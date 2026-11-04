Expresidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones intermedias de Estados Unidos: “Puede comenzar una época de cuidado de la vida y la democracia”

La publicación de Gustavo Petro fue hecha a través de su cuenta oficial de X (Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia)

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El martes 3 de noviembre se realizaron las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que dejaron al Partido Demócrata como el gran ganador tras obtener el control de la Cámara de Representantes y el Senado, además de ganar en varios estados que históricamente habían votado por el Partido Republicano.

Por este motivo, el expresidente de Colombia Gustavo Petro reaccionó en su cuenta oficial de X y destacó los resultados del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

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“Asegurado el control demócrata en Cámara y Senado en el congreso de los EEUU (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro destacó los resultados del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos (@petrogustavo/X)

El expresidente colombiano también reconoció el triunfo de Lula da Silva en Brasil y aseguró que, junto con los resultados en Estados Unidos, es una derrota de Donald Trump, presidente del país norteamericano.

“Con el triunfo de Lula en Brasil, la derrota de Netanyahu y la derrota de Donald Trump en el congreso de los EEUU, puede comenzar una época de cuidado de la vida y de la democracia en toda la humanidad”, señaló.

En otra publicación, el exmandatario colombiano reconoció la victoria de latinos, afroamericanos, mujeres e indígenas, a la que calificó como un “frenón en seco al fascismo”.

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“Han ganado latinos, afroamericanos, indígenas, mujeres, demócratas muchas gobernaciones del los EEUU. El progresismo y los pueblos enseñan que hay que respetar la diversidad humana, no censurarla y menos aniquilarla. Frenón en seco al fascismo“, expresó.

Según Gustavo Petro, a Colombia le habrían usurpado el derecho a “estar en la vanguardia de la humanidad”.

Gustavo Petro reconoció la victoria de latinos, afroamericanos, mujeres e indígenas, a la que calificó como un “frenón en seco al fascismo” (@petrogustavo/X)

“Lástima que a Colombia le hayan usurpado su derecho a estar en la vanguardia de la humanidad”, puntualizó Gustavo Petro.

Resultados en Estados Unidos

Las elecciones legislativas en Estados Unidos dejaron a los demócratas con el control del Senado y la Cámara de Representantes, un resultado que redujo el margen político del presidente Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato. La nueva correlación de fuerzas otorgó a la oposición capacidad para bloquear proyectos, revisar decisiones de la administración y obstaculizar designaciones judiciales y de altos funcionarios.

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El vuelco se explicó por el malestar de parte del electorado ante el costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán. Ese conflicto elevó el precio de los combustibles y sumó críticas a la gestión republicana. Los demócratas extendieron sus victorias hacia territorios con tradición conservadora, una señal del alcance nacional de la derrota.

Trump aceptó públicamente los resultados, pese a sus antecedentes de cuestionamientos electorales. En una entrevista con The New York Times, afirmó que estaba “absolutamente dispuesto” a reconocerlos. Luego, ante Fox News, elogió la campaña de sus rivales: “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo”. También dijo que “lucharon con ahínco”.

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El mandatario, de 80 años, sostuvo que el desenlace no constituía “un ataque personal” y procuró separar su figura del revés de su partido. Admitió que la ofensiva militar contra Irán incidió en el resultado, aunque mantuvo su defensa de la operación. Además, abrió la puerta a acuerdos con los demócratas sobre inmigración, asunto que había ocupado un lugar central en su gobierno.

Las elecciones legislativas en Estados Unidos dejaron a los demócratas con el control del Senado y la Cámara de Representantes, un resultado que redujo el margen político del presidente Donald Trump (Jonathan Ernst/ REUTERS)

El cambio de mayor peso en el Senado se produjo en Maine, donde el exleñador Troy Jackson venció a la republicana Susan Collins y entregó a los demócratas su séptimo escaño recuperado. Antes, las victorias en Kansas e Iowa habían asegurado la mayoría, tras triunfos en Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio. Adam Hamilton, pastor metodista, fue el primer demócrata elegido senador por Kansas desde 1932. En Iowa, el partido obtuvo un resultado sin precedentes desde 2008.

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En Texas, James Talarico ganó la carrera por el Senado y celebró que había derrotado a “Goliat”. Gina Hinojosa superó al gobernador Greg Abbott, con lo que terminó una prolongada hegemonía republicana en la gobernación. Los demócratas conservaron, además, el escaño de Jon Ossoff en Georgia y otro que estaba vacante en Nuevo Hampshire. En la Cámara de Representantes, sumaron bancas en Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey, incluso en distritos que Trump había ganado con amplitud en las presidenciales de 2024.