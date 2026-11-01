Autoridades investigan posible caso de muerte por ébola en Colombia: ciudadano procedente de África falleció en Palmira y otro permanece aislado en Cali

Hasta el momento, los únicos diagnósticos confirmados en los dos pacientes corresponden a malaria. Las autoridades tomaron muestras y adelantan verificaciones de laboratorio para descartar otras infecciones - crédito Europa Press

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Las autoridades sanitarias adelantan una investigación epidemiológica en el Valle del Cauca luego de identificar dos casos de malaria en ciudadanos colombianos que regresaron de África. Uno de ellos, de 33 años, falleció el sábado 31 de octubre de 2026 en una institución hospitalaria de Palmira.

De acuerdo con la información preliminar entregada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, los dos pacientes recibieron un diagnóstico de malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum. Sin embargo, por la procedencia de los ciudadanos y la presencia de síntomas febriles, las entidades también iniciaron verificaciones para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, incluido el virus del ébola.

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El caso del hombre fallecido se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias relacionadas con su muerte y precisar los antecedentes de exposición durante su permanencia en territorio africano. Según la información suministrada, el ciudadano llegó a Colombia el pasado 21 de octubre, procedente de la República Democrática del Congo.

El segundo paciente, de 50 años, continúa recibiendo atención médica en Cali, donde permanece aislado mientras avanzan los procedimientos de seguimiento establecidos por las autoridades sanitarias.

Activaron protocolos para descartar ébola en los dos pacientes

La investigación busca establecer los lugares que visitaron los ciudadanos en territorio africano, sus posibles antecedentes de exposición al parásito y la identificación de personas que hayan tenido contacto con ellos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El antecedente de viaje a la República Democrática del Congo y la identificación de síntomas febriles llevaron a las autoridades a activar los protocolos de vigilancia epidemiológica para descartar otras enfermedades, entre ellas el ébola.

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Para avanzar en esta verificación, se tomaron las muestras correspondientes y se encuentran en curso los análisis de laboratorio. No obstante, el Ministerio de Salud y el INS precisaron que, hasta el momento, los únicos diagnósticos confirmados en ambos ciudadanos corresponden a malaria.

La investigación también busca establecer con mayor precisión los lugares que visitaron los colombianos durante su desplazamiento por África, los posibles escenarios de exposición al parásito y la identificación de personas que hayan tenido contacto con ellos.

El ébola se transmite por contacto directo con la sangre y otros fluidos corporales de personas o animales infectados, y puede causar la muerte si no recibe atención médica oportuna - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Como parte de la respuesta sanitaria, los equipos del INS y las autoridades territoriales adelantan investigaciones de campo en Cali y Palmira. Estas labores incluyen la recopilación de información epidemiológica y el seguimiento de posibles contactos.

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Frente a las primeras verificaciones, las entidades identificaron a otras dos personas que manifestaron tener diagnóstico de malaria y encontrarse bajo tratamiento. Las autoridades también realizan seguimiento a estos ciudadanos para establecer su situación dentro de la investigación.

El Ministerio de Salud y el INS señalaron que mantienen la coordinación con las secretarías de salud territoriales y las instituciones prestadoras de servicios médicos para garantizar la atención de los pacientes, la toma y el procesamiento de muestras y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

¿Qué es el ébola y cómo se transmite?

El ébola es una enfermedad infecciosa grave causada por virus del género Ebolavirus. Se caracteriza por provocar fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza, vómitos y diarrea. En los casos más graves puede ocasionar hemorragias, fallas en distintos órganos y la muerte.

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La transmisión ocurre principalmente por contacto directo con la sangre y otros fluidos corporales de personas infectadas que presentan síntomas, así como con superficies y objetos contaminados con estos líquidos. También puede transmitirse por el contacto con animales infectados, vivos o muertos, como murciélagos y primates.

A diferencia de las enfermedades respiratorias, el ébola no se propaga habitualmente por el aire. Además, una persona infectada no transmite el virus durante el periodo de incubación, sino cuando comienza a presentar síntomas. Este periodo puede durar entre 2 y 21 días.

La prevención incluye el aislamiento de los pacientes, el uso de elementos de protección por parte del personal sanitario, la desinfección de superficies y el seguimiento de quienes hayan tenido contacto con personas infectadas - crédito Olivia Acland/REUTERS

Uno de los principales riesgos de propagación está relacionado con el contacto con personas fallecidas por la enfermedad, debido a que sus fluidos corporales todavía pueden contener el virus. Por esta razón, los procedimientos funerarios deben realizarse bajo protocolos especiales de bioseguridad.

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Actualmente existen vacunas y tratamientos específicos para algunas especies del virus del ébola, aunque su disponibilidad y efectividad dependen de la variante que cause el brote. La atención médica temprana es fundamental para aumentar las posibilidades de supervivencia y reducir la transmisión.