Reducir de 18 a 7 los ministerios y eliminar los Equipos Básicos de Salud: las propuestas de Rendón para ahorrar $28 billones al año

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, llevará al presidente Abelardo De la Espriella un paquete de propuestas sobre austeridad estatal, autonomía territorial y salud. - crédito prensa gobernador de Antioquia

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llevará al presidente Abelardo de la Espriella una serie de propuestas para reducir el gasto público, en medio de la discusión de la reforma tributaria y el plan de rescate económico planteados por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el mandatario departamental fue invitado a conversar con el presidente sobre la iniciativa. Su planteamiento se organiza en tres frentes: una reducción de la estructura ministerial, la eliminación de funciones duplicadas entre los distintos niveles de gobierno y la supresión de los Equipos Básicos de Salud.

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Rendón calcula que las medidas representarían $28 billones anuales entre ahorros y recursos que, según propone, podrían redistribuirse hacia otras necesidades del Estado.

La propuesta contempla siete ministerios

El primer punto de la iniciativa plantea reducir de 18 a siete ministerios la estructura del Gobierno Nacional. Rendón estima que esa reorganización permitiría ahorrar cerca de $3 billones al año.

La propuesta incluye la creación de un Ministerio del Interior y Justicia; un Ministerio de Desarrollo Social; un Ministerio de Hacienda y Crédito Público; un Ministerio de Desarrollo Económico; un Ministerio de Desarrollo Territorial; además de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores.

Según el esquema expuesto por el gobernador, el Ministerio de Desarrollo Social reuniría las funciones de Salud, Educación, Deporte, Cultura, Trabajo y el Departamento de Prosperidad Social.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público absorbería al Departamento Nacional de Planeación, mientras que Desarrollo Económico integraría las carteras de Agricultura, Comercio, Minas y Ciencia.

Por su parte, Desarrollo Territorial concentraría las áreas de Ambiente, Transporte, Vivienda y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Defensa y Relaciones Exteriores conservarían su funcionamiento como ministerios independientes.

El mandatario plantea integrar 18 carteras en siete ministerios, entre ellos Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Territorial. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta no precisa cómo se realizaría una eventual transición administrativa ni el efecto que tendría sobre las entidades, dependencias y cargos que hoy hacen parte de los ministerios que serían integrados.

Rendón plantea trasladar competencias a departamentos y municipios

El segundo eje se enfoca en la relación entre el Gobierno Nacional, los departamentos y los municipios. Rendón propone eliminar funciones que, según su planteamiento, se ejecutan de forma paralela desde distintos niveles de la administración pública.

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La idea es trasladar competencias a las regiones, con el objetivo de reducir gastos que se originan en la duplicidad de tareas. El gobernador de Antioquia calcula que esta medida podría representar ahorros de hasta $ 17 billones.

La propuesta está ligada a una discusión recurrente sobre la descentralización en Colombia: el alcance de las responsabilidades que asumen los territorios y los recursos necesarios para ejecutarlas. Rendón sostiene que las regiones están dispuestas a contribuir a la recuperación de las finanzas nacionales.

El planteamiento, sin embargo, requeriría definir cuáles funciones pasarían de la Nación a departamentos y municipios, así como las fuentes de financiación que acompañarían esas responsabilidades.

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La reducción de ministerios, el traslado de competencias a las regiones y los cambios propuestos en salud sumarían, según Rendón, $ 28 billones anuales. - crédito Colprensa - Juan Páez

Propone eliminar los Equipos Básicos de Salud y destinar recursos a la UPC

El tercer componente de las propuestas se concentra en el sector salud. Rendón plantea eliminar los Equipos Básicos de Salud, promovidos durante el gobierno de Gustavo Petro, y destinar los recursos asociados al programa a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El mandatario antioqueño cuestionó esos equipos y afirmó que se utilizaron con fines de “empleo militante”. Esa declaración corresponde a la posición del gobernador frente al programa.

Según Rendón, el Gobierno Nacional ha invertido más de $8 billones en los Equipos Básicos de Salud. Su propuesta es trasladar esos recursos a la UPC, que financia la atención de los afiliados al sistema, para atender las dificultades financieras y operativas de hospitales y prestadores de servicios.

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Rendón propone eliminar los Equipos Básicos de Salud y destinar los más de $ 8 billones que, según indicó, se invierten en el programa a nivelar la UPC. - crédito Alcaldía de Bogotá

El gobernador señaló que esa reasignación buscaría responder a problemas relacionados con el acceso a citas médicas y medicamentos. En su cálculo, los recursos destinados hoy a los equipos permitirían apoyar la atención de la crisis que atraviesan distintas instituciones de salud.

Los tres componentes del plan suman los $28 billones anuales anunciados por Rendón: $3 billones por la reducción de ministerios, hasta $17 billones por la eliminación de duplicidades entre la Nación y los territorios, y más de $8 billones que propone redirigir desde los Equipos Básicos de Salud hacia la UPC.

La iniciativa será presentada al presidente De la Espriella. Cualquier modificación a la estructura ministerial, la distribución de competencias territoriales o la destinación de recursos públicos dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno Nacional y de los trámites institucionales que correspondan.

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