Colombia

Gustavo Petro acusó a los aliados políticos de Abelardo de la Espriella de supuestamente robarse el dinero del Fomag: "Hicieron fiesta en la Previsora"

El exmandatario señaló a personas cercanas a su sucesor por un supuesto manejo indebido del sistema de salud de los maestros y pidió revisar movimientos financieros

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro aseguró que una decisión sobre la reglamentación del fondo restituyó un esquema con operadores regionales privados y formuló acusaciones contra funcionarios y dirigentes sindicales (Juan Diego Cano/Presidencia)
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El expresidente colombiano Gustavo Petro acusó a aliados políticos de Abelardo de la Espriella de supuestamente apropiarse de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El exmandatario relacionó esos señalamientos con la previsora y afirmó que allí hubo una celebración cuando se conoció que De la Espriella había ganado.

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“¿Quién se robó el dinero del Fomag?: Los aliados políticos de Abelardo que administraban la Previsora. El señor Marín y sus amigos (sic)”, escribió Petro en una publicación en X.

Gustavo Petro (@petrogustavo/X)
Gustavo Petro acusó a aliados políticos de Abelardo de la Espriella de supuestamente apropiarse de recursos del Fomag (@petrogustavo/X)

El exjefe de Estado sostuvo que su administración presentó una denuncia por estos hechos ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. No indicó cuándo se radicó la acción, cuál era el número del proceso ni el estado de las actuaciones que mencionó.

“La denuncia fue puesta por nosotros hace años en la procuraduría y en la fiscalía”, afirmó Petro.

Petro cuestionó el sistema de salud para los docentes

En el mismo mensaje, Petro defendió una reforma relacionada con el sistema de salud de los maestros, la cual, según dijo, buscaba impedir el manejo de los recursos por operadores regionales privados.

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El expresidente afirmó que ese modelo pretendía trasladar al Fomag una parte de la propuesta de reforma a la salud que su gobierno presentó ante el Congreso, pero que no fue aprobada. De acuerdo con su explicación, los docentes no debían depender de operadores privados en las regiones.

“Es mi reforma al Fomag, defendida débilmente en la junta directiva del Fomag, la que impedía el robo”, manifestó.

Gustavo Petro aseguró que los operadores privados, algunos con clínicas y consultorios propios, mantuvieron prácticas irregulares. También los acusó de ofrecer supuestos sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales, aunque no presentó pruebas de esos presuntos pagos en la publicación.

“Un simple examen en la Uiaf y Abelardo sabría quiénes son los sobornados”, escribió, en alusión a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

La derogación del decreto centró sus cuestionamientos

El exmandatario cuestionó la derogación del decreto que reglamentaba su reforma al Fomag. Afirmó que esa decisión permitió el regreso de operadores privados y favoreció a personas cercanas a “el señor Marín”.

Gustavo Petro (@petrogustavo/X)
Gustavo Petro cuestionó la derogación del decreto que reglamentaba su reforma al Fomag (@petrogustavo/X)

“Al derogar el decreto de la reforma del Fomag y volver al sistema que legaliza los operadores privados, Abelardo simplemente prorroga y agranda la corrupción”, sostuvo Petro.

El mensaje tampoco incluye una respuesta de De la Espriella, de La Previsora, de Marín ni de las entidades mencionadas por el expresidente frente a las acusaciones.

Recientemente, el Ministerio de Educación decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que administró el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con Fiduprevisora S. A. durante 36 años.

El vínculo venció el 31 de octubre de 2026 y desde el 1 de noviembre comenzó una transición de un año, que podría extenderse por otro período igual.

Ministerio de Educación (@Mineducacion(X)
El Ministerio de Educación indicó que la decisión surgió tras una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa de la administración del fondo (@Mineducacion(X)

La cartera indicó que la decisión surgió tras una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa de la administración del fondo. Según el ministerio, el análisis encontró dificultades en la operación, con efectos sobre el acceso a los servicios médicos y el reconocimiento de prestaciones económicas para docentes y sus familias.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) llamó a los docentes a mantenerse en “máxima alerta” ante la terminación del contrato. La organización sostuvo que esa decisión no liquida el Fondo, no deroga la Ley 91 de 1989 ni modifica por sí sola el modelo de salud adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024.

Fecode (@fecode/X)
Fecode llamó a los docentes a mantenerse en “máxima alerta” ante la terminación del contrato (@fecode/X)

“La finalización de un contrato para administrar los recursos no extingue los derechos de los docentes, pensionados y beneficiarios”, indicó Fecode. La Federación sostuvo que la Ley 91 de 1989 seguirá como fundamento legal del Fondo y pidió preservar el régimen especial de salud del magisterio.

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