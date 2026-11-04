Niña italiana de 8 años reportada como desaparecida fue hallada con vida en Bogotá

La menor de 8 años, que estaba junto a una mujer, fue hallada por los gestores del orden en inmediaciones al Planetario, ubicado cerca al barrio La Macarena (localidad de Santa Fe), a pocos metros de la carrera Séptima, en el centro de la capital colombiana - crédito Secretaría de Seguridad

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Funcionarios que hacen parte de los llamados Gestores del Orden de Bogotá identificaron en el Parque La Independencia a una niña italiana de ocho años que tenía un reporte de desaparición en su país.

El caso que se presentó en el centro de Bogotá, y cuyos detalles se conocieron la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026, tuvo un final feliz luego de la intervención permitió activar una ruta institucional que terminó con el retorno de la menor a Italia, donde se reencontró con su padre.

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La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia destacó sobre este caso que los funcionarios encontraron a la niña junto a una mujer en inmediaciones de la carrera Séptima y el Planetario de Bogotá.

Ambas estaban en condición de vulnerabilidad, sin alimentos y sin condiciones adecuadas de higiene.

El caso llamó la atención de los Gestores del Orden después de que un saludo inicial no obtuviera respuesta.

En un segundo acercamiento, los funcionarios constataron que las dos personas no hablaban español y recurrieron a herramientas de traducción para establecer que eran ciudadanas italianas y que llevaban tres días en Colombia.

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La mujer rechazó la ayuda para acudir al consulado italiano

Los funcionarios ofrecieron acompañamiento para llevarlas a la Embajada o al Consulado de Italia. Sin embargo, la mujer rechazó la propuesta.

Ante las condiciones de vulnerabilidad de la niña y por tratarse de una menor de edad, los Gestores del Orden contactaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La entidad recibió la información para evaluar la situación y adoptar medidas de protección.

Durante la atención institucional, las autoridades establecieron que la menor tenía un reporte de desaparición en Italia. Por tal motivo, desde la Secretaría de Seguridad se detalló que el caso estaba relacionado con un traslado fuera de ese país sin la autorización del padre, quien tenía la custodia.

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El Bienestar Familiar y las autoridades coordinaron el retorno de la menor

Luego de verificar la alerta internacional, el Icbf y las autoridades competentes adelantaron las actuaciones necesarias para garantizar la protección de la niña.

El proceso concluyó con el regreso de la menor a Italia y su reencuentro con su padre. La mujer que la acompañaba también fue trasladada a ese país, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría.

Casos como este resaltan la labor de los Gestores del Orden, funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que trabajan por turnos en sectores priorizados de la capital.

Su labor incluye la identificación de situaciones que pueden afectar la convivencia o poner en riesgo a personas en espacios públicos.

Entre sus tareas están la orientación a ciudadanos, la atención de alertas comunitarias y la activación de rutas con entidades como el Icbf, la Policía y organismos de atención social.

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