Colombia

Así fue el millonario robo en la Universidad Javeriana en Bogotá: se llevaron computadores, joyas y celulares

Las víctimas dejaron sus maletas en los vestidores mientras jugaban fútbol y luego hallaron ausentes sus objetos personales en el campus del centro de Bogotá

Al menos diez mujeres sufrieron la pérdida de computadores portátiles, tabletas, teléfonos celulares y dinero (@CapGusXMan/X)

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Un robo masivo en camerinos dejó a por lo menos 10 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, sin computadores, teléfonos, tabletas, joyas y dinero en efectivo durante una práctica de fútbol.

El valor preliminar de las pertenencias sustraídas superaría los 60 millones de pesos, de acuerdo con información divulgada por El Ojo de la Noche.

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El hecho ocurrió en la noche del miércoles 4 de noviembre cuando las estudiantes se encontraban en una de las canchas de fútbol del campus, ubicadas en el centro de la ciudad, fuera de su horario habitual de clases. Mientras participaban en la actividad deportiva, dejaron sus maletas en los vestidores dispuestos para ese fin.

Cuando terminó el encuentro, las jóvenes fueron a buscar sus objetos personales y descubrieron que varias de las maletas habían sido revisadas. Los responsables habrían ingresado a los camerinos y abandonado el lugar sin que quienes estaban cerca advirtieran lo ocurrido.

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Las víctimas calcularon que el valor de los elementos sustraídos supera los 60 millones de pesos (Colprensa)

Detalles del hurto

El robo afectó a estudiantes que integran un grupo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales. Según los testimonios, el hecho ocurrió cerca de las 7:00 p. m., mientras las jugadoras estaban concentradas en la cancha principal de la universidad.

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Las víctimas denunciaron que los delincuentes entraron a los vestidores de mujeres, donde permanecían las pertenencias. Entre los objetos mencionados figuran computadores portátiles, iPad, celulares, joyas y efectivo.

El caso se conoció luego de que las afectadas publicaran videos en redes sociales. En esas grabaciones, cuestionaron las condiciones de control para el ingreso al campus a esa hora.

“No estaban pidiendo carnés”, afirmó una de las estudiantes afectadas a El Ojo de la Noche. La joven sostuvo que el hurto ocurrió dentro de un espacio que debía contar con vigilancia y control de acceso.

La estudiante también señaló que le sustrajeron un iPad y un teléfono celular. En su relato, planteó que había porteros en distintos sectores del campus, aunque el ingreso de personas no habría requerido identificación.

La Policía Metropolitana de Bogotá inspeccionó el lugar y revisa las grabaciones de seguridad para identificar a los autores (@CapGusXMan/X)

Las víctimas señalaron que los responsables revisaron las maletas que quedaron en los vestidores y se llevaron objetos de alto valor sin que las personas presentes en la zona advirtieran lo que ocurría.

Una de las jóvenes afirmó que le quitaron dos dispositivos: “Me robaron un iPad y un celular”. Otra estudiante declaró en la grabación que también perdió sus pertenencias electrónicas. “A mí me robaron mi celular y el iPad”, expresó.

Los relatos incluyeron la pérdida de un teléfono de alta gama. “A mí me robaron un iPhone 15”, dijo una de las afectadas. Otra joven indicó: “A mí me robaron el iPad”.

En el mismo video, una víctima enumeró parte de los elementos que faltaban tras la práctica deportiva: “A mí me robaron una MacBook. Y hay otras personas afectadas que les robaron el celular, MacBook y iPads”.

Las estudiantes también denunciaron la desaparición de efectivo. Una de ellas resumió esa parte del reclamo con una frase breve: “Robaron dinero en efectivo”.

Más de diez estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana denunciaron el robo de sus pertenencias en los camerinos del campus (Captura de video)
Más de diez estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana denunciaron el robo de sus pertenencias en los camerinos del campus (Captura de video)

Según lo recogido por el programa, entre los objetos reportados figuran computadores MacBook, varios iPad, celulares, joyas y sumas de dinero que los estudiantes guardaban en sus maletas.

La Policía revisa los controles de seguridad de la universidad

La Policía llegó a la institución después del llamado de las estudiantes y comenzó las primeras verificaciones sobre el hurto denunciado.

De acuerdo con El Ojo de la Noche, la revisión de los registros de seguridad del campus será una de las herramientas para intentar identificar a quienes habrían ingresado a los camerinos.

Las autoridades también indagan los protocolos de seguridad que, de forma preliminar, habrían sido vulnerados durante la noche en que se desarrolló la práctica deportiva.

El monto estimado del robo podría superar los 60 millones de pesos, de acuerdo con los elementos descritos por las afectadas y la cantidad de estudiantes que denunciaron pérdidas.

La investigación busca determinar quiénes participaron en el ingreso a los vestidores, cómo salieron del lugar con los objetos y qué medidas adoptará la universidad frente a las denuncias de las estudiantes.

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