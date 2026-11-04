Colombia

Prepara alitas de pollo al horno estilo restaurante: con esta receta quedan extra crocantes y sin exceso de grasa

Estas piezas del ave más consumida del mundo se han convertido en las favoritas de miles de familias. Tienen mucho sabor y pueden jugar perfectamente con distintos tipos de salsas

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Las alitas de pollo al horno quedan crocantes y sin exceso de grasa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con un aroma irresistible, las alitas de pollo al horno son una opción práctica para compartir en familia, acompañar una tarde de fútbol o resolver una cena sin complicaciones.

Aunque no pertenecen a una región colombiana específica, se han convertido en una preparación popular en los hogares de Colombia. Su mayor atractivo está en que requieren pocos ingredientes y no necesitan fritura para lograr una piel dorada y crocante.

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Receta de alitas de pollo al horno

Las alitas de pollo al horno se preparan con una marinada seca de especias, aceite, ajo y limón. Luego se hornean a temperatura alta sobre una bandeja, preferiblemente con rejilla, para que el calor circule y la piel quede tostada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de reposo: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 a 45 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.

Ingredientes

  1. 1 kg de alitas de pollo, limpias y separadas en sus piezas.
  2. 3 dientes de ajo, finamente picados o triturados.
  3. 1 limón, cuyo jugo se utilizará para la marinada.
  4. 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva.
  5. 1 cucharadita de pimentón dulce.
  6. 1 cucharadita de orégano seco.
  7. 1 cucharadita de mostaza.
  8. 1 cucharadita de sal.
  9. ½ cucharadita de pimienta negra.
  10. ½ cucharadita de comino, opcional.
  11. Perejil o cilantro picado, para servir.
  12. Salsa de ajo, miel mostaza o ají, para acompañar.
Un hombre con delantal echa condimentos sobre alitas de pollo en una bandeja, rodeada de cuencos con especias y botellas en una cocina.
El secreto del sabor: secar muy bien las alitas antes de sazonarlas con ajo, paprika, comino y un toque de limón. ¡Listas para reposar! - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer alitas de pollo al horno, paso a paso

  1. Retira cualquier exceso de grasa o plumas que tengan las alitas. Sécalas muy bien con papel de cocina.
  2. Este paso es clave: la piel debe quedar lo más seca posible. La humedad genera vapor y evita que las alitas queden crocantes.
  3. En un recipiente amplio, mezcla el ajo, el jugo de limón, el aceite, el pimentón, el orégano, la mostaza, la sal, la pimienta y el comino.
  4. Agrega las alitas y revuelve hasta que todas queden cubiertas con la marinada. Tapa el recipiente y llévalo a la nevera durante 20 minutos. Si tienes más tiempo, puedes dejarlas hasta 8 horas.
  5. Precalienta el horno a 200 °C. Forra una bandeja con papel para hornear y coloca encima una rejilla.
  6. Acomoda las alitas separadas entre sí. No las amontones, porque se cocinarán con el vapor y perderán la textura dorada.
  7. Lleva la bandeja al horno y cocina durante 20 minutos. Después, voltea cada alita para que se dore por ambos lados.
  8. Hornea durante 20 o 25 minutos más. Las piezas estarán listas cuando tengan un color dorado intenso y alcancen una temperatura interna mínima de 74 °C.
  9. Para una piel más tostada, activa la función de gratinador durante los últimos 2 o 3 minutos. Vigila el horno para evitar que se quemen.
  10. Retira las alitas y déjalas reposar durante 5 minutos. Sirve con cilantro o perejil picado y la salsa que prefieras.

Un buen acompañamiento son las papas criollas al horno, una ensalada fresca, patacones o bastones de yuca. También puedes agregar una salsa de panela y ají para darles un toque más cercano a los sabores colombianos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El truco para lograr alitas jugosas por dentro y tostadas por fuera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 4 porciones, con aproximadamente 250 g de alitas por persona. La cantidad puede variar según el tamaño de las piezas y los acompañamientos.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 360 kcal.
  • Proteínas: 32 g.
  • Grasas: 22 g.
  • Carbohidratos: 5 g.
  • Sodio: aproximadamente 680 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Paella con alitas de pollo, arroz dorado, cocina casera, sabor mediterráneo – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Alitas de pollo horneadas con mucho sabor y una textura irresistible – Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las alitas cocinadas en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta por 4 días.

Para recalentarlas, utiliza el horno a 180 °C durante 10 minutos. Así conservarán mejor su textura. También puedes congelarlas por hasta 2 meses, siempre que estén bien empacadas y completamente frías antes de llevarlas al congelador.

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