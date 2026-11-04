Colombia

José Félix Lafaurie explicó por qué está agarrado con Indalecio Dangond, ministro de Agricultura: “Llega a cobrar viejas deudas”

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos dijo que el actual jefe de cartera reprochó la difusión de cifras sobre animales muertos durante el fenómeno de El Niño y le habría solicitado que saliera del despacho

José Félix Lafaurie y el ministro Indalecio Dangond habrían protagonizado un fuerter encontrón en una reunión ministerial - crédito Colprensa
José Félix Lafaurie reveló la razón de su discusión con el ministro de Agricultur - crédito Colprensa
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José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), relató un altercado con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una reunión convocada por esa cartera con representantes del sector agropecuario. Según su versión, el funcionario le pidió abandonar el encuentro en dos ocasiones y le advirtió que, si no salía, lo retiraría.

El dirigente expuso el episodio en una entrevista con Semana, después de que fuera divulgado por Caracol Radio y el periodista Melquisedec Torres. La reunión contó, conforme a esas versiones, con dirigentes gremiales y empresarios, entre ellos delegados de Alpina y Colanta.

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Lafaurie dijo que acudió a una cita sobre el sector ganadero

Lafaurie afirmó que el Ministerio citó a los gremios a las 2:00 p. m. para presentar sus propuestas para el sector ganadero. Fedegán había previsto asistir con varios delegados, pero, explicó, solo autorizaron el ingreso de tres personas y de él como presidente del gremio.

El jefe de Fedegán sostuvo que a los asistentes les retiraron bolsos, celulares y bolígrafos antes de ingresar y que tuvieron que pasar por un detector de metales. El Ministerio de Agricultura no aparece con una declaración en la información suministrada sobre esas restricciones ni sobre el intercambio.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que la falta de formalidad en la adjudicación de tierras podría estimular invasiones ilegales - crédito José Félix Lafaurie/Facebook
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos dijo que Indalecio Dangond reprochó la difusión de cifras sobre animales muertos durante el fenómeno de El Niño y le habría solicitado que saliera del despacho - crédito José Félix Lafaurie/Facebook

De acuerdo con Lafaurie, Dangond abrió la sesión con seis diapositivas. La primera abordó el consumo de carne bovina en Colombia, que el ministro habría situado en 18 kilogramos per cápita, frente al mayor consumo de pollo. El representante gremial dijo que interpretó esa observación como un desconocimiento de las limitaciones de ingreso que influyen en las decisiones de compra de los hogares.

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La discusión se centró en recursos del Fondo Nacional del Ganado

El punto de mayor tensión, según el relato del dirigente, surgió en la segunda diapositiva, dedicada a la ejecución de recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG), administrado por Fedegán. Dangond habría solicitado explicaciones sobre cerca de $1 billón gastado desde 2019 con el recaudo de la cuota parafiscal de los ganaderos.

Lafaurie contó que pidió una hoja al viceministro para anotar los puntos que pretendía responder. Aseguró que el ministro Dangond le preguntó por qué la necesitaba y que, tras explicarle su intención de preparar las respuestas, le sugirió salir de la reunión. “Contesté que no me iría”, señaló el presidente de Fedegán a la revista.

Ministerio de Agricultura
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, exigió la salida del líder gremial para proseguir con la reunión - crédito Ministerio de Agricultura

La tercera diapositiva, según relató Lafaurie, se refería a una auditoría externa al FNG. El dirigente dijo que respaldó esa revisión. Las versiones publicadas también indican que Dangond planteó procesos de auditoría para Fedegán y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). El secretario general de la cartera, Manuel Alejandro Pretelt, habría informado que los pliegos para el proceso relacionado con Fedegán estaban preparados, mientras que los de Fedearroz seguían pendientes de publicación.

El presidente de Fedegán atribuyó el choque a diferencias previas

Lafaurie afirmó que la discusión continuó cuando Dangond le reprochó a Fedegán la difusión de cifras sobre animales muertos durante el fenómeno de El Niño. El dirigente respondió que el dato provenía de Asoganorte y que se habría originado en una confusión entre 407 y más de 4.000 animales.

De acuerdo con su testimonio, el ministro de Agricultura volvió a exigirle que saliera del despacho y planteó incluso suspender la reunión. Lafaurie sostuvo que se negó por tratarse de una oficina pública y de una discusión sobre asuntos del sector. “Si no me iba, me sacaría”, afirmó.

- crédito @jflafaurie/X
Lafaurie afirmó que el Ministerio citó a los gremios a las 2:00 p. m. para presentar sus propuestas para el sector ganadero - crédito @jflafaurie/X

El presidente de Fedegán vinculó la confrontación con diferencias que se remontan a 2014, cuando Dangond fue asesor del entonces ministro Aurelio Iragorri. También señaló que el actual titular de Agricultura tendría desacuerdos anteriores con Rafael Hernández, presidente de Fedearroz. Estas son interpretaciones de Lafaurie, sin una respuesta atribuida al ministro en la información conocida.

“Esa sola razón es la que ha tenido ahora que llegó de ministro para cobrarle a Rafael Hernández. Es un ministro que llega a cobrar viejas deudas y a creer que se puede lucir con uno”.

El episodio deja en el centro del debate la administración de los recursos parafiscales ganaderos y las auditorías anunciadas sobre Fedegán y Fedearroz.

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