José Obdulio Gaviria lanzó duro mensaje a representante del Centro Democrático Mateo Hidalgo, quien presuntamente habría pasado hojas de vida al ministro de Hacienda: “Se equivocó de partido”

El exsenador y abogado José Obdulio Gaviria arremetió contra Mateo Hidalgo y el episodio que lo involucraría con presuntas prácticas clientelistas en favor del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - @MateoHidalgoMon/X

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El exsenador José Obdulio Gaviria, que es uno de los ideólogos del Centro Democrático, arremetió contra el representante a la Cámara Mateo Hidalgo tras la polémica desatada por presuntos contactos burocráticos con el Gobierno Nacional, al asegurar que el congresista se equivocó de colectividad y no debió encabezar la lista electoral en Caldas.

Las declaraciones del excongresista y abogado, que le habla al oído al expresidente Álvaro Uribe Vélez, se dieron luego de que el exmandatario reiteró su advertencia a su bancada, en el sentido de que ningún legislador puede tramitar hojas de vida ni negociar cargos estatales a cambio de votos. Un mensaje que llevó a Higaldo a pronunciarse.

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Las críticas de José Obdulio a Mateo Hidalgo y al Centro por la lista a la Cámara en Caldas

Gaviria respaldó los reclamos del expresidente Uribe y desestimó las explicaciones ofrecidas por Hidalgo ante las sospechas de un canje de puestos públicos. “Creo que el representante Mateo Hidalgo se equivocó de partido y que el partido se equivocó de candidato para encabezar la lista de Cámara de Representantes por Caldas”, indicó.

Con este mensaje en su perfil de X, el abogado y exsenadora José Obdulio Gaviria cuestionó al representante Mateo Hidalgo por las informaciones que circulan sobre presunto envío de hojas de vida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez - crédito @JOSEOBDULIO/X

E insistió en que el líder natural de la organización política mantiene un contacto directo con las bases sociales y no actúa por ligereza. Y recordó que la colectividad sostiene una postura contraria al aumento de gravámenes y al endeudamiento propuesto en la Ley de Rescate Económico y denunció maniobras de desprestigio dirigidas contra el partido.

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“Ciertas bodegas difundieron la especie de que la bancada del CD pidió puestos en la burocracia estatal a cambio de votos favorables. No es suspicacia pensar que lo del representante Hidalgo puede ir por ahí”, puntualizó Gaviria, que tras bambalinas tiene un papel protagónico en las posturas políticas que defiende el Centro Democrático.

De acuerdo con el abogado, la militancia en Caldas comparte la desconfianza hacia los argumentos del representante. “El partido debe, en todo tiempo y lugar, cuidarse de asaltos políticos. ¿Para qué elegir congresistas ávidos de la estragante (sic) mermelada? Eso siempre termina mal”, aseveró el exsenador antioqueño en su pronunciamiento.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, habría pedido hojas de vida al representante Mateo Hidalgo, del Centro Democrático, lo que fue entendido por el expresidente Álvaro Uribe como un intento de buscar respaldos en el partido a la Ley de Ajuste Fiscal - crédito REUTERS

La controversia por un audio filtrado y la versión del Ministerio de Hacienda sobre la denuncia de Uribe

El cruce de versiones cobró fuerza tras la difusión que hizo Semana de una grabación privada entre Hidalgo y Uribe. En dicha conversación, el parlamentario relató que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, lo citó a su despacho por pertenecer a la mesa directiva y le solicitó dos hojas de vida de recomendados para ser ubicados.

Aunque Hidalgo afirmó en la grabación que no envió documentos, reconoció que sugirió dos perfiles técnicos para la región. Ante la divulgación del material sonoro, Hidalgo publicó una carta abierta y ofreció explicaciones públicas en las que atribuyó sus palabras a un malentendido y a una expresión desafortunada frente a Uribe.

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El exsenador José Obdulio Gaviria salió en respaldo de Álvaro Uribe Vélez, en medio del contrapunteo con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez - crédito @JOSEOBDULIO/X

“A mí, por ser mesa directiva, el ministro de Hacienda me pidió el favor de que fuera al despacho de él. En esa comunicación con él yo fui muy claro y le dije que no tenía hojas de vida, porque él me pidió dos hojas de vida y yo le dije que no tenía las hojas de vida, pero, pues que había personas muy buenas que habían trabajado allá”, dijo Hidalgo.

El congresista sostuvo que la reunión con el ministro abordó únicamente la situación del servicio de energía en Caldas y la gestión de la empresa regional, y planteó la necesidad de contar con perfiles idóneos, sin que mediara un pacto burocrático. Por su parte, el ministro Gómez Martínez negó de manera categórica cualquier entrega de cuotas.

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Con su proyecto de ley de Ajuste Fiscal o Rescate Económico, el gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa su primera reforma tributaria, que ha causado opiniones a favor y en contra - crédito Ministerio de Hacienda

Procesos judiciales y la exigencia de coherencia doctrinaria

A su vez, Gaviria recordó que en sus declaraciones a Blu Radio Hidalgo reconoció que cuestionamientos legales derivados de su campaña electoral, relacionados con una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, sumada a actuaciones en la Corte Suprema por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de sus finanzas.

Para el ideólogo del partido, el debate que debe darse al interior del Centro Democrático radica en la disciplina y la transparencia que debe exhibir la oposición frente al Ejecutivo. “El presidente Álvaro Uribe no ataca personas, defiende un principio: que el Estado no se negocie con hojas de vida. Que el cargo público no es moneda de cambio”, enfatizó.

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En el cierre de su pronunciamiento, José Obdulio Gaviria reiteró que la militancia exige hechos comprobables y no justificaciones verbales para validar la lealtad partidista. “Esta es la regla para toda la bancada: ningún congresista del partido negocia puestos. La coherencia no se negocia”, concluyó el abogado frente a este mediático caso .