reemplazar la inversión en seguridad, educación, infraestructura de transporte e innovación”, señaló.

Por esa razón, sostuvo que “no parece prudente comprometer al país a 16 años de beneficios tributarios para los grandes negocios”.

El Régimen Único de Grandes Inversiones contempla tarifas de renta del 20% o 26% y beneficios tributarios durante 16 años para los proyectos que cumplan las condiciones. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios al IVA que respaldó el centro de pensamiento

Entre los componentes que recibieron una valoración favorable están las modificaciones al impuesto sobre el valor agregado (IVA), orientadas a ampliar la base de productos gravados y aumentar los ingresos tributarios.

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La propuesta incluye mecanismos de devolución y compensación para proteger a los hogares más vulnerables frente a los cambios.

Según las estimaciones de Fedesarrollo, los productos que actualmente no pagan la tarifa general del 19% representan un sacrificio de recursos cercano al 6% del PIB.

Ampliar la base gravable, junto con los mecanismos de compensación, permitiría aumentar el recaudo en cerca de 1 % del PIB, sin afectar a los hogares de menores ingresos.

La entidad calificó la propuesta como cautelosa y recomendó explorar también las exclusiones del impuesto, con el propósito de proteger de manera más inmediata la liquidez de las familias con menos recursos.

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La reforma propone ampliar la base de productos gravados con la tarifa general del 19%, junto con mecanismos de devolución y compensación para los hogares más vulnerables. - crédito Prosperidad Social

La propuesta para aumentar el aporte de las personas naturales

Otro componente que Fedesarrollo valoró fue el incremento de la contribución de las personas naturales al impuesto de renta.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el proyecto busca aumentar ese aporte en aproximadamente 0,6% del PIB.

Para la organización, el ajuste ayudaría a corregir una estructura tributaria en la que las empresas soportan una carga impositiva atípicamente alta. Además, permitiría aumentar la participación del 30% de los hogares con mayores ingresos en la financiación del Estado.

En su comunicado, Fedesarrollo también destacó el enfoque integral de la reforma y la prioridad que otorga al control del gasto público.

Finalmente, hizo un llamado al sector empresarial para respaldar la discusión de la iniciativa en el Congreso y al Ejecutivo. La entidad describió el proyecto como “una invitación a repensar nuestro contrato social” y señaló que enfrentar las dificultades fiscales requiere que distintos sectores de la población asuman sacrificios.

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