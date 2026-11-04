Colombia

Tensión entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y José Félix Lafaurie por supuesta auditoría a Fedegán: qué pasó

El jefe de la cartera habría cuestionado el manejo de recursos de la federación ganadera y anunciado una revisión externa

José Félix Lafaurie y el ministro Indalecio Dangond habrían protagonizado un fuerter encontrón en una reunión ministerial - crédito Colprensa
José Félix Lafaurie y el ministro Indalecio Dangond habrían protagonizado un fuerter encontrón en una reunión ministerial - crédito Colprensa
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El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, habría confirmado un episodio de tensión con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, que, al parecer, le pidió retirarse de una reunión con representantes del sector agropecuario en las oficinas de esa cartera.

El episodio habría incluido cuestionamientos a la gestión del gremio y el anuncio de una auditoría externa a Fedegán, conforme a la información suministrada por Caracol Radio.

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De la misma manera, el cruce habría ocurrido durante un encuentro con dirigentes gremiales y empresarios, entre ellos representantes de Alpina y Colanta, según publicó el periodista Melquisedec Torres en sus redes sociales.

De acuerdo con la versión, Dangond cuestionó el manejo de recursos por parte de Fedegán y preguntó por el destino de cerca de un billón de pesos. “Qué irresponsabilidad del gremio” y “¿dónde está la plata?”, habría dicho el ministro durante la reunión.

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