Colombia

Bogotá tendrá movilizaciones y plantones entre el 3 y el 7 de noviembre: estos son los horarios y puntos de encuentro

El Distrito anunció concentraciones en localidades como Santa Fe, Bosa, Teusaquillo, Usme y La Candelaria, por lo que recomendó a la ciudadanía planear con anticipación sus desplazamientos

Bogotá tendrá marchas, plantones y actividades culturales entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre de 2026, una agenda que podría provocar cierres temporales, desvíos y cambios en la operación de TransMilenio y los buses TransMiZonales. La Alcaldía Mayor advirtió que las concentraciones afectarán especialmente los desplazamientos en sectores del centro y otros corredores cercanos a los puntos de encuentro - crédito Alcaldía
Las unidades de diálogo estarán presentes en los puntos de encuentro - crédito Alcaldía de Bogotá
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Bogotá tendrá seis actividades de movilización ciudadana previstas entre el martes 3 y el sábado 7 de noviembre de 2026, con convocatorias relacionadas con asuntos laborales, memoria de personas desaparecidas, solidaridad internacional y denuncias sociales.

La agenda de las concentraciones fue divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno, cuya Dirección de Convivencia y Diálogo Social entregó las proyecciones de participación. La entidad advirtió que las horas, los lugares de encuentro y las características de cada actividad pueden cambiar, por lo que recomendó verificar las actualizaciones en canales oficiales antes de desplazarse.

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El primer evento de la semana fue un plantón anunciado por trabajadores de la administración de la sede Academia Superior de Artes de Bogotá (Asab) de la Universidad Distrital, que se declararon en paro. La concentración fue realizada a las 8:00 a. m. del martes en esa institución educativa, ubicada en la localidad de Santa Fe.

Más tarde, se realizó una velatón por Yuli Yaneth Avilés Cornelio en el barrio El Anhelo, en Bosa. La actividad comenzó a las 5:00 p. m. en la carrera 95B con calle 58 sur y se sumó a las expresiones ciudadanas programadas para la jornada.

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Reporte de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre la velatón en la tarde del martes (Secretaría de Gobierno/X)
Reporte de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre la velatón en la tarde del martes (Secretaría de Gobierno/X)

Manifestaciones del resto de la semana

El jueves 5 de noviembre concentrará dos eventos en distintos sectores de la ciudad. A las 11:30 a. m. se convocó una vigilia silenciosa por Palestina frente a la Embajada de Israel, en la localidad de Teusaquillo.

Para las 5:00 p. m. de ese jueves se prevé una marcha por la xenofobia y la omisión de la Policía. El punto de encuentro señalado es el establecimiento KOAJ de Santa Librada, en Usme.

El viernes 6 de noviembre, a las 4:00 p. m., está contemplado un plantón denominado “Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo”. La convocatoria tendrá lugar ante el Ministerio del Interior, en La Candelaria, como manifestación por la llegada del exprocurador Alejandro Ordóñez al Ministerio.

créditos @A_OrdonezM/X | @fandomsxlavida/IG | @camilafarfanl/IG
La convocatoria ha causado polémica en las redes sociales (@A_OrdonezM/X | @fandomsxlavida/IG | @camilafarfanl/IG)

La Plaza de Bolívar recibirá un acto por las personas desaparecidas

La agenda cerrará el sábado 7 de noviembre con una concentración en la Plaza de Bolívar, programada para la 1:00 p. m. El plantón conmemorará “41 años de resistencia, persistencia y amor por nuestros desaparecidos”, según la denominación reportada en la programación distrital.

La Alcaldía de Bogotá informó que sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán estas jornadas. El propósito es facilitar el ejercicio de la protesta pacífica, atender situaciones que se presenten en el espacio público y promover mecanismos de conversación entre los participantes y las instituciones.

Para aquellos que no participen en las concentraciones, la recomendación es organizar los trayectos con antelación, en especial en los alrededores de los puntos convocados. La ciudadanía puede consultar los reportes de tránsito para conocer posibles desvíos, cambios de rutas o afectaciones temporales a la circulación.

La Secretaría Distrital de Gobierno pidió a las personas asistentes mantener una conducta pacífica, respetar los derechos de terceros y seguir las instrucciones de las autoridades y del personal de acompañamiento. Las actualizaciones sobre esta agenda serán comunicadas por los canales oficiales del Distrito.

La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió sobre posibles afectaciones y desvíos en el sistema Transmilenio de Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá
La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió sobre posibles afectaciones y desvíos en el sistema Transmilenio de Bogotá (Secretaría de Gobierno de Bogotá)

Listado de las manifestaciones en la primera semana de noviembre en Bogotá

  • Martes 3 de noviembre, 8:00 a. m.: Plantón de trabajadores de la administración de la sede Asab de la Universidad Distrital, en Santa Fe.
  • Martes 3 de noviembre, 5:00 p. m.: Velatón por Yuli Yaneth Avilés Cornelio, en la carrera 95B #58-58 sur, barrio El Anhelo, Bosa.
  • Jueves 5 de noviembre, 11:30 a. m: vigilia silenciosa por Palestina, frente a la Embajada de Israel, Teusaquillo.
  • Jueves 5 de noviembre, 5:00 p. m: marcha por la xenofobia y la omisión de la Policía, con encuentro en Koaj de Santa Librada, Usme.
  • Viernes 6 de noviembre, 4:00 p. m: plantón “Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo”, ante el Ministerio del Interior, La Candelaria.
  • Sábado 7 de noviembre, 1:00 p. m: plantón por los 41 años de resistencia, persistencia y amor por las personas desaparecidas, en la Plaza de Bolívar.

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