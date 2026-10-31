Fuertes lluvias dejó bajo el agua a los habitantes de Acandí, Chocó: hay más de 2.500 familias afectadas

La emergencia mantiene afectados barrios, comercios y zonas rurales, mientras las autoridades adelantan el censo de las familias damnificadas - crédito Alcaldía de Acandí

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Las lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos en Acandí, Chocó, y dejaron cerca de 2.500 familias afectadas, con alrededor del 70% del casco urbano inundado. La emergencia obligó a realizar evacuaciones en balsas inflables y llevó a la Alcaldía a declarar la situación de emergencia para gestionar ayudas humanitarias.

El nivel del agua se acercó a casi dos metros en algunas viviendas, según informó el alcalde Luis Fernando Martínez, que calificó el episodio como la inundación más grave que ha vivido el municipio. Las crecientes alcanzaron barrios, vías, comercios, cultivos y predios ganaderos, mientras las lluvias persistían en el norte del Chocó.

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Los primeros balances señalan que la afectación se concentra en los sectores norte y sur de Acandí. Las autoridades locales adelantan un censo para determinar la dimensión final de los daños y establecer cuántas personas requieren alimentos, agua potable, elementos de aseo, colchones y otros insumos de primera necesidad.

Lluvias en Chocó provocan inundaciones en Acandí y ponen en riesgo cultivos - crédito redes sociales / X

Aunque en algunos reportes iniciales se habló del desbordamiento de dos ríos, el alcalde sostuvo que cinco corrientes aumentaron su caudal de forma simultánea. Esa situación extendió la inundación a áreas donde, según afirmó, el agua no había ingresado antes a las viviendas.

El agua llegó hasta 1,80 metros dentro de algunas casas

Entre los barrios más afectados están Villa Estadio, 14 de Abril, Gabriel Olivares y Villanueva. En varias calles, el agua alcanzó la altura de la cintura, mientras que en algunos hogares la marca de la inundación llegó a 1,80 metros.

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“Gente que lo ha perdido todo, sus colchones, neveras. Gente que hoy realmente, al menos, de pronto les quedó el techo”, señaló Martínez al describir las pérdidas que enfrentan los habitantes.

El mandatario agregó que funcionarios de la administración municipal salieron a recorrer las zonas afectadas para identificar a las familias damnificadas. El censo se realiza en medio de dificultades de movilidad, pues algunos sectores solo podían ser recorridos en embarcaciones o con apoyo de organismos de socorro.

“El equipo salió a pie a revisar y mucha gente tiene muy poco que tomar; perdieron desde ropa, colchones, electrodomésticos, todo”, afirmó el alcalde.

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Las inundaciones afectaron viviendas y establecimientos comerciales del municipio. El agua también cubrió corredores de tránsito y limitó el desplazamiento de habitantes que buscaban salir de sus casas o llevar a salvo sus pertenencias.

Las autoridades verifican daños estructurales en viviendas de los barrios afectados - crédito Alcaldía de Acandí - crédito Alcaldía Acandí

Bomberos, Policía y Gestión del Riesgo evacuaron a familias en balsas

Ante el rápido aumento de los niveles de los ríos, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Oficina de Gestión del Riesgo activaron labores de evacuación. Las operaciones se desarrollaron con balsas inflables para trasladar a niños, adultos y animales de compañía que permanecían en inmuebles rodeados por el agua.

Las autoridades informaron que mantienen presencia en los barrios afectados, mientras avanzan las verificaciones sobre daños en viviendas y estructuras. Hasta el momento, no se habían informado personas fallecidas ni lesionadas por la emergencia.

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La atención se concentra en los sectores donde el nivel del agua impidió el tránsito a pie. Las instituciones locales buscan garantizar que los habitantes que permanecen en áreas inundadas puedan acceder a apoyo y que las familias con mayores necesidades sean priorizadas en la entrega de asistencia.

El municipio declaró formalmente la situación de emergencia para facilitar la articulación con entidades departamentales y nacionales. La medida permite solicitar recursos y agilizar procesos para llevar kits humanitarios a las zonas que continúan bajo el agua.

El alcalde pidió respaldo del Gobierno nacional y cuestionó la falta de ayudas para enfrentar episodios climáticos que, según manifestó, han golpeado al municipio durante el año.

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Los cultivos y el ganado también sufrieron pérdidas por las crecientes

La emergencia no se limita a las zonas residenciales. Las lluvias y el desbordamiento de los ríos afectaron actividades productivas de las que dependen varias familias de Acandí. El alcalde advirtió que hay pérdidas en cultivos y que esta situación puede comprometer la seguridad alimentaria de la población.

“Los cultivos también se dañaron y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria. A toda la población le tocará iniciar desde cero”, sostuvo Martínez.

En el sector ganadero, habitantes y organismos de socorro reportaron que algunos animales fueron arrastrados por las aguas hacia el golfo de Urabá. Las autoridades aún no han entregado un balance consolidado sobre el número de reses afectadas ni sobre los daños económicos derivados de la emergencia.

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La pérdida de alimentos sembrados, animales y herramientas de trabajo puede agravar la situación de familias que ya habían enfrentado lluvias, vendavales y otras emergencias climáticas durante los últimos meses.

Martínez sostuvo que las crecientes superaron niveles registrados en años anteriores. “Eso ocasionó que hoy la cota de inundación haya superado la de la historia. Gente a la que nunca le había llegado el agua a su casa”, expresó.

El alcalde aseguró que la creciente superó los niveles históricos registrados en Acandí - crédito Alcaldía Acandí

En Acandí, la preocupación se mantiene por la continuidad de las precipitaciones y por la posibilidad de que nuevos aumentos en los caudales agraven las afectaciones. Las autoridades locales continúan con el monitoreo de los ríos y el acompañamiento a las comunidades.

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La Alcaldía espera apoyo para responder a las necesidades inmediatas de las 2.500 familias incluidas en el balance preliminar. La administración municipal también busca consolidar la información sobre los daños en viviendas, comercios, cultivos y actividades pecuarias.