Colombia

Chontico Día resultados de hoy martes 3 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este martes 3 de noviembre de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 6717.

Quinta: 5.

¿Cómo se juega?

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

PUBLICIDAD

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

La modelo aseguró que el bienestar espiritual se refleja en la apariencia mientras enfrentaba comentarios sobre la naturalidad de su imagen y compartía una reflexión sobre la luz de Dios

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

El cuadro de los “Leones” visitará al equipo ucraniano en una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Ministerios no podrán usar recursos públicos para las celebraciones de Navidad y Fin de Año: esta es la directriz de la Presidencia

El Dapre señaló que se debe priorizar el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general

Ministerios no podrán usar recursos públicos para las celebraciones de Navidad y Fin de Año: esta es la directriz de la Presidencia

Denuncian irregularidades en consulado en México abierto por el Gobierno Petro: una sede sin abrir, 153.000 dólares en salarios y una deuda de alquiler

Con la determinación, los trámites de los cerca de 1.500 colombianos residentes en Tijuana y Baja California volverán a depender del Consulado de Colombia en Ciudad de México, ubicado a unos 2.700 kilómetros de distancia

Denuncian irregularidades en consulado en México abierto por el Gobierno Petro: una sede sin abrir, 153.000 dólares en salarios y una deuda de alquiler

Comer un huevo sin freír al día puede ayudar a conservar la memoria, según expertos

La tirosina contenida en este alimento actúa como antioxidante y favorece el control de la ansiedad. El potasio y la luteína, además, contribuyen al desarrollo de las funciones cognitivas

Comer un huevo sin freír al día puede ayudar a conservar la memoria, según expertos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló cómo el artista reaccionó tras la amputación de su pierna debido al accidente: “Está muy consciente”

Luisa Fernanda W explicó por qué quería que los asistentes a su boda con Pipe Bueno se vistieran de negro: “Queríamos expresar solemnidad”

Andrea Valdiri se habría arrepentido de pelear contra La Divza en ‘Stream Fighters 5′: esto fue lo que dijo Westcol

Sara Corrales y Diva Jessurum lanzaron duras críticas contra Isabella Ladera por un video viral con su hija Mía: “Completamente irresponsable y absurdo”

Deportes

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Junior de Barranquilla no estaría en conversaciones con Gustavo Costas: entorno del técnico argentino desmintió vínculos con el bicampeón de Colombia

Antioquia será la sede del Sudamericano Sub-20 de la Conmebol que se jugará en 2027: Envigado y Medellín, las ciudades anfitrionas

Dimayor confirmó los horarios de las semifinales de ida de la Copa BetPlay 2026: así se jugarán los partidos

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció cuatro medidas para garantizar la seguridad en los estadios de fútbol: “Quien vaya a disfrutar del fútbol no tiene por qué llevar armas”