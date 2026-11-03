Colombia

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 3 de noviembre de 2026

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
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Antes de salir de casa, revise si su automóvil puede transitar debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este martes 3 de noviembre.El Pico y Placa se modifica de acuerdo al día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

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Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Particulares: No aplica

Motos: No aplica

Taxis: No aplica

Transporte público colectivo: No aplica

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas. En el caso del transporte público colectivo, este horario comprende desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

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Es importante mencionar que esta restricción vehicular se suspende los sábados y domingos, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para la primera mitad de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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