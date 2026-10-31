Tropas militares de El Salvador fueron trasladadas a Haití en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana: esta fue la razón

Avión de la Fuerza Aérea Colombiana habría apoyado la misión de El Salvador en Haití - crédito EFE

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Un avión Hércules C-130H de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) apoyó el transporte de militares y equipos de El Salvador a Haití, dentro del refuerzo de las operaciones de seguridad que ordenó el Gobierno de Nayib Bukele tras el ataque contra cuatro integrantes de su Fuerza Aérea.

La aeronave, identificada con la matrícula FAC 1005, cubrió la ruta entre San Salvador y Puerto Príncipe, según fuentes militares consultadas por El Tiempo. Videos, imágenes y registros de plataformas de seguimiento de vuelos mostraron el movimiento del avión colombiano junto con el despliegue salvadoreño.

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La participación de Colombia se produjo bajo los acuerdos de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) del Escudo de las Américas, una alianza de 19 países que prevé mecanismos de asistencia logística, coordinación militar e intercambio de capacidades ante delitos transnacionales.

El Salvador amplía su contingente después de un ataque cerca de Puerto Príncipe

La Cancillería de El Salvador anunció el miércoles 28 de octubre que el país desplegaría más de 2.000 soldados en Haití, tras una conversación telefónica entre Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé - crédito Cancillería de El Salvador

El refuerzo de tropas responde a la desaparición de cuatro miembros de la Fuerza Aérea salvadoreña el 18 de octubre de 2026, cuando hombres armados los atacaron en las afueras de la capital haitiana. Las autoridades de El Salvador dispusieron entonces una mayor presencia militar para realizar tareas de búsqueda y rescate, además de acciones contra las pandillas que operan en varias zonas de Haití.

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Reportes internacionales indican que El Salvador ha enviado alrededor de 2.000 militares y estudia elevar esa cifra hasta unos 2.500 efectivos. El transporte aéreo de personal y material forma parte de esa ampliación del dispositivo en el país caribeño.

Fuentes consultadas por el diario colombiano señalaron que el vuelo de la FAC se ajusta a los instrumentos de cooperación de la A3C. La alianza contempla apoyo entre sus integrantes cuando existen necesidades operativas vinculadas con el crimen organizado, incluido el traslado de recursos y efectivos.

Colombia se incorporó a la alianza hemisférica en agosto

La participación de Colombia se produjo bajo los acuerdos de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) del Escudo de las Américas, una alianza de 19 países que prevé mecanismos de asistencia logística, coordinación militar - crédito Reuters

La intervención del Hércules tuvo lugar poco después de que Colombia formalizara su adhesión a la coalición, el 12 de agosto de 2026, en una reunión celebrada en Ciudad de Panamá. Con la incorporación colombiana, el grupo alcanzó los 19 Estados miembros.

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En ese encuentro, el Ministerio de Defensa de Colombia suscribió un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para reforzar el intercambio de información y las capacidades de seguridad frente al narcotráfico y otras estructuras delictivas con presencia en distintos países de la región.

La A3C, impulsada por Washington, Estados Unidos, establece esquemas de cooperación bilateral y multilateral para responder a amenazas compartidas en el hemisferio. En este caso, esos compromisos sirvieron de marco para que la Fuerza Aeroespacial Colombiana facilitara la movilización salvadoreña hacia Haití.

Los apoyos de El Salvador a Colombia

Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó ayuda a Colombia tras el fuerte terremoto que sacudió en la jornada del 10 de agosto - crédito @nayibbukele/X

El Gobierno de El Salvador envió 100 toneladas de suministros humanitarios a Colombia para atender a las familias afectadas por un terremoto. El presidente Nayib Bukele confirmó la ayuda después de que las autoridades colombianas solicitaran insumos para la respuesta a la emergencia.

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El cargamento fue preparado de acuerdo con las necesidades comunicadas por Colombia y fue transportado en dos aeronaves de carga. El primer vuelo tiene prevista su salida durante la noche del anuncio, mientras que el segundo despegará al día siguiente.

La asistencia se concentró en materiales destinados a la atención de la población damnificada. Por el momento, la operación no contempla el traslado de equipos de rescate ni de personal médico desde El Salvador.

En ese momento, las autoridades colombianas señalaron que sus cuerpos de emergencia, brigadas de rescate y personal sanitario ya trabajan en las zonas golpeadas por el sismo. Por esa razón, la solicitud de apoyo se limitó al envío de ayuda humanitaria.

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El Ejecutivo salvadoreño informó que seguirá la situación en territorio colombiano y que podría coordinar nuevos apoyos si las autoridades locales los requieren. La continuidad de esa asistencia dependerá de la evolución de la emergencia y de las necesidades que comuniquen las instituciones responsables de la atención.