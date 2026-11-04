Iván Cepeda lanzó advertencia a Abelardo de la Espriella tras derrota de Donald Trump en los Estados Unidos: “Sufrirá consecuencias políticas y jurídicas”

El senador del Pacto Histórico analizó el balance de la contienda en suelo norteamericano, que fue interpretándola como un rechazo al fascismo, racismo y otras formas de discriminación - crédito @IvanCepedaCast/X

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda aprovechó los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, en las que perdió el partido Republicano, para lanzar una dura advertencia contra el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, que en su concepto sufrirá “las consecuencias políticas y jurídicas” del duro revés del mandatario Donald Trump.

El congresista del Pacto Histórico se refirió al triunfo del partido Demócrata, que obtuvo el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Y en su pronunciamiento en la red social X relacionó el resultado con el fracaso de Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que traerán repercusiones a corto y largo plazo.

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Según Iván Cepeda, el presidente Abelardo de la Espriella también podría considerarse un derrotado tras las elecciones en Estados Unidos - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/REUTERS

“Además de Donald Trump, el otro gran derrotado en la jornada electoral de ayer es el señor Marco Rubio, secretario de Estado”, expresó Cepeda en su pronunciamiento, en el que destacó la importancia de esta contienda de cara a la recta final del gobierno republicano: que tendrá que luchar para sacar adelante sus iniciativas sin tener respaldos favorables en el legislativo.

En su concepto, el senador añadió entonces que estos resultados afectarían a De la Espriella, al que calificó como aliado del funcionario estadounidense. “Esta derrota implica que su aliado incondicional y abyecto, el señor Abelardo de la Espriella, sufrirá las consecuencias políticas y muy probablemente jurídicas de esta derrota”, afirmó Cepeda en su mensaje.

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En su postura, el congresista, que ocupa la curul fijada por el Estatuto de la Oposición, no precisó a cuáles serán esas eventuales consecuencias de las que se refería, ni presentó elementos que sustentaran esa afirmación. Tampoco detalló cuál sería ese impacto para el país, que De la Espriella tiene a Trump como principal socio comercial y político en la región.

En los comicios del 3 de noviembre en Estados Unidos, el gran ganador fue el partido Demócrata, que se quedó con la Cámara y el Senado - crédito EFE

Iván Cepeda señaló a Donald Trump y Marco Rubio como los grandes perdedores

En pronunciamiento del senador destacó cómo los demócratas lograron la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, en una elección que implicó pérdidas para el Partido Republicano en territorios donde históricamente había tenido resultados favorables; entre ellos el estado de Texas.

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En efecto, en la Cámara baja, los demócratas superaron los 218 escaños necesarios para asegurar la mayoría. El resultado dejó al líder demócrata Hakeem Jeffries en posición de buscar la presidencia de ese cuerpo cuando se instale el nuevo Congreso; y en el Senado, obtuvieron triunfos, además, en Ohio, Kansas, Iowa, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Donald Trump tendrá que terminar su gobierno sin tener mayorías en el órgano legislativo, tras el duro revés republicano en las elecciones de medio término - crédito REUTERS

Para Cepeda, la jornada representó una señal contra sectores de derecha en Estados Unidos y otros países. “Los resultados electorales de ayer en Estados Unidos son una clara victoria frente al fascismo transnacional”, sostuvo el líder de oposición, en relación con los comicios en los que el trumpismo perdió fuerza frente a los sectores contrarios al poder Ejecutivo.

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El senador del Pacto Histórico también se refirió a la reelección del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, aunque aclaró que el proceso electoral en Brasil corresponde a otro contexto político. “Se trata de la contención de la extrema derecha internacional”, aseguró Cepeda, que habló de cómo el panorama electoral trae nuevos desafíos para el progresismo.

El senador Iván Cepeda también se refirió a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que calificó como contención al fascismo - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda cuestionó las posturas de Trump frente a migrantes y minorías

En su declaración, Cepeda atribuyó a Trump y a su círculo político posiciones que calificó como autoritarias y discriminatorias. “Ha sido castigado en las urnas el autoritarismo, el racismo, el machismo, la aporofobia, la homofobia, que representan Donald Trump y su círculo de poder”, expresó el congresista del Pacto Histórico, que sigue sin reconocer a De la Espriella.

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En su posición, el también excandidato presidencial planteó que el resultado fue una defensa de valores democráticos. “Este es un voto por los valores democráticos, por la defensa de la vida en el planeta, contra el genocidio y contra la guerra, por la diversidad en todas sus expresiones”, dijo Cepeda en relación con lo que representa estos resultados en EE UU.

Por último mencionó de forma especial el comportamiento electoral de los votantes hispanos. Según el senador, ese sector “ha castigado severamente” a dirigentes que, especialmente en La Florida, “han practicado una política de traición a los pueblos latinoamericanos” y que, según afirmó, respaldaron posturas xenófobas y de persecución contra migrantes.

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