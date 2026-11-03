Colombia

Colombia fue reconocida como el tercer país más hermoso del mundo y De la Espriella reaccionó: “Lo tiene todo para convertirse en una Patria Milagro”

La clasificación de la revista Forbes, que ordenó a 50 países según la concentración de maravillas naturales, situó el territorio nacional detrás de Indonesia y Nueva Zelanda

Pintura de Abelardo de la Espriella en acuarela, vistiendo traje oscuro y saludando. Detrás, colores de la bandera colombiana y un paisaje costero con una cúpula.
Abelardo de la Espriella envió un mensaje tras el reconocimiento a la belleza de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Colombia ocupó el tercer lugar entre los 50 países más hermosos del mundo en una clasificación difundida por Forbes, elaborada a partir de un estudio del portal Money.co.uk sobre la presencia de atractivos naturales.

Indonesia se ubicó en el primer puesto con 7,77 puntos. El estudio destacó sus cordilleras, selvas y paisajes tropicales, además del Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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Nueva Zelanda ocupó el segundo lugar, con 7,27 puntos sobre 10. Sus picos montañosos, colinas, glaciares y volcanes activos figuran entre los elementos valorados en la clasificación.

El listado asignó a Colombia una calificación de 7,16 sobre 10 en la escala de belleza natural. La medición consideró la cantidad y variedad de espacios como arrecifes de coral, selvas tropicales, volcanes y glaciares.

Colombia fue reconocida por la diversidad de sus paisajes

La posición de Colombia se apoyó en su diversidad geográfica y en la extensión de sus costas. El país reúne ecosistemas que van desde la Amazonía hasta los Andes, junto con zonas de arrecifes y selvas tropicales.

El estudio buscó ordenar a 50 países según la concentración de maravillas naturales, con criterios vinculados a destinos de residencia y vacaciones. La clasificación sitúa a Colombia detrás de Indonesia y Nueva Zelanda.

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El jefe de Estado celebró el reconocimiento a la biodiversidad y recursos naturales de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El jefe de Estado celebró el reconocimiento a la biodiversidad y recursos naturales de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras la publicación del escalafón, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, utilizó sus redes sociales para destacar el logro. En ese sentido, señaló que el país cuenta con recursos naturales amplios y una biodiversidad única que lo convierte en una potencia.

“¡COLOMBIA ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS HERMOSOS DEL MUNDO! 🇨🇴🍃 Nuestra riqueza natural, nuestros paisajes y nuestra extraordinaria biodiversidad nos hacen únicos. Hoy, la revista Forbes nos destaca en el tercer lugar entre los países más hermosos del mundo. Lo he dicho y lo seguiré repitiendo: ¡Colombia lo tiene TODO para convertirse en una Patria Milagro!”, escribió en su cuenta de X.

De la Espriella también destacó la fortaleza de los colombianos y sus ganas de trabajar para construir una mejor sociedad. “Tenemos una tierra privilegiada, una riqueza incomparable y, sobre todo, el talento de nuestra gente para construir una nación próspera y llena de oportunidades. ¡Firme por la Patria!”, aseveró.

Presidencia celebró que Colombia sea reconocida como el tercer país más hermoso del mundo - crédito @infopresidencia/X
Presidencia celebró que Colombia sea reconocida como el tercer país más hermoso del mundo - crédito @infopresidencia/X

Al mensaje del líder del movimiento Defensores de la Patria se sumó la página oficial de Presidencia que señaló que seguirá centrando esfuerzos para que el país siga siendo un referente a nivel mundial.

“Colombia hace parte del podio como uno de los lugares más hermosos del mundo, según el ranking de la revista @forbes 2026. Nuestro país obtuvo una puntuación de 7,16 sobre 10 en la escala de hermosura natural. En la Era del Tigre, Colombia seguirá enamorando al mundo con su biodiversidad”, puntualiza el texto oficial.

El plan del Gobierno nacional para reactivar el turismo

Una playa de arena con algunas personas, sombrillas, palmeras, mar azul, una embarcación pequeña y montañas en el fondo.
El Gobierno nacional presentó ante el sector hotelero una estrategia con tres metas para 2030: recibir diez millones de turistas, obtener US$ 20.000.000.000 en divisas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno nacional presentó ante el sector hotelero una estrategia con tres metas para 2030: recibir diez millones de turistas, obtener US$ 20.000.000.000 en divisas y llevar el aporte del turismo al 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, expuso la denominada hoja de ruta 10-20-30 durante el 32.º Congreso Nacional de Hotelería de Cotelco. El funcionario asistió por delegación del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

La propuesta hace parte de la política turística del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y plantea una expansión del sector con inversión nacional y extranjera, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El programa se estructura en cuatro componentes: confianza, inteligencia, experiencias y escala. De acuerdo con Mincomercio, estos frentes buscan mejorar la competitividad de la industria turística y respaldar la expansión de sus actividades.

El componente de confianza se relaciona con las condiciones para viajeros e inversionistas; el de inteligencia, con el uso de información para las decisiones del sector. Las experiencias y la escala apuntan, respectivamente, a la oferta para los visitantes y a la capacidad de crecimiento de la actividad.

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