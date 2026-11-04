La SAE recuperó dos lujosos inmuebles del empresario Euclides Torres, señalado de financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro: estaban siendo ocupados ilegalmente

La SAE recuperó dos inmuebles en Barranquilla del empresario Euclides Torres, señalado de financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito API/SAE

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La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) informó que recuperó dos inmuebles que, según la entidad, estaban ocupados sin autorización en el sector de Villa Country, en Barranquilla, Atlántico. Los predios están vinculados a procesos de extinción de dominio relacionados con bienes asociados al empresario Euclides Torres, de acuerdo con el reporte oficial.

La actuación fue realizada el 4 de noviembre de 2026 por la Dirección Territorial Caribe de la SAE, que intervino en ejercicio de sus atribuciones de Policía Administrativa. La sociedad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que busca reincorporar las propiedades a su inventario para definir su administración y eventual comercialización.

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La diligencia tuvo acompañamiento de varias instituciones

Los dos predios quedarán bajo responsabilidad de la sociedad de orden nacional mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes - crédito SAE

El operativo contó con la presencia de la Personería Distrital de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Alcaldía Distrital y la Fuerza Pública, según la SAE.

Roy Andrés Royet, director territorial Caribe de la SAE, sostuvo que la recuperación permite restituir los predios a la administración estatal. “Esta diligencia se llevó a cabo con el objeto de garantizar que estos dos inmuebles vuelvan a nuestro inventario”, dijo el funcionario.

La Sociedad de Activos Especiales afirmó que busca reincorporar las propiedades a su inventario para definir su administración y eventual comercialización - crédito SAE

Royet añadió que, tras el procedimiento, los bienes podrán ingresar otra vez a los mecanismos de administración y comercialización que maneja la sociedad. La SAE administra activos que han sido objeto de medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio, antes de que exista una definición de fondo en cada caso.

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La SAE prevé poner los predios nuevamente en comercialización

Euclides Torres financió un evento pre campaña de Petro y ha obtenido importantes contratos con el Estado - crédito Reuters e Infobae.com

La SAE afirmó que la reincorporación de los inmuebles busca impedir nuevas ocupaciones irregulares y permitir que los activos puedan ser destinados a procesos que generen recursos para el Estado colombiano. Los dos predios quedarán bajo responsabilidad de la sociedad de orden nacional mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes.

Una vez se surtan los procedimientos internos, las propiedades podrán ser incluidas en la oferta de comercialización de la entidad, conforme a los requisitos definidos para ese tipo de activos.

La lista de recomendaciones para los interesados incluye consultar únicamente los canales institucionales para conocer las condiciones de participación y realizar trámites. También advirtió que los procesos deben hacerse sin intermediarios, con el fin de reducir el riesgo de estafas vinculadas con la oferta de inmuebles administrados por la sociedad.

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Euclides Torres resultó salpicado en declaraciones de Eva Ferrer

Euclides Torres resultó salpicado en declaraciones de Eva Ferrer - crédito Presidencia de Colombia

Eva Ferrer declaró el 3 de noviembre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades relacionadas con la ex primera dama Verónica Alcocer y afirmó que una visita del empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño quedó registrada como si hubiera ocurrido con ella, en su despacho.

La exconsejera presidencial para la Reconciliación rindió su segunda declaración ante el ente investigador, después de haber testificado de manera virtual desde España el 21 de octubre de 2026. Aquella sesión se extendió durante cerca de cuatro horas, según indicó su abogado, Jhony Batalla.

Manuel Graham le comunicó posteriormente que Mario Fernández manejaba la relación con Euclides Torres, de acuerdo con el relato de la exfuncionaria. Ferrer sostuvo que esa información no le generó incomodidad.

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La ciudadana española y exasesora del Gobierno Petro aseguró que una persona le pidió ayuda para conseguir un encuentro con la entonces primera dama. Respondió que ya tenía poco acceso a Alcocer porque estaba con “el combo de Mario Fernández y Agmeth Escaf”.

Su molestia surgió cuando la visita del empresario al Palacio de Nariño se filtró como si hubiera ocurrido en su oficina. Ferrer declaró: “Lo que sí me molestó fue que se filtrara una visita de Euclides Torres a Palacio como si se hubiera realizado conmigo y en mi despacho”.

La exconsejera afirmó que escribió a Laura Sarabia y al expresidente Gustavo Petro para expresar su inconformidad. También señaló que sus abogados ya entregaron a la Fiscalía los chats sobre esa conversación.

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