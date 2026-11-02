Así amaneció Planadas, Tolima, tras el atentado con explosivos que dejó cuatro muertos y 17 heridos: la volqueta utilizada en el ataque quedó destruida

Imágenes muestran el estado de una volqueta incinerada y averiada en una zona rural del departamento de Tolima. El vehículo de carga pesada presenta daños en su estructura y permanece con tierra y cilindros adaptados en el platón (Ecos del Combeima)

Guardar

Una fuerte explosión provocó pánico y zozobra entre los habitantes del municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, en la noche del domingo 1 de noviembre.

Los reportes iniciales señalaron que una volqueta con explosivos estalló en un área residencial ubicada cerca de una base militar, dejando un saldo de 4 muertos y 17 heridos, entre las víctimas mortales, se encuentra una bebé de apenas dos meses de nacida.

PUBLICIDAD

Al llegar la mañana del lunes festivo 2 de noviembre, los habitantes encontraron un panorama de escombros, humo y vidrios rotos. El hecho ocurrió en inmediaciones de la base militar y los reportes mencionaron el uso de drones junto con el vehículo cargado con explosivos.

Un video difundido por el medio local Ecos del Combeima expuso el estado de la volqueta después de la explosión. El registro mostró los daños que sufrió el vehículo utilizado en el atentado.

La publicación regional también compartió imágenes de las afectaciones en el municipio tras la detonación. El material expuso parte de la destrucción que dejó el ataque en el barrio Aeropuerto.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales coordinan la atención de las personas heridas y el balance de los bienes afectados (Ejército nacional)

La gobernadora Adriana Matiz divulgó ese saldo preliminar tras el ataque ocurrido cerca de una base militar. Las versiones iniciales indican que una volqueta detonó en una zona residencial del municipio. El estallido causó daños en viviendas y otros inmuebles próximos al lugar.

El Ejército nacional intensificará las operaciones militares en el departamento de Tolima tras el atentado con explosivos que dejó cuatro muertos en el municipio de Planadas, entre ellos una bebé de dos meses.

El comandante de la institución, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, afirmó que las tropas de la Sexta Brigada mantendrán la ofensiva para ubicar a los responsables.

PUBLICIDAD

El ataque dejó víctimas civiles, destrozos materiales y daños en el entorno de un centro asistencial. La Gobernación del Tolima indicó que coordina acciones con otras instituciones para atender a los afectados y avanzar en la recuperación de los bienes comprometidos por la detonación.

¿Qué dijo el Comandante del Ejército?

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, expresó su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas y con quienes resultaron afectados por el ataque.

El vehículo con explosivos detonó en una zona residencial del barrio Aeropuerto, próxima a una base militar (Ejército nacional)

“Ante la infame arremetida de grupos criminales que enlutan hoy a Planadas, en el sur del Tolima, expreso mi solidaridad y la de todo nuestro Ejército a las familias de las víctimas y a quienes resultaron afectados por este cobarde atentado terrorista”, afirmó Soto Sánchez en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El oficial anunció una orden para reforzar la acción militar en el departamento. “Ante esta afrenta contra la población civil, he ordenado la intensificación inmediata de las operaciones militares en todo el departamento”, sostuvo el comandante del Ejército.

Soto Sánchez señaló que los soldados de la Sexta Brigada mantendrán la ofensiva en el territorio. Según expresó, las tropas buscarán a los responsables para llevarlos ante la justicia.

El mayor general añadió que los militares “no descansarán ni darán un solo paso atrás hasta dar con el paradero de los responsables”. La declaración situó la respuesta operativa del Ejército como una de las medidas anunciadas después del atentado.

PUBLICIDAD

En un mensaje dirigido a los habitantes de Planadas, el comandante afirmó que la institución mantendrá su despliegue en el municipio. “Les reafirmo nuestra determinación absoluta: el Ejército mantendrá una presencia firme para velar por su seguridad”, manifestó.

La detonación de la volqueta provocó daños en viviendas y en estructuras cercanas al Hospital Centro (Ejército nacional)

Video de cámaras de seguridad

Una explosión con vehículos cargados de explosivos dejó cuatro personas fallecidas en Planadas, Tolima, entre ellas una bebé de dos meses. La gobernadora Adriana Matiz divulgó ese saldo preliminar tras el ataque ocurrido cerca de una base militar.

El atentado ocurrió en la noche y afectó un sector cercano al centro asistencial de Planadas. La explosión dejó cuatro víctimas mortales, incluida una menor de dos meses, mientras las autoridades evaluaban los daños materiales provocados por el vehículo que estalló junto a una zona habitada.

PUBLICIDAD

Una cámara de seguridad instalada en el área registró la detonación. La grabación muestra una zona con árboles y edificaciones de techos rojos que permanece en calma durante los primeros segundos.

A las 9:44 p. m., un destello rojo iluminó el sector por unos instantes. El video tomó la explosión desde un punto cercano al sitio donde estaba estacionada la volqueta.

La intensidad del estallido también quedó expuesta en otros registros audiovisuales difundidos después del ataque. Las imágenes mostraron afectaciones en casas y construcciones ubicadas en los alrededores del hospital.

La detonación de la volqueta provocó daños en viviendas y en estructuras cercanas al Hospital Centro (Ejército nacional)

Entre los establecimientos dañados figura la farmacia situada junto al centro asistencial. Los videos exhibieron los efectos que la detonación dejó en esa parte de Planadas.

PUBLICIDAD

Las primeras versiones situaron la explosión en inmediaciones de la base militar. Una cámara de seguridad del área registró el momento de la detonación, que afectó inmuebles y dejó escombros en el barrio Aeropuerto.