Colombia

Así reaccionaron los políticos colombianos a los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos: “Los latinos se respetan”

Dirigentes de distintos sectores interpretaron la gráfica electoral como un revés para Donald Trump y relacionaron el resultado con debates sobre autoritarismo, migración y polarización

Dirigentes colombianos reaccionaron a publicaciones sobre una supuesta victoria demócrata en Estados Unidos - crédito Cristian Bayona/Colprensa - @Asobancaria/X - Colprensa/Mariano Vimos
Dirigentes colombianos reaccionaron a publicaciones sobre una supuesta victoria demócrata en Estados Unidos - crédito Cristian Bayona/Colprensa - @Asobancaria/X - Colprensa/Mariano Vimos
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Una serie de mensajes de exdirigentes y políticos colombianos circuló en redes sociales tras los resultados que atribuyeron al Partido Demócrata el control del Congreso de Estados Unidos, con 54 escaños frente a 44 del Partido Republicano.

Las publicaciones celebraron un supuesto revés electoral para el presidente Donald Trump (partido republicano) y relacionaron el escenario estadounidense con la política colombiana.

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La exalcaldesa de Bogotá Claudia López destacó la participación de votantes latinos, jóvenes, afroamericanos y mujeres. “Los latinos se respetan”, escribió. Además, afirmó que el voto hispano habría tenido un papel decisivo y cuestionó lo que denominó una estrategia de división política asociada al trumpismo.

Claudia López destacó el voto latino en Estados Unidos y cuestionó al trumpismo - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López destacó el voto latino en Estados Unidos y cuestionó al trumpismo - crédito @ClaudiaLopez/X

En otra publicación, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo calificó el resultado como una “paliza” para Trump. Mencionó supuestos triunfos demócratas en Texas, Kansas y Michigan, entre ellos la elección de una mujer latina y de Abdul El-Sayed como senador musulmán.

Carrillo sostuvo que el resultado representaba un revés para los “tiranos” y señaló que los riesgos de autoritarismo persisten en varios países. También vinculó esa advertencia con el contexto político de Colombia tras el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Carlos Carrillo calificó como una “paliza” el resultado electoral adverso para Trump - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo calificó como una “paliza” el resultado electoral adverso para Trump - crédito @CarlosCarrilloA/X

El exgobernador de Nariño Camilo Romero describió la jornada como una derrota “estruendosa” para Trump y afirmó que enviaba un mensaje a sectores políticos de Colombia y América Latina. En su mensaje, señaló que los votantes habrían rechazado políticas migratorias, el aumento del costo de vida y posturas frente al cambio climático.

Romero también mencionó triunfos de candidaturas latinas, afroamericanas, musulmanas, mujeres y representantes de la población Lgbtiq+. “Esta es una derrota de los de siempre”, escribió.

Camilo Romero calificó de “estruendosa” la derrota de Trump y la vinculó con Colombia - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero calificó de “estruendosa” la derrota de Trump y la vinculó con Colombia - crédito @CamiloRomero/X

Por su parte, Gabriela Muñoz, quien hizo parte del Gobierno de Gustavo Petro, aseguró que “el mundo está despertando”. La joven señaló que los resultados divulgados desde Estados Unidos y las referencias a Brasil expresaban un rechazo ciudadano al autoritarismo.

Muñoz dirigió además un mensaje a sectores políticos colombianos y mencionó a Abelardo de la Espriella. “El respaldo de Trump no los hace intocables”, afirmó.

Gabriela Muñoz afirmó que “el mundo está despertando” tras los resultados en Estados Unidos - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz afirmó que “el mundo está despertando” tras los resultados en Estados Unidos - crédito @gabymunozz_/X

El activista político Beto Coral se refirió a nueve congresistas estadounidenses que, según indicó, firmaron una carta para pedir su liberación después de una detención que atribuyó al secretario de Estado Marco Rubio y a Abelardo de la Espriella.

Coral aseguró que al menos siete de esos legisladores ya tenían confirmada su reelección.

Beto Coral celebró la reelección de congresistas estadounidenses que pidieron su liberación - crédito @Betocoralg/X
Beto Coral celebró la reelección de congresistas estadounidenses que pidieron su liberación - crédito @Betocoralg/X

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sostuvo que las comunidades migrantes, latinas, afrodescendientes y de diversas identidades culturales y religiosas habrían dado “una lección” al racismo y la xenofobia.

Zuleta consideró que las victorias atribuidas a los demócratas constituían un revés para Trump y el movimiento Make America Great Again, Maga. También relacionó los mensajes con las elecciones regionales colombianas de 2027 y expresó su expectativa de que el progresismo mantenga presencia en el escenario nacional.

Isabel Zuleta dijo que comunidades migrantes y latinas dieron una lección al racismo en Estados Unidos - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta dijo que comunidades migrantes y latinas dieron una lección al racismo en Estados Unidos - crédito @ISAZULETA/X

El militante del Pacto Histórico Gabriel Becerra afirmó que Trump y Abelardo de la Espriella recibieron una derrota electoral. “Solo el pueblo salva al pueblo”, escribió.

Gabriel Becerra afirmó que Trump y Abelardo de la Espriella recibieron una derrota electoral - crédito @BecerraGabo/X
Gabriel Becerra afirmó que Trump y Abelardo de la Espriella recibieron una derrota electoral - crédito @BecerraGabo/X

El excanciller Luis Gilberto Murillo optó por una lectura institucional y señaló que se consolidaba un nuevo equilibrio político en Washington, D.C. En su mensaje destacó lo que llamó un “regreso legislativo” del Partido Demócrata.

Luis Gilberto Murillo habló de un nuevo equilibrio político en Washington tras las elecciones - crédito @LuisGMurillo/X
Luis Gilberto Murillo habló de un nuevo equilibrio político en Washington tras las elecciones - crédito @LuisGMurillo/X

El exsenador David Luna planteó que el escenario estadounidense deja una lección para Colombia: las relaciones internacionales no deberían construirse únicamente con el partido que ocupa la Casa Blanca.

Señaló la necesidad de conservar canales con republicanos y demócratas, a quienes atribuyó representación de millones de ciudadanos.

David Luna pidió mantener diálogo con demócratas y republicanos - crédito @lunadavid/X
David Luna pidió mantener diálogo con demócratas y republicanos - crédito @lunadavid/X

“Hay que mantener puentes y diálogo”, afirmó Luna, quien también invocó el principio de libre autodeterminación de los pueblos.

Por último, el exministro del Interior Rodrigo Lara centró su análisis en la inflación y en las consecuencias de la polarización. Para él, el alza de precios afecta el respaldo de cualquier administración, aunque también consideró que los electores buscan gobiernos capaces de unir y resolver problemas concretos.

Rodrigo Lara atribuyó a la inflación parte del desgaste electoral de los gobiernos - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara atribuyó a la inflación parte del desgaste electoral de los gobiernos - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“La regla número uno de un gobernante es ser cauto de no dividir”, escribió Lara. Las publicaciones mantuvieron el debate abierto sobre el alcance de los resultados divulgados y su lectura dentro de la discusión política colombiana.

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