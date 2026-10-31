Él es “Baco”, el neerlandés requerido por narcotráfico que fue liberado por una jueza de Bogotá: habría pagado $1.200 millones

La jueza Miryam Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, ordenó la libertad inmediata de Van der Voort el 13 de junio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, conocido como “Baco”, habría pactado el pago de $1.200 millones para obtener su libertad mediante un hábeas corpus en Bogotá, pese a que era requerido por narcotráfico y estaba pendiente su extradición a Países Bajos.

El caso derivó en la captura de una jueza, un funcionario judicial y una abogada, señalados de integrar un presunto entramado de corrupción.

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La investigación se concentra en un primer desembolso de $600 millones, que la Fiscalía relaciona con la asignación del recurso al despacho que concedió la libertad. Durante las audiencias fueron exhibidas fotografías de paquetes de dinero y billetes de $100.000, según El Colombiano.

Van der Voort permanecía recluido en la cárcel La Picota desde febrero de 2026, cuando fue detenido en Colombia por una notificación roja de Interpol. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había emitido concepto favorable para entregarlo a las autoridades de Países Bajos.

La ruta de cocaína entre Colombia, Ecuador y Europa

De acuerdo con información recopilada por El Colombiano, Van der Voort residía en Medellín desde 2016 y figura en expedientes de Países Bajos sobre una organización dedicada al envío de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia puertos europeos. La estructura habría usado contenedores de productos agrícolas, especialmente frutas, para ocultar los cargamentos.

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Van der Voort residía en Medellín desde 2016 y figura en expedientes de Países Bajos sobre una organización dedicada al envío de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia puertos europeos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pesquisas ubicaron parte de la logística en Medellín y Cali, mientras que Ecuador aparece como uno de los puntos de salida de mercancías contaminadas con cocaína. El análisis de comunicaciones cifradas en 2025 permitió establecer vínculos entre presuntos integrantes de la red y abrió líneas de investigación sobre movimientos financieros y comerciales.

Los antecedentes también incluyen indagaciones por posibles fraudes, extorsiones y preparativos de secuestros vinculados con Kinky.nl, una plataforma de anuncios de servicios para adultos presente en Países Bajos y Bélgica.

Un parqueadero en Envigado bajo revisión

Durante su estadía en Antioquia, Van der Voort constituyó en agosto de 2019 el establecimiento comercial Rotterdam, un parqueadero situado en Envigado. El negocio comenzó con un capital de $2,5 millones y para 2023 habría declarado ingresos cercanos a $310 millones, según el medio de comunicación.

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La actividad incluía operaciones con vehículos, entre ellos automotores de alta gama. La Fiscalía analiza si algunos de esos movimientos sirvieron para circular recursos de origen ilícito.

El neerlandés también se casó con una colombiana relacionada con un establecimiento identificado en la investigación como Lotus Spa 010. La mujer inició luego un proceso de separación matrimonial, tras la captura de Van der Voort.

El hábeas corpus y el presunto direccionamiento del reparto

La jueza Miryam Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, ordenó la libertad inmediata de Van der Voort el 13 de junio de 2026. Antes, dos solicitudes de hábeas corpus habían sido rechazadas por el Juzgado 47 Penal del Circuito y el Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá.

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Una jueza con toga sostiene un mazo de madera sobre el estrado junto a las manos esposadas a la espalda de una mujer detenida - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Fiscalía, después de esos rechazos la abogada Emperatriz Herrera Cuenca habría contactado a Martínez López y a Waldo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, para que una nueva solicitud llegara al despacho de la jueza.

Uno de los encuentros bajo investigación ocurrió el 4 de junio de 2026 en Paloquemao. La acusación sostiene que Herrera Cuenca se reunió con Martínez López y se comunicó con Van der Voort sobre el trámite que buscaba sacarlo de prisión.

El Colombiano mencionó que la hipótesis señala que el dinero fue entregado en el centro comercial Mall Plaza, en Bogotá, por personas cercanas al neerlandés. Garavito Mejía habría facilitado la presentación del recurso durante un fin de semana en el que Martínez López estaba de turno, con el fin de evitar que fuera repartido a otro juzgado.

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En uno de los audios exhibidos durante la diligencia, una voz atribuida a Herrera Cuenca afirmó: “Yo ya pagué el reparto, yo lo pagué de mi bolsillo”. La Fiscalía indicó además que, al día siguiente del supuesto pago, Martínez López envió a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos de Van der Voort.

La jueza consideró que habían transcurrido 109 días desde la captura sin una definición sobre la extradición. A su juicio, el plazo superaba el límite de 60 días aplicable al caso. También cuestionó elementos del expediente remitido a la Corte Suprema de Justicia.

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El Juzgado 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó posteriormente el hábeas corpus y dejó sin efecto la orden de libertad. Para la Fiscalía, Martínez López no tenía competencia para resolver la solicitud y su decisión fue manifiestamente contraria a la ley.

La Fiscalía acusa a jueza de Bogotá por liberar a un neerlandés mediante un hábeas corpus - crédito captura de video

Martínez López, Garavito Mejía y Herrera Cuenca fueron capturados el 27 de octubre de 2026 por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en operativos en Bogotá y Cota, Cundinamarca. La Fiscalía les imputó cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A la jueza le atribuyó además el delito de prevaricato por acción.

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Ninguno aceptó los cargos. Martínez López negó los señalamientos y afirmó que los jueces están expuestos a investigaciones penales y disciplinarias por las decisiones que firman. También sostuvo que buscó ejercer una recta administración de justicia y que no recibió a tiempo una respuesta de un funcionario de la Corte Suprema durante el fin de semana en que estudió el recurso.

El expediente tiene un antecedente en marzo de 2018, cuando Martínez López concedió la libertad a Pedro Aguilar, exdirigente camionero investigado por el llamado cartel de la chatarrización. La investigación disciplinaria posterior no declaró responsabilidad de la jueza, mientras Aguilar recibió después una condena de 10 años de prisión.

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Van der Voort continúa detenido en Colombia mientras avanza su proceso de extradición a Países Bajos.