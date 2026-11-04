Colombia

CNE iniciará el estudio de la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria: magistrado Antonio Parra elaborará la ponencia

Las dos colectividades, que respaldaron la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, ya aprobaron internamente su integración y ahora esperan el pronunciamiento de la autoridad electoral

Las dos colectividades solicitaron formalmente una fusión por absorción, mediante la cual Salvación Nacional incorporará a Defensores de la Patria - crédito Colprensa, Salvación Nacional/página web y Defensores de la Patria/X
Las dos colectividades solicitaron formalmente una fusión por absorción, mediante la cual Salvación Nacional incorporará a Defensores de la Patria - crédito Colprensa, Salvación Nacional/página web y Defensores de la Patria/X
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El proceso para unificar a los partidos Salvación Nacional y Defensores de la Patria llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ya inició el estudio de la solicitud presentada por ambas colectividades.

La petición fue repartida entre los magistrados de la autoridad electoral y quedó a cargo del despacho de Antonio Parra, quien tendrá la responsabilidad de elaborar la ponencia que posteriormente será discutida en sala.

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La iniciativa busca que los dos movimientos se conviertan en una sola organización política mediante la figura de fusión por absorción. De acuerdo con el documento radicado ante el organismo electoral, Salvación Nacional será el partido absorbente y mantendrá la personería jurídica, mientras que Defensores de la Patria se integrará a su estructura y dejará de existir como colectividad independiente.

- La decisión definitiva está en manos de la sala plena del CNE, que deberá determinar si la solicitud cumple los requisitos legales para autorizar la integración de ambas organizaciones políticas - crédito Fundación Pares
- La decisión definitiva está en manos de la sala plena del CNE, que deberá determinar si la solicitud cumple los requisitos legales para autorizar la integración de ambas organizaciones políticas - crédito Fundación Pares

Sin embargo, la operación contempla un cambio en la identidad de la organización resultante. Aunque Salvación Nacional conservará la personería jurídica que actualmente tiene reconocida, la solicitud establece que dejará de utilizar esa denominación para adoptar el nombre de Defensores de la Patria.

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La nueva colectividad también utilizaría el lema “Firmes por la Patria”, una expresión que ha estado vinculada a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, quien recibió el respaldo de ambos movimientos durante su aspiración a la Presidencia de la República.

La solicitud fue presentada por Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional, y Camilo Andrés Noguera Abello, representante legal de Defensores de la Patria. En el documento, los representantes de las organizaciones expusieron los acuerdos alcanzados para avanzar en la integración y solicitaron al CNE dar trámite a la operación.

Los partidos ya aprobaron internamente la fusión

La fusión contempla que Defensores de la Patria se disuelva sin liquidarse y transfiera sus derechos, obligaciones, patrimonio, archivos y afiliados a la organización absorbente - crédito Defensores de la Patria/X y Salvación Nacional/página web
La fusión contempla que Defensores de la Patria se disuelva sin liquidarse y transfiera sus derechos, obligaciones, patrimonio, archivos y afiliados a la organización absorbente - crédito Defensores de la Patria/X y Salvación Nacional/página web

Antes de presentar la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, las dos organizaciones realizaron reuniones y convenciones nacionales para someter a consideración de sus integrantes la propuesta de integración. Según la documentación entregada a la autoridad electoral, ambas colectividades dieron su aprobación a la fusión.

En el caso de Defensores de la Patria, la convención nacional se llevó a cabo el 19 de agosto de 2026. En ese encuentro participaron los 20 afiliados habilitados para votar y, de acuerdo con el documento presentado ante el CNE, todos respaldaron la decisión de avanzar con la absorción por parte de Salvación Nacional.

Por su parte, la junta directiva de Salvación Nacional aprobó la operación el 18 de septiembre. Los acuerdos internos establecieron que los derechos, obligaciones, patrimonio, archivos, afiliados y demás relaciones jurídicas susceptibles de transferencia pasarían a formar parte de la organización absorbente, conforme a las condiciones que establezca el organismo electoral al estudiar la solicitud.

La propuesta también contempla modificaciones en los estatutos y en la estructura directiva del partido. Una vez se concrete la fusión y se formalice el cambio de nombre, la junta directiva permanente estaría integrada por Enrique Gómez Martínez, Camilo Andrés Noguera Abello y Carlos Augusto Suárez Rojas.

Además del cambio de denominación, los estatutos provisionales plantean que la sede principal de la nueva organización política esté ubicada en Barranquilla. También se contempla la creación del Centro de Pensamiento Álvaro Gómez Hurtado, que tendría funciones relacionadas con investigación, análisis, formación política y elaboración de propuestas de política pública.

El acuerdo contempla preservar el legado de Álvaro Gómez Hurtado

Álvaro Gómez Hurtado
La propuesta también contempla preservar el legado político y doctrinario de Álvaro Gómez Hurtado, mediante la incorporación del denominado "Acuerdo sobre lo fundamental" - crédito Colprensa

Uno de los aspectos incluidos en los acuerdos de integración está relacionado con la trayectoria política y doctrinaria de Salvación Nacional. Aunque la organización adoptaría el nombre y los símbolos de Defensores de la Patria, la propuesta establece que se mantendrán elementos de su identidad histórica, entre ellos el legado del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Para ello, el documento plantea incorporar el denominado Acuerdo sobre lo fundamental”, una propuesta asociada a Gómez Hurtado que promovía la construcción de consensos alrededor de los asuntos esenciales para el país.

Entre los principios que se contemplan dentro de este planteamiento se encuentran la eficacia del Estado, el respeto por la ley, la moralidad pública, la justicia, la educación y el desarrollo económico y social.

La integración de ambas organizaciones también se enmarca en el proceso de reorganización de los movimientos políticos de cara a las elecciones territoriales de 2027, en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y demás autoridades locales.

En ese escenario, las colectividades buscan consolidar una estructura política que les permita participar en los próximos comicios con una sola organización, una dirección unificada y una denominación diferente a la que actualmente tiene Salvación Nacional.

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