Padre de Jaime Esteban Moreno reaccionó a las declaraciones de arrepentimiento de Juan Carlos Suárez: “Culpa que jamás reconocieron”

El padre de Jaime Esteban Moreno se pronunció sobre las palabras de arrepentimiento de Juan Carlos Suárez - crédito Redes Sociales/Captura de Pantalla

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A un año del asesinato del joven estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno —que fue asesinado a golpes luego de asistir a una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero—, su padre, Jaime Alberto Moreno, habló sobre las novedades judiciales en el esclarecimiento del caso.

En entrevista con La FM, se refirió a las palabras de arrepentimiento expresadas por el joven Juan Carlos Suárez Ortiz, condenado a 37 años y seis meses de prisión por el homicidio, que brindó una entrevista para el pódcast Conducta Delictiva.

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El padre de la víctima aseguró que esa manifestación era esperada desde el momento de la captura, de cara a la impertinencia del pronunciamiento luego de un complejo proceso judicial: “Es lo que esperábamos desde hace un año cuando fue detenido: palabras que nunca dijeron y una culpa que jamás reconocieron”.

La familia acudió a las 3:30 a. m. del 31 de octubre de 2026 al sitio donde ocurrió la agresión durante una celebración de Halloween. Allí encendieron velas y rezaron un rosario con familiares y allegados.

“Son días que pasaron de ser felices a estar cargados de una tristeza profunda, de un dolor inmenso y con el alma destruida que nos ha dejado ya un año de esta desgracia”, relató Jaime Alberto Moreno al medio en mención.

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El padre de la víctima dijo que el arrepentimiento debe ser “sincero”

Moreno consideró que las palabras de Suárez Ortiz pueden tener valor si corresponden a un reconocimiento genuino de los hechos. Según explicó, la familia participó durante cuatro meses en un programa de justicia restaurativa de la Fiscalía General de la Nación, sin escuchar antes una expresión de arrepentimiento de los involucrados.

“Siempre que haya un sentimiento verdadero y de corazón, las sociedades serán mejores”, expresó.

Jaime Alberto Moreno se refirió a los señalamientos que Suárez hizo contra su hijo en el pódcast, sobre el hecho de que antes de la agresión contra el estudiante, supuestamente escuchó comentarios sobre un aparente comportamiento indebido del joven hacia una mujer en el establecimiento nocturno.

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Juan Carlos Suárez afirmó que está arrepentido por el crimen de Jaime Estebna Moreno - créditos captura de pantalla Conducta Delictiva/YouTube | Universidad de Los Andes/Facebook

Según la información expuesta durante la entrevista, ese presunto episodio no fue comprobado por las autoridades.

El condenado también relató que inicialmente creyó suficiente un primer golpe contra el joven, pero que otras personas lo convencieron de buscarlo otra vez. En sus declaraciones, reconoció que ese hecho derivó en una agresión que terminó con la muerte del estudiante.

“Que se entregue”, el mensaje para Paola Fernández

De la misma manera, el padre de Jaime Esteban Moreno dirigió un mensaje a Paola Fernández, alias Kitana, que continúa prófuga y es señalada dentro del proceso judicial, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el órgano judicial.

“El mensaje es que se entregue, porque tarde o temprano va a ser capturada”, expresó para la cadena radial.

Padre de Jaime Esteban Moreno le envió mensaje a Kleydimar Paola Fernández “Cada acto que cometemos debemos responder por ellos” - créditos captura de pantalla La Red Viral/YouTube | Más Allá del Silencio Podcast/YouTube | Policía Nacional | Pasa en Bogotá/X | Universidad de los Andes/Facebook

Moreno agradeció a la Policía Nacional, la Fiscalía y la justicia por las actuaciones que han permitido avanzar en el caso. Para la familia, el proceso judicial y el reconocimiento de responsabilidades forman parte de la búsqueda de respuestas tras la muerte del joven.

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Madre de Jaime Esteban Moreno también recordó a su hijo: “Aquí se sobrevive el día a día”

Por su lado, en una entrevista que concedió a El Tiempo, la mamá de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, Mónica Jaramillo Buitrago, habló sobre el impacto que dejó la muerte del estudiante de 20 años y pidió que las celebraciones de Halloween no terminen en hechos de violencia.

Mónica Jaramillo es la madre de Jaime Esteban Moreno - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

“La vida se derrumba completamente, se rompe en mil pedazos. Aquí se sobrevive el día a día”, expresó Jaramillo al recordar la madrugada del 31 de octubre de 2025, cuando su hijo murió tras ser atacado al salir de una fiesta de disfraces en Bogotá.

Según su relato, ese día, “lógicamente, yo me derrumbé, me angustié muchísimo, salí gritando. Pensaba que se iba a asociar con un hurto (...) Me dicen que mi hijo estaba muy mal, tenía su cerebro muy comprometido y que el pronóstico no se podía prever”.

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La madre del joven afirmó que no había motivo para que una persona tomara posesión de la existencia de otro ser: “Ninguna diferencia puede valer más que la vida de un joven”.