Gobierno De la Espriella tendrá recortes por más de $267.000 millones en la Presidencia y otras entidades: “El respeto tiene que empezar por nuestra propia casa”

El vocero presidencial detalló los recortes presupuestarios y las medidas de eficiencia implementadas en la presidencia, con la intención de optimizar los recursos públicos y eliminar privilegios - crédito @Infopresidencia/X

Guardar

En una nueva aparición, el vocero presidencial Miller Soto aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya puso en marcha una reducción presupuestal superior a $267.000 millones, de los cuales cerca de $192.000 millones corresponden a ajustes en la Presidencia de la República y en entidades vinculadas al despacho.

Soto explicó que la decisión responde a una directriz del jefe de Estado, que insistió en la necesidad de disminuir gastos de funcionamiento, revisar la contratación y reducir la estructura burocrática. “El ajuste del Estado y el respeto sagrado por los recursos de los contribuyentes tiene que empezar por nuestra propia casa”, afirmó Soto.

PUBLICIDAD

Cerca de $192.000 millones salen de ajustes internos en Presidencia

En su declaración, el funcionario sostuvo que los recursos liberados por los recortes se destinarían a sectores como seguridad, atención a adultos mayores y zonas afectadas por emergencias. Con ello, empezarán a ajustarse el “cinturón” como parte de la restructuración que busca recaudar recursos para afrontar la crisis fiscal expuesta.

Abelardo De la Espriella continúa con su propuesta de reestructurar la presidencia, con la supresión de OPS - crédito REUTERS - Colprensa

Según Soto, los recortes abarcaron gastos de funcionamiento e inversiones que el Gobierno consideró prescindibles, siendo la mayor parte la proveniente del despacho. “No nos tembló el pulso para ejecutar una reducción presupuestal gigantesca de más de $ 267.000 millones, tocando tanto el funcionamiento como la inversión inoficiosa”, señaló.

PUBLICIDAD

El ajuste también alcanzó a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, como las entidades reseñadas.

Presidencia opera con 586 funcionarios, según Miller Soto

El vocero afirmó que la planta de personal de la Presidencia tiene una ocupación del 58%. Según sus cifras, de los 1.018 cargos contemplados, 586 están ocupados. “Estamos demostrando que no se necesita un ejército de burócratas para hacer que el Estado funcione”, dijo Soto, que aseguró que la administración busca priorizar perfiles técnicos.

PUBLICIDAD

El recorte estatal empezó en la Casa de Nariño, según reveló el vocero Miller Soto, con importantes reajustes en el personal - crédito Casa de Nariño/Facebook

El funcionario cuestionó que, en gobiernos anteriores, ciertos cargos se hubieran utilizado para favorecer intereses políticos. Con ello, sostuvo que la actual administración revisó la estructura de personal como parte de su política de austeridad y ajustó nombramientos que se habían efectuado en la administración de Gustavo Petro.

En efecto, Soto también informó que la Presidencia terminó 32 contratos de prestación de servicios, una medida que, según afirmó, representa un ahorro superior a $2.200 millones. “A partir de ahora, cada peso público que se gaste tiene que tener una justificación técnica, un propósito claro y, sobre todo, un resultado verificable”, indicó.

PUBLICIDAD

Así pues, el Ejecutivo precisó que la revisión contractual hace parte de un esquema de control del gasto que pretende limitar erogaciones sin sustento técnico o sin resultados medibles. “Los recursos del Estado no le pertenecen a los funcionarios de turno, le pertenecen a los colombianos”, agregó el vocero presidencial.

El vicepresidente José Manuel Restrepo expuso los alcances de la Ley de Rescate Económico y aseguró que el Gobierno busca evitar un escenario de crisis fiscal y pérdida de empleos - crédito Presidencia

Los recursos liberados tendrían como destino seguridad y atención regional

En su exposición, el Gobierno sostuvo que los recursos que no se destinen a gastos considerados innecesarios quedarían disponibles para otras prioridades estatales. Soto mencionó la seguridad, los programas para adultos mayores y la reconstrucción de zonas afectadas por desastres ocasionados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

“Se trata de liderar con el ejemplo”, concluyó Soto, hizo un llamado a reducir los privilegios asociados al poder y a administrar los fondos públicos con criterios de austeridad. Desde el Gobierno le salieron al paso a la controversia que ha suscitado la Ley de Rescate Económico, que implementaría gravámenes a productos de la canasta familiar.