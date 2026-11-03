Disidencias de las Farc atacaron con drones una estación de Policía en Nariño: no se reportan heridos

Atacaron la estación de Policía de Remolino con drones cargados de explosivos - crédito @HoyNoticias2/X

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La estación de Policía del corregimiento de Remolino, en el municipio de Taminango, fue atacada el martes 3 de noviembre de 2026 con artefactos explosivos lanzados desde drones. El hecho ocurrió en la vía Panamericana, en el corredor que conecta a los departamentos de Nariño y Cauca.

De acuerdo con la información preliminar entregada por autoridades departamentales, la acción fue atribuida a disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Hasta el momento, no se registraron personas heridas.

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El subsecretario de Seguridad de Nariño, Andrés Peñaranda, confirmó que la Policía recibió el aviso durante la mañana y activó los protocolos de respuesta en la zona. “La estación de El Remolino fue atacada” mediante el lanzamiento de explosivos desde drones, dijo el funcionario.

El vehículo policial sufrió daños durante el ataque

Peñaranda indicó que uno de los principales daños se concentró en un vehículo asignado a la estación. “Quedó altamente impactado el vehículo de la estación de Policía”, señaló al explicar que el reporte aún es preliminar.

Andrés Peñaranda confirmó ataque con drones contra estación de Policía en Nariño - crédito Canal NTV/Facebook

Las autoridades no detallaron cuántos drones fueron usados ni precisaron la cantidad de explosivos que cayeron cerca de la instalación policial. Tampoco informaron sobre daños en viviendas, comercios u otras construcciones del corregimiento.

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El ataque se produjo en un sector estratégico por su cercanía con la vía Panamericana, una ruta que comunica al sur de Colombia con el resto del país y que ha sido escenario de acciones armadas y restricciones de movilidad en medio del conflicto con grupos ilegales.

Ejército y Policía desplegaron un dispositivo de contención

Tras lo ocurrido, unidades del Ejército Nacional y de la Policía coordinaron un despliegue de seguridad en Remolino y sus alrededores. El objetivo es controlar la situación, verificar las afectaciones y prevenir nuevos ataques contra la fuerza pública.

“Todo el dispositivo de contención está organizado”, afirmó Peñaranda. El subsecretario agregó que las operaciones se encontraban en desarrollo mientras las autoridades recopilaban información sobre los responsables y evaluaban el estado de la estación.

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El corregimiento de Remolino pertenece a Taminango, municipio ubicado al norte de Nariño. La zona forma parte de un corredor con presencia de estructuras armadas ilegales que disputan rutas y economías ilícitas entre Nariño y Cauca.

Ejército y Policía reforzaron la seguridad en Taminango tras atentado contra estación policial - crédito @millerfdoarias/X

Ataque con drones contra estación de Policía en Chimichagua dejó daños materiales

Un ataque con drones contra la estación de Policía de Las Vegas alteró la seguridad el martes 3 de noviembre de 2026 en el corregimiento de Chimichagua, Cesar. Un grupo armado, cuya identidad todavía no ha sido establecida por las autoridades, lanzó artefactos explosivos contra la instalación policial.

La incursión se dirigió hacia la parte posterior de la edificación, donde hay una estructura de sacos de arena que funciona como barrera de protección. El impacto afectó ese sector de la sede, aunque el reporte oficial descartó lesiones entre los uniformados.

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Los agentes que cumplían labores de vigilancia respondieron al hostigamiento desde la estación. La reacción permitió repeler la ofensiva hasta que los responsables escaparon del área.

La Gobernación del Cesar informó que el hecho dejó únicamente afectaciones materiales. También confirmó el envío de refuerzos para respaldar las tareas de control y protección en el corregimiento.

Alcalde de Chimichagua pidió una nueva sede policial - crédito @GobdelCesar/X

“Hay más tropas del Ejército y la Policía en la zona”, indicó la administración departamental, que no entregó detalles sobre el número de efectivos desplegados ni sobre la ruta que tomaron los atacantes tras el hecho.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, rechazó el ataque y agradeció a la fuerza pública por las labores de protección a los habitantes de la zona. La mandataria no se refirió a una posible autoría ni anunció medidas adicionales tras la llegada de los refuerzos.

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Por su parte, el alcalde de Chimichagua, José David Rocha, insistió en la necesidad de construir una nueva estación de Policía para el corregimiento Las Vegas. Según afirmó, su administración ha enviado solicitudes al Gobierno Nacional en busca de acompañamiento para ese proyecto.

El mandatario aseguró que esas peticiones se han realizado “en reiteradas oportunidades”, pero señaló que hasta ahora no han obtenido una respuesta favorable de las autoridades nacionales.

Rocha sostuvo que el ataque vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de la actual sede policial. “Se requieren instalaciones adecuadas”, expresó al pedir una infraestructura que permita fortalecer la presencia institucional y las condiciones de seguridad en esa zona del municipio.

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