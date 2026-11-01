Colombia

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 31 de octubre

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

La lotería de Baloto publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este sábado 31 de octubre de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: sábado 31 de octubre de 2026.

Números ganadores: 10 19 21 29 39 12.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra tres sorteos a la semana, cada lunes, miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que se tiene 365 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes del pasado 2025.

PUBLICIDAD

Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también.

Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de “números calientes” que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la “súper balota” entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyResultado Baloto revanchaLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 31 de octubre de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 31 de octubre de 2026

Reducir de 18 a 7 los ministerios y eliminar los Equipos Básicos de Salud: las propuestas de Rendón para ahorrar $28 billones al año

El gobernador de Antioquia planteará al presidente Abelardo De la Espriella una reorganización del Estado, mayor autonomía para las regiones y la reasignación de recursos de salud hacia la UPC, en medio del debate sobre la reforma tributaria

Reducir de 18 a 7 los ministerios y eliminar los Equipos Básicos de Salud: las propuestas de Rendón para ahorrar $28 billones al año

Super Astro Luna hoy, sábado 31 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Super Astro Luna hoy, sábado 31 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

El mediocampista presenta un esguince alto en el tobillo izquierdo con compromiso de la sindesmosis tibiofibular. El club saudí informó que iniciará un proceso de tratamiento y rehabilitación bajo supervisión médica, aunque no estableció una fecha para su regreso a las canchas

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este sábado 31 de octubre de 2026

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este sábado 31 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

Def Leppard y Extreme: estos serían los ‘setlists’ de ambas agrupaciones en el Movistar Arena de Bogotá

Ya nació Juanito, hijo de Camilo Cifuentes, en medio de su polémica por infidelidad: Camila Sepúlveda habló de sus acuerdos familiares

De personajes de películas a superhéroes: los disfraces de Halloween que presumieron los famosos colombianos en sus redes sociales

Deportes

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Bucaramanga remontó ante Deportivo Pasto y quedó a un paso de clasificar a los cuadrangulares: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata