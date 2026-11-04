Calendario tributario de noviembre 2026: estas son las fechas límite para cumplir con la Dian

La Dian estableció los plazos de noviembre para declarar y pagar diferentes impuestos nacionales durante 2026 (Dian )

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Noviembre llega con nuevas fechas para que determinados contribuyentes en Colombia se pongan al día con sus responsabilidades tributarias. Durante este mes, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tiene programados vencimientos relacionados con la retención en la fuente, el IVA, el impuesto al consumo y otros gravámenes nacionales.

Los plazos no son iguales para todos. En algunos casos, la fecha límite depende del último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), mientras que otras obligaciones tienen un día específico de pago, independientemente de esa numeración.

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Por eso, antes de realizar una declaración o un pago, es importante identificar qué responsabilidades corresponden a cada actividad económica. No todos los ciudadanos deben presentar estos impuestos, pues varias obligaciones están dirigidas a empresas, comerciantes, prestadores de servicios y agentes de retención.

Los agentes retenedores y autorretenedores deberán cumplir con sus obligaciones correspondientes al mes de octubre entre el 11 y el 25 de noviembre (VisualesIA)

Estas son las obligaciones tributarias que vencen en noviembre

Uno de los primeros compromisos del calendario corresponde a la retención en la fuente. Los agentes retenedores y autorretenedores del impuesto sobre la renta deberán declarar y pagar los valores correspondientes a octubre entre el 11 y el 25 de noviembre, de acuerdo con el último dígito de su NIT, sin tener en cuenta el número de verificación.

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En ese mismo periodo también deberán cumplir con el Impuesto Nacional al Consumo los responsables de esta obligación. El vencimiento corresponde al bimestre septiembre-octubre e incluye los gravámenes relacionados con las bolsas plásticas y el cannabis.

Por otra parte, el 17 de noviembre será una fecha clave para varios contribuyentes que tienen obligaciones con vencimiento independiente del último dígito de su identificación tributaria. Entre estos compromisos se encuentra el IVA de los prestadores de servicios desde el exterior que ofrecen sus servicios en Colombia. La declaración corresponde al periodo septiembre-octubre.

El 17 de noviembre vence el plazo para varias obligaciones tributarias, entre ellas el IVA de prestadores de servicios desde el exterior y el impuesto al carbono (Luisa González/REUTERS)

También deberán presentar y pagar el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, correspondiente a octubre, así como el Impuesto Nacional al Carbono del bimestre septiembre-octubre. La misma fecha aplica para el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y los productos comestibles ultraprocesados, que comprende alimentos con altos contenidos de azúcares, sodio o grasas saturadas.

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A esta lista se suma el pago anticipado de los no residentes o entidades extranjeras sin domicilio en Colombia que tienen presencia económica relevante en el país. La obligación corresponde igualmente al bimestre septiembre-octubre.

Qué pasa con el 4X1000 y cómo se establecen las fechas

El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido popularmente como 4 por mil, tiene un calendario diferente. Su declaración y pago se realizan semanalmente y están dirigidos a los responsables de recaudar este impuesto, entre ellos las entidades bancarias.

De acuerdo con el artículo 1.6.1.13.2.39 del Decreto Único Reglamentario Tributario 1625 de 2016, actualizado por el Decreto 2229 de 2023, el vencimiento ocurre el segundo día hábil de la semana siguiente al periodo correspondiente. Para calcularlo no se cuentan sábados, domingos ni días festivos. La norma establece que la primera semana del año comienza el primer sábado de enero y termina el viernes siguiente. En cuanto al último periodo, este finaliza el viernes anterior al primer sábado de enero del año posterior.

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El calendario que utiliza la Dian está regulado por el Decreto 2229 del 22 de diciembre de 2023, expedido por el Ministerio de Hacienda. La disposición fijó un sistema permanente de vencimientos para los impuestos nacionales administrados por la entidad, vigente desde 2024.

El gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4 por mil, tiene vencimientos semanales que deben cumplir las entidades responsables de recaudarlo (Dian)

Una de sus particularidades es que los plazos se calculan en días hábiles. Esto significa que las fechas pueden cambiar de un año a otro, aunque las reglas para determinar los vencimientos permanezcan iguales.

El decreto contempla obligaciones como el impuesto sobre la renta, el IVA, la retención en la fuente, el impuesto al consumo, el régimen Simple y los gravámenes a productos ultraprocesados. También establece disposiciones para las entidades del Régimen Tributario Especial y la expedición de certificados de ingresos y retenciones.

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Los contribuyentes pueden revisar las fechas específicas y consultar el calendario tributario de 2026 directamente en el portal oficial de la Dian. Allí podrán verificar los vencimientos correspondientes a noviembre según su responsabilidad tributaria.