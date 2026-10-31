Cuánto costó la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta sería la millonaria cuenta de la ceremonia en la Catedral de Sal, el vestido, joyas y otros lujos

Didier Cubillos Martínez, creador digital, precisó que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno gastaron más de $1.500 millones en su boda, pero "la verdad es que quedó una boda espectacular y genial" - (DidierCubillosMartinez7/Instagram)

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La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno costó, según estimaciones no confirmadas, más de $1.000 millones. No obstante, el creador digital Didier Cubillos Martínez situó la cifra en más de $1.500 millones. Esto, teniendo en cuenta que la ceremonia religiosa se celebró el jueves 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá, a 180 metros bajo tierra, y la recepción continuó en Arena MX, en Cajicá (Cundinamarca).

Las referencias sobre la asistencia oscilan entre cerca de 500 invitados, sin que los recién casados hayan precisado una cifra definitiva. Los montos que circulan corresponden a cálculos elaborados a partir de los elementos que integraron la celebración, no a un desglose revelado por la creadora de contenido o el artista de música popular.

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Los detalles de producción y entretenimiento de la celebración

La producción incluyó decoración floral, iluminación, tarima y recursos audiovisuales, además de fotografía, video y creación de contenido en vivo, de acuerdo con todos los videos que se compartieron en redes sociales por parte de los mismo invitados. A esos rubros se sumaron el transporte, la logística, la alimentación de los asistentes y los trajes hechos a la medida que vistió Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W recordó en su lectura de votos a las personas que pronosticaron que el noviazgo con el cantante no superaría el primer año (@luisafernandaw/Instagram)

La novia usó tres vestidos durante la jornada y acompañó uno de sus atuendos con joyas de oro y esmeraldas colombianas, tal y como dejó ver en sus historias de Instagram. La cena ofreció solomito de res con langostinos, puré de yuca con trufa y una entrada de ahuyamín con chocolate blanco.

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El entretenimiento reunió actuaciones de Beéle, Maluma, Jhonny Rivera, Juan Fernando Velasco, Elder Dayán, Nelson Velásquez y Ñejo. La combinación de artistas, gastronomía, vestuario, montaje y servicios para cientos de invitados figura entre los elementos que sostienen las estimaciones millonarias sobre el costo del matrimonio.

El vestido y las joyas sin precio confirmado

El vestido principal fue creado por la diseñadora Francesca Miranda para la ceremonia en la Catedral de Sal. La pieza, confeccionada a medida, incorporó tul francés bordado, aplicaciones de cristales Swarovski y un velo de más de ocho metros diseñado para ese momento.

Vogue indicó en abril de 2026 que los vestidos nupciales de la firma tienen precios de entre USD7.000 y USD15.000, equivalentes a cerca de $22.168.000 y $47.504.000, al cambio actual. Ese rango sirve como referencia para las creaciones de la marca, pero ni la reconocida diseñadora ni la pareja revelaron el valor del vestido usado por la empresaria.

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Los recién casados celebraron junto a familiares, amigos y figuras del entretenimiento tras la ceremonia en la Catedral de Sal de Zipaquirá

El precio de una creación de alta costura puede variar según la procedencia de los textiles, la complejidad de los bordados, las aplicaciones manuales, los ajustes solicitados por la clienta y los accesorios elegidos. La firma ofrece vestidos y prendas de fiesta por miles de dólares, aunque sus diseños de novia se trabajan por encargo y sin precios publicados de forma abierta.

Además, los pendientes que llevó la creadora de contenido llamaron la atención después de que los mostrara en un estuche marrón de la firma de joyería Celide Tailored Gold. Las piezas tenían una esmeralda verde central rodeada de piedras transparentes que formaban una especie de corona.

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El catálogo de la marca muestra diseños con esmeraldas desde $1.500.000, además de referencias de $5.300.000 y $6.130.000. Entre las piezas de mayor valor aparecen unos pendientes con esmeraldas y rubíes por $14.500.000, aunque esa referencia no corresponde necesariamente al modelo usado en la boda.

Los aretes de Luisa Fernanda W parecen distintos a los productos publicados en el catálogo, tanto por la distribución de las piedras como por la estructura que rodea cada esmeralda. La posibilidad de que hayan sido elaborados por encargo impide establecer un precio verificable, pues tampoco se conocen sus especificaciones técnicas ni los materiales seleccionados para su fabricación.

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La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recién casados, ubicada en Cajicá (@luisafernandaw/Instagram)

La estimación de Didier Cubillos Martínez

Didier Cubillos Martínez, creador de contenido que se enfoca en seguir de cerca los chismes de la farándula nacional, compartió su valoración personal sobre el alcance económico de la celebración y mencionó una cifra superior a la que circuló inicialmente sobre el evento:

“Podemos ver que asistieron más de 500 personas muy famosas. Aparte de esto, lo hicieron en la Catedral de Sal en Zipaquirá, pues gastaron más de $1.500 millones, pero la verdad es que quedó una boda espectacular y genial, pues el hombre se lo merece porque tiene una excelente mujer y tiene dos hermosos hijos. Pero díganme ustedes, ¿sabían que habían gastado tanto en esta boda?”, indicó el destacado influenciador.

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Los valores disponibles para las joyas solo permiten comparar diseños del catálogo de Celide Tailored Gold con lo que se vio en la celebración. Sin una confirmación de la marca o de la pareja, ninguna de esas referencias permite fijar el costo real de los pendientes que acompañaron el vestido de novia, y si las piezas fueron fabricadas por encargo, su precio podría superar cualquiera de las cifras publicadas.

Lo cierto es que la ceremonia reunió a numerosas estrellas, celebridades, amigos y familiares, quienes disfrutaron de una noche por todo lo alto. Según las diferentes imágenes reveladas del evento, los invitados también estuvieron a la altura de la ocasión, pues lucieron diseños de reconocidos creadores de moda y siguieron el código de vestuario negro para acompañar a una de las familias más famosas de Colombia.

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