Augusto Ocampo, exsecretario jurídico de Presidencia, defendió la intimidad de Gustavo Petro tras la difusión de un video con Deicy Jiménez: "El derecho penal no funciona así”

La denunciante, que ha revelado haber tenido una relación íntima con el expresidente de la República, alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito @deicyjimenez_/Instagram

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El exsecretario jurídico de la Presidencia Augusto Ocampo salió en sus redes sociales en defensa del expresidente de la República Gustavo Petro después de que Deicy Jiménez difundiera un video que, según afirmó, respaldaría sus denuncias sobre una presunta relación íntima y supuestos favores sexuales a cambio de contratos públicos.

Ocampo, que también fue ministro de Justicia (e), cuestionó la divulgación del material e indicó que debe investigarse la eventual vulneración del derecho a la intimidad. “Aquí no estamos hablando solamente de un escándalo en las redes sociales, estamos hablando de derechos fundamentales que fueron gravemente vulnerados”, expresó.

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Augusto Ocampo, que fungía como secretario jurídico de la Presidencia, respaldó al exmandatario Gustavo Petro y pidió un debido proceso frente a las denuncias de Deicy Jiménez - crédito Presidencia - suministrado a Infobae Colombia

El exfuncionario señaló que la condición política de Petro no elimina las garantías constitucionales sobre su vida privada. “¿Desde cuándo una persona pierde su derecho a la intimidad porque fue presidente de la República? ¿Desde cuándo compartir un beso autoriza a alguien a grabarlo y exhibirlo públicamente?”, escribió Ocampo.

Exsecretario jurídico de Presidencia pidió establecer quién grabó y divulgó el video

En su pronunciamiento, el extitular del despacho jurídico de la Casa de Nariño hizo referencia al artículo 15 de la Constitución y señaló que esa norma “no distingue entre presidentes y ciudadanos”. Con ello, añadió que aceptar un encuentro privado no equivale a autorizar una grabación ni su posterior publicación; en clara defensa del expresidente.

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El exsecretario jurídico de Presidencia Augusto Ocampo expresó en la red social X su percepción sobre el escándalo que involucra al expresidente Gustavo Petro y su relación con Deicy Jiménez - crédito @AUGUSTOAOCAMPO/X

“Aceptar un encuentro íntimo no significa autorizar que lo graben, y mucho menos que lo publiquen”, Ocampo, que también pidió esclarecer el origen de las imágenes y las condiciones en las que fueron obtenidas. “Si Gustavo Petro no consintió esa grabación ni su divulgación, estamos ante hechos que ameritan una respuesta judicial seria”, acotó.

Del mismo modo, insistió en su publicación que las autoridades tendrían que determinar “quién grabó, en qué circunstancias, con qué fin, quién publicó y qué responsabilidades pueden derivarse de esas actuaciones”. Y rechazó que la publicación del video permita establecer, por sí sola, responsabilidades penales.

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“El derecho penal no funciona así”, enfatizó el exfuncionario, en relación con los señalamientos formulados contra el expresidente, que en sus plataformas digitales también rechazó los señalamientos en su contra y dejó en manos de la justicia el avance de las investigaciones tras las denuncias formuladas por Jiménez, extrabajadora sexual.

Deicy Jiménez ya compareció ante la Corte Suprema de Justicia tras sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/XColprensa

Ocampo pidió separar denuncias de contratación con posible relación afectiva de Petro con Deicy Jiménez

Cabe destacar que Jiménez, en la noche del miércoles 4 de noviembre, difundió el video en su cuenta de Instagram y lo presentó como una prueba de que dice la verdad sobre una relación con Petro. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió la denunciante, que además pidió protección para ella y su familia.

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La mujer, que reveló haber conocido a Petro en 2019 en una plataforma para adultos, ha sostenido denuncias relacionadas con presuntos beneficios en contratación pública para mujeres cercanas al exmandatario. Y también advirtió que responsabiliza al exmandatario de los colombianos si le ocurre algo a ella o a sus familiares.

Frente a esas acusaciones, el exsecretario jurídico Ocampo apuntó a que, eventuales delitos como el tráfico de influencias o irregularidades en la contratación estatal, requieren elementos específicos que deben probarse. “No aparecen mágicamente porque alguien publique imágenes de una relación personal”, expresó el abogado.

En los chats que entregó Deicy Jiménez y en los que supuestamente habría hablado con el expresidente Gustavo Petro, se hizo énfasis en la manera en la que buscarían ubicarla al interior del Gobierno - crédito suministrada a Infobae Colombia - Presidencia

De la misma manera, el exsecretario jurídico aclaró que Jiménez puede entregar a las autoridades cualquier elemento que considere pertinente para respaldar sus denuncias. “Si tiene pruebas de conductas delictivas, tiene todo el derecho a presentarlas y que las autoridades las reciban, las examinen y establezcan la verdad”, puntualizó.

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Asimismo, Ocampo insistió en que una denuncia no habilita la exposición de la vida privada. “Una cosa es buscar justicia y otra convertir una habitación privada en un escenario de escarnio público”, escribió el letrado, frente al caso que ya llevó a la mujer a comparecer ante la Corte Suprema, por el entonces fuero de Petro, que era senador.

Ocampo cerró su mensaje con un pedido para que las denuncias y la difusión del material sean examinadas con criterios judiciales. “Que se investigue todo, pero háganlo con seriedad, respetando el debido proceso y la dignidad”, finalizó el abogado, que pidió en consecuencia que se avance conforme al ordenamiento jurídico en Colombia.

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