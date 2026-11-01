Colombia

El secreto que convierte una lasaña casera y clásica en el plato más esperado del almuerzo familiar

Capas de pasta, salsa boloñesa, bechamel y queso gratinado crean una combinación cremosa y reconfortante que se ha convertido en favorita. De inspiración italiana, es ideal para compartir en un almuerzo especial o durante el fin de semana

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La lasagna es una de las pastas más optadas para platos servidos en ocasiones especiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La lasaña clásica reúne pasta, salsa de carne, bechamel y queso en capas suaves, cremosas y gratinadas. Es una receta perfecta para compartir en familia, especialmente durante un almuerzo de domingo o una reunión especial.

De origen italiano, esta preparación se convirtió en una de las pastas más conocidas del mundo. Su secreto está en cocinar bien la salsa, usar una bechamel sin grumos y dejar reposar la fuente antes de servirla.

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Receta de lasaña clásica

La lasaña clásica se prepara con láminas de pasta intercaladas con salsa boloñesa, bechamel y queso. La técnica principal consiste en montar las capas y hornearlas hasta que la superficie quede dorada.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 35 minutos.
  • Cocción de la salsa: 45 minutos.
  • Horneado: 35 minutos.
  • Reposo: 10 minutos.
  • Tiempo total: 2 horas y 5 minutos.

Ingredientes

  1. 12 láminas de lasaña.
  2. 500 g de carne molida de res.
  3. 250 g de carne molida de cerdo.
  4. 1 cebolla cabezona finamente picada.
  5. 1 zanahoria pequeña rallada.
  6. 2 dientes de ajo picados.
  7. 700 g de tomate triturado o passata.
  8. 2 cucharadas de pasta de tomate.
  9. 100 ml de vino tinto, opcional.
  10. 2 cucharadas de aceite.
  11. 1 hoja de laurel.
  12. Sal y pimienta al gusto.
  13. 60 g de mantequilla.
  14. 60 g de harina de trigo.
  15. 750 ml de leche.
  16. ¼ de cucharadita de nuez moscada.
  17. 250 g de queso mozzarella rallado.
  18. 80 g de queso parmesano rallado.
Lasaña de carne servida con queso parmesano. (foto: Recetas de Esbieta)
Lasaña de carne servida con queso mozzarella y parmesano - crédito Recetas de Esbieta

Cómo hacer lasaña clásica, paso a paso

  1. Caliente el aceite en una olla amplia. Agregue la cebolla y la zanahoria.
  2. Sofría durante 8 a 10 minutos, hasta que las verduras estén blandas y fragantes.
  3. Añada el ajo y cocine durante 1 minuto. Evite que se queme para que no amargue la salsa.
  4. Incorpore la carne de res y de cerdo. Desmenúcela con una cuchara de madera.
  5. Cocine hasta que la carne cambie de color y empiece a dorarse.
  6. Agregue el vino, si lo utiliza. Espere unos minutos hasta que el alcohol se evapore.
  7. Añada el tomate triturado, la pasta de tomate, el laurel, sal y pimienta.
  8. Cocine la salsa a fuego bajo durante 35 a 45 minutos. Debe quedar espesa, porque una salsa muy líquida puede desarmar las capas.
  9. Para preparar la bechamel, derrita la mantequilla en una olla.
  10. Incorpore la harina y revuelva durante 2 minutos. Este paso ayuda a eliminar el sabor crudo de la harina.
  11. Agregue la leche poco a poco mientras bate con un globo de cocina. Así se evitan los grumos.
  12. Cocine hasta que la salsa espese. Sazone con sal, pimienta y nuez moscada.
  13. Revise las instrucciones del empaque de la pasta. Algunas láminas necesitan cocción previa y otras pueden utilizarse directamente.
  14. Precaliente el horno a 190 °C.
  15. Ponga una capa delgada de salsa de carne en el fondo de una refractaria.
  16. Cubra con láminas de lasaña. Añada más salsa boloñesa, bechamel y queso mozzarella.
  17. Repita el orden hasta terminar los ingredientes.
  18. Finalice con láminas de pasta, bechamel, mozzarella y queso parmesano.
  19. Cubra la refractaria con papel aluminio. Hornee durante 25 minutos.
  20. Retire el papel aluminio y hornee durante 10 minutos más, hasta que el queso esté dorado.
  21. Deje reposar la lasaña durante 10 minutos antes de cortarla. Así las capas se mantienen firmes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La salsa bolognesa es una de las más leales acompañantes de cualquier tipo de pasta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 620 kcal.
  • Proteína: 34 g.
  • Carbohidratos: 55 g.
  • Grasas: 28 g.
  • Fibra: 5 g.
  • Calcio: 380 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lasaña puede conservarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las lasagnas deben mantenerse refrigeradas después de horneadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para recalentarla, use el horno o el microondas. Si la porción está seca, agregue 1 cucharada de agua o salsa de tomate antes de calentarla.

También puede congelarse durante 2 meses. Lo ideal es guardarla en porciones individuales y descongelarla dentro de la nevera antes de llevarla al horno.

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