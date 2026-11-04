Cliente de restaurantes y panaderías en Ibagué fue señalado de poner cucarachas en los platos para evadir cobros

El sujeto aplicaría la estrategia para evadir los pagos. Imagen referencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre señalado por comerciantes de Ibagué de introducir cucarachas en los alimentos que consumía fue requerido por la Policía tras un hecho ocurrido en una panadería de la ciudad. La acusación apunta a una presunta estrategia para evitar el pago de comidas y bebidas después de haberlas consumido casi por completo.

Según informó el diario local El Olfato, varios propietarios de negocios de alimentos aseguraron que el mismo individuo habría visitado distintos establecimientos y aplicado un procedimiento similar. La denuncia se difundió junto con grabaciones de seguridad que, de acuerdo con los afectados, permitirían reconocerlo en varios momentos y con prendas diferentes.

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El episodio más reciente se habría presentado en una panadería situada en la calle 42 con carrera Quinta. Trabajadores del lugar afirmaron que identificaron al hombre cuando, presuntamente, intentaba incorporar un insecto a uno de los productos que quedaban sobre la mesa.

El comerciante que divulgó el caso explicó al medio que el cliente hacía pedidos variados, consumía buena parte de ellos y reservaba una porción para el final, para luego sacar una cucaracha de gran tamaño y depositarla en la comida para formular una queja.

“Pide varias cosas de comer, se come varias cosas, deja algo para lo último. Y ya cuando va terminando saca una cucaracha grandísima y se la echa a la comida para no pagar”, relató el denunciante en declaraciones recogidas por el diario tolimense.

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Los responsables del negocio indicaron que, tras el supuesto hallazgo, el hombre subía la voz delante de otros clientes. Para los comerciantes, ese comportamiento buscaba generar presión sobre los empleados y desacreditar al establecimiento antes de que pudieran aclarar lo sucedido.

Los animales serían puestos en la comida por el comensal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras serían clave para establecer lo ocurrido

En el caso de la calle 42, los trabajadores aseguraron que confrontaron al cliente al darse cuenta de lo ocurrido. “Lo cogimos infraganti, le hicimos el reclamo, llamamos a la Policía”, afirmó el propietario citado por el medio.

Además del establecimiento donde se produjo el requerimiento policial, los denunciantes mencionaron una visita previa a la panadería Panzarella y otra a un negocio del sector de Los Marinillos, en Cádiz.

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Los propietarios pidieron a restaurantes, cafeterías y panaderías de Ibagué revisar sus sistemas de cámaras y conservar los registros si han afrontado reclamaciones similares. También solicitan que cualquier denuncia se tramite ante las autoridades competentes, con el fin de establecer responsabilidades y evitar acusaciones sin respaldo.

El señalado de realizar estas acciones fue capturado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcaldía cerró dos alojamientos por presencia de plagas

En otro caso relacionado con estos insectos en la ciudad, la Alcaldía de Ibagué ordenó el cierre de dos establecimientos de alojamiento localizados en los alrededores de la Plaza de la 21. La medida fue adoptada luego de inspecciones que detectaron incumplimientos de las condiciones higiénico-sanitarias requeridas para operar.

Los equipos técnicos encontraron presencia de cucarachas, humedad en baños y otras áreas de los inmuebles, además de colchones y sábanas deteriorados. Las visitas también permitieron identificar problemas en la disposición de residuos, aseo insuficiente y desorden en las instalaciones.

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Las autoridades consideraron que esas condiciones podían afectar la salud de quienes utilizan los servicios de hospedaje. Por ello, aplicaron medidas sanitarias de seguridad y dispusieron la suspensión de actividades en ambos lugares.

Alcaldía de Ibagué cerró dos hostales en alrededores de la Plaza de la 21 por graves condiciones sanitarias (Alcaldía de Ibagué)

Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal, indicó que la administración encontró condiciones que no cumplían los estándares mínimos: “No podemos permitir que establecimientos que prestan servicios de alojamiento funcionen en estas condiciones y pongan en riesgo la salud de los ciudadanos. Por eso, actuamos de manera contundente y ordenamos su cierre”.

La Secretaría de Salud Municipal precisó que los negocios permanecerán cerrados hasta que sus propietarios corrijan las irregularidades detectadas y acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sanitaria. La reapertura dependerá de una nueva verificación de las autoridades.

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