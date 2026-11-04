Colombia

Niña italiana de 8 años reportada como desaparecida fue hallada con vida en Bogotá

La menor de edad ya se encuentra con su padre, que cuenta con la patria potestad, y que reportó la salida del país mediterráneo de manera ilegal

La menor de 8 años, que estaba junto a una mujer, fue hallada por los gestores del orden en inmediaciones al Planetario, ubicado cerca al barrio La Macarena (localidad de Santa Fe), a pocos metros de la carrera Séptima, en el centro de la capital colombiana - crédito Secretaría de Seguridad
Guardar

Funcionarios que hacen parte de los llamados Gestores del Orden de Bogotá identificaron en el Parque La Independencia a una niña italiana de ocho años que tenía un reporte de desaparición en su país.

El caso que se presentó en el centro de Bogotá, y cuyos detalles se conocieron la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026, tuvo un final feliz luego de la intervención permitió activar una ruta institucional que terminó con el retorno de la menor a Italia, donde se reencontró con su padre.

PUBLICIDAD

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia destacó sobre este caso que los funcionarios encontraron a la niña junto a una mujer en inmediaciones de la carrera Séptima y el Planetario de Bogotá.

Ambas estaban en condición de vulnerabilidad, sin alimentos y sin condiciones adecuadas de higiene.

El caso llamó la atención de los Gestores del Orden después de que un saludo inicial no obtuviera respuesta.

En un segundo acercamiento, los funcionarios constataron que las dos personas no hablaban español y recurrieron a herramientas de traducción para establecer que eran ciudadanas italianas y que llevaban tres días en Colombia.

PUBLICIDAD

La mujer rechazó la ayuda para acudir al consulado italiano

Los funcionarios ofrecieron acompañamiento para llevarlas a la Embajada o al Consulado de Italia. Sin embargo, la mujer rechazó la propuesta.

Ante las condiciones de vulnerabilidad de la niña y por tratarse de una menor de edad, los Gestores del Orden contactaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La entidad recibió la información para evaluar la situación y adoptar medidas de protección.

Durante la atención institucional, las autoridades establecieron que la menor tenía un reporte de desaparición en Italia. Por tal motivo, desde la Secretaría de Seguridad se detalló que el caso estaba relacionado con un traslado fuera de ese país sin la autorización del padre, quien tenía la custodia.

El Bienestar Familiar y las autoridades coordinaron el retorno de la menor

Luego de verificar la alerta internacional, el Icbf y las autoridades competentes adelantaron las actuaciones necesarias para garantizar la protección de la niña.

El proceso concluyó con el regreso de la menor a Italia y su reencuentro con su padre. La mujer que la acompañaba también fue trasladada a ese país, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría.

Casos como este resaltan la labor de los Gestores del Orden, funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que trabajan por turnos en sectores priorizados de la capital.

Su labor incluye la identificación de situaciones que pueden afectar la convivencia o poner en riesgo a personas en espacios públicos.

Entre sus tareas están la orientación a ciudadanos, la atención de alertas comunitarias y la activación de rutas con entidades como el Icbf, la Policía y organismos de atención social.

Temas Relacionados

Niña italianaReportada como desaparecidaBogotáHallada con vidaPlanetarioGestores del ordenSecretaría de SeguridadPolicía Metropolitana de BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó la realización de la “Milagro Week” en Europa: “Atraer más inversión”

La cita empresarial reunirá a compañías, fondos, entidades financieras y representantes oficiales para exhibir iniciativas nacionales, cerrar alianzas y facilitar recursos destinados a actividades productivas

Vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó la realización de la “Milagro Week” en Europa: “Atraer más inversión”

Expresidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones intermedias de Estados Unidos: “Puede comenzar una época de cuidado de la vida y la democracia”

El exmandatario colombiano celebró los triunfos de latinos, afroamericanos, mujeres e indígenas en las elecciones de Estados Unidos

Expresidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones intermedias de Estados Unidos: “Puede comenzar una época de cuidado de la vida y la democracia”

Iván Cepeda lanzó advertencia a Abelardo de la Espriella tras derrota de Donald Trump en los Estados Unidos: “Sufrirá consecuencias políticas y jurídicas”

El senador del Pacto Histórico destacó que el resultado que dejó en evidencia al partido Republicano representa una derrota para los sectores de la derecha internacional y también la contención en la región hacia expresiones que concuerdan con el fascismo internacional

Iván Cepeda lanzó advertencia a Abelardo de la Espriella tras derrota de Donald Trump en los Estados Unidos: “Sufrirá consecuencias políticas y jurídicas”

Procuraduría tiene listo el pliego de cargos contra Daniel Quintero por participar en política mientras dirigía la Supersalud: estas son las pruebas de la acusación

El auto sostiene que la conducta bajo revisión pudo afectar las garantías de equilibrio e imparcialidad que rigen la intervención de los servidores públicos en el debate electoral

Procuraduría tiene listo el pliego de cargos contra Daniel Quintero por participar en política mientras dirigía la Supersalud: estas son las pruebas de la acusación

Así fue la posesión de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella

El exprocurador general de la Nación y exembajador de Colombia ante la OEA llega en reemplazo de Rodrigo Lara, quien salió en medio de la caída del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por un vicio de procedimiento

Así fue la posesión de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Supuesta expareja de Escro, acusó al prometido de Aida Victoria Merlano de ser un mal padre, pero antigua compañera la desmintió: “Trabajamos en el mismo strip club”

Daniela Ospina se pronunció sobre el retiro de su hermano David Ospina del fútbol y contó que lo vio al borde del llanto: “Fue uno de sus días más difíciles”

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

Alianza FC tomó radical decisión sobre la demanda ante el TAS por los puntos del partido contra América de Cali: dos clubes siguen con el proceso

El portero colombiano Devis Vásquez pasó de ser descartado por la Roma a ser titular en la Champions League: así lo destacó la prensa italiana