Colombia

Vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó la realización de la “Milagro Week” en Europa: “Atraer más inversión”

La cita empresarial reunirá a compañías, fondos, entidades financieras y representantes oficiales para exhibir iniciativas nacionales, cerrar alianzas y facilitar recursos destinados a actividades productivas

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid afirmó que la seguridad jurídica y la estabilidad institucional resultan necesarias para atraer recursos y promover la actividad empresarial en el país - crédito Vicepresidencia de la República
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Colombia realizará la Milagro Week en Madrid en marzo de 2027, una cita empresarial anunciada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, para conectar proyectos nacionales con fondos, compañías y entidades financieras europeas. El Gobierno busca que la llegada de capital impulse la creación de empresas, el empleo y el crecimiento económico.

La estrategia tendrá una primera escala en Nueva York, entre el 16 y el 19 de noviembre de 2026, donde se presentará un portafolio de proyectos valorado en $75 billones. La convocatoria forma parte de Misión Crecer, el plan gubernamental para dinamizar la economía mediante inversión privada y presencia en mercados internacionales.

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Restrepo comunicó la sede europea durante una agenda en la capital española en la que encabezó 14 reuniones con más de 400 empresarios e inversionistas. Los encuentros abordaron oportunidades en turismo, infraestructura, energía, tecnología, centros de datos, industria de defensa, aviación y servicios financieros.

El vicepresidente viajó a España por delegación del presidente Abelardo de la Espriella, acompañado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; y el embajador designado ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina. La delegación se reunió con representantes empresariales en Banco Santander, la Cámara de Comercio de Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, Ceapi, y ProColombia Madrid.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo viajó a España por delegación del presidente Abelardo De La Espriella acompañado por ministros y diplomáticos - crédito @jrestrp/X

España es el segundo mayor inversionista extranjero en Colombia, según expuso Restrepo ante los empresarios. El Gobierno pretende aprovechar esos vínculos económicos para ampliar la llegada de recursos europeos y reforzar la confianza de las compañías interesadas en operar en el país.

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, planteó que la seguridad jurídica y la estabilidad institucional son condiciones necesarias para promover la actividad empresarial y atraer capital. “Apostar a la empresa es apostar al desarrollo de la sociedad”, afirmó.

Madrid como punto de encuentro entre proyectos y capital europeo

El vicepresidente José Manuel Restrepo viajó a España por delegación del presidente Abelardo de la Espriella acompañado por ministros y diplomáticos - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente José Manuel Restrepo viajó a España por delegación del presidente Abelardo de la Espriella acompañado por ministros y diplomáticos - crédito @jrestrp/X

La edición de Milagro Week prevista para marzo de 2027 reunirá a empresarios colombianos, inversionistas europeos, fondos de inversión, entidades financieras y representantes gubernamentales. El encuentro tendrá tres objetivos: presentar proyectos, establecer alianzas y facilitar el acceso a recursos para iniciativas productivas.

Restrepo sostuvo que Colombia debe competir de manera activa por la inversión internacional: “Hoy todos los países compiten por la inversión. Por eso no podemos quedarnos esperando a que el capital llegue. Tenemos que salir a buscarlo, mostrar nuestras oportunidades y generar la confianza necesaria para que los inversionistas apuesten por Colombia”.

El vicepresidente vinculó esa búsqueda con el impacto social de los proyectos financiados. “Cuando hay inversión, hay beneficio social, hay empleo, hay oportunidades para los más vulnerables de nuestro país y hay crecimiento”, expresó al explicar la convocatoria dirigida a empresas y fondos europeos.

La agenda también incluyó un acercamiento con Airbus para explorar el desarrollo de una cadena industrial aeronáutica y aeroespacial en Colombia. La compañía enviará representantes a Bogotá la semana siguiente para evaluar oportunidades de inversión con los ministerios de Defensa y de Comercio, Industria y Turismo.

Barranquilla recibirá a 400 empresarios internacionales

Barranquilla recibirá a cuatrocientos empresarios internacionales antes de finalizar 2026 en articulación con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica - crédito Alcaldía de Barranquilla
Barranquilla recibirá a cuatrocientos empresarios internacionales antes de finalizar 2026 en articulación con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica - crédito Alcaldía de Barranquilla

Antes de finalizar 2026, Barranquilla será sede de un encuentro con 400 empresarios internacionales, organizado en articulación con Ceapi La actividad permitirá a los asistentes conocer oportunidades de negocio en Colombia y establecer contactos con actores del sector productivo nacional.

El Gobierno busca posicionar a la ciudad y al Caribe colombiano como destinos para la inversión extranjera. La convocatoria se orientará a proyectos de infraestructura, turismo, energía y tecnología, entre otros sectores considerados estratégicos.

Restrepo explicó que la promoción de inversiones en el exterior se complementa con la necesidad de recuperar el equilibrio de las finanzas públicas. “Tenemos un reto fiscal que debemos enfrentar con responsabilidad, pero también tenemos que salir al mundo a buscar inversión. Son dos caras de la misma moneda: ordenar las cuentas y generar las condiciones para crecer”, señaló.

La agenda empresarial en Madrid se desarrolló antes de la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre.

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