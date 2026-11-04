Colombia

Gobierno de Colombia firmará acuerdo económico con Japón a finales de 2026: en qué consiste

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, confirmó que el acuerdo se logró luego de cuatro meses de negociación con el país asiático

Banderas de Colombia y Japón sujetas a mástiles metálicos frente a la fachada de un edificio de piedra y cielo azul.
El funcionario colombiano confirmó la información en un encuentro con empresarios españoles y representantes de otros países de Iberoamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Colombia firmará el próximo 20 de diciembre de 2026 el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con Japón, según anunció el miércoles 3 de noviembre en Madrid (España) el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

El funcionario hizo el anuncio durante un encuentro con empresarios españoles y representantes de otros países de Iberoamérica. La firma del acuerdo apunta a formalizar un nuevo vínculo comercial entre Colombia y Japón.

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“Tras cuatro meses de negociación logramos sacar adelante el EPA que estaba congelado hace 15 años”, afirmó Gómez Amín. El ministro señaló que las conversaciones permitieron retomar un proceso que permanecía detenido desde hacía más de una década.

Mauricio Gómez Amín hizo el anuncio durante un encuentro con empresarios españoles en Madrid (Senado)
Mauricio Gómez Amín hizo el anuncio durante un encuentro con empresarios españoles en Madrid (Senado)

El acuerdo busca ampliar las oportunidades de exportación para la agroindustria colombiana, atraer capital extranjero y promover el intercambio tecnológico. Su concreción llega luego de casi 15 años sin avances y tras cuatro meses de conversaciones entre los dos gobiernos.

La reactivación de las conversaciones había comenzado el 27 de agosto, durante una visita de Gómez Amín a Tokio. Allí mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, en la que ambos gobiernos resolvieron encargar a sus equipos técnicos la continuidad de los contactos.

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El encuentro tuvo lugar pocos días después de la llegada de la nueva administración colombiana. Motegi expresó entonces las condolencias de Japón por las víctimas y los afectados por el terremoto en Colombia, además de valorar la visita del representante del Gobierno colombiano.

Gómez Amín agradeció la asistencia japonesa tras el sismo y transmitió la voluntad de destrabar las negociaciones comerciales. De esa conversación surgió el compromiso de avanzar en la revisión de los asuntos pendientes para retomar el acuerdo entre las dos naciones.

“Japón vuelve a mirar a Colombia, y estamos listos para capitalizar esa confianza. En Tokio, hoy sostuvimos dos reuniones estratégicas que hacen parte de una misma apuesta: más inversión, más crecimiento y más oportunidades para nuestro país. Con Toshiro Ino, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, avanzamos en una agenda para reactivar y concluir el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre los dos países: un acuerdo moderno que abra puertas para nuestra agroindustria, la inversión y la transferencia de tecnología”, señaló Amín.

Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO/X)
La reactivación de las conversaciones había comenzado el 27 de agosto, durante una visita de Gómez Amín a Tokio (@MauricioGomezCO/X)

Antes de la reunión con el canciller japonés, el ministro colombiano había dialogado con Toshiro Ino, viceministro de Comercio e Industria de Japón. Tras ese contacto, informó que habían definido una “agenda para reactivar y concluir” el Acuerdo de Asociación Económica.

La negociación busca ampliar el acceso de productos colombianos al mercado japonés, con especial atención en la agroindustria. También contempla condiciones para atraer capitales japoneses y facilitar la transferencia de tecnología hacia sectores productivos de Colombia.

La agenda en Tokio incluyó una reunión con Hiroshi Nanbu, presidente de Planificación y Operaciones de Negocio de Toyota. El Gobierno colombiano planteó a la compañía la posibilidad de ampliar sus operaciones en el país y evaluar proyectos vinculados a la industria automotriz.

“Al comienzo del encuentro, el ministro Motegi expresó sus condolencias y solidaridad por el terremoto en Colombia, y señaló que celebraba la visita del ministro Gómez a Japón tan poco tiempo después de la posesión del nuevo Gobierno, como una muestra de que la nueva administración, encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella, otorga importancia a las relaciones con Japón”, indicó el comunicado de la Cancillería de Japón.

Colombia y Japón (@MauricioGomezCO/X)
La agenda en Tokio incluyó una reunión con Hiroshi Nanbu, presidente de Planificación y Operaciones de Negocio de Toyota (@MauricioGomezCO/X)

Entre las propuestas discutidas figuraban el ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos, la instalación de infraestructura de carga y el fortalecimiento de proveedores locales. Estos puntos quedaron asociados a la intención de impulsar nuevas inversiones japonesas en Colombia.

Durante la visita, Gómez Amín también formalizó la participación colombiana en GREEN×EXPO 2027, una feria de horticultura y paisajismo que se realizará en Yokohama. Japón recibió una comunicación oficial que confirmó la presencia del país sudamericano en ese evento.

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