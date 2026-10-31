Colombia

Exfuncionario de Ecopetrol denunció presiones en su contra por no seguir instrucciones de eliminar pruebas sobre contratos de familiar de Verónica Alcocer

Kevin Jair Beltrán Rojas, que laboraba en Cenit, relató que sufrió un desplazamiento forzado junto con su familia, tras haberse negado a cumplir las directrices

Denuncian persecución a exfuncionario de filial de Ecopetrol por negarse a borrar rastro de contratos de familiar de Verónica Alcocer - crédito Reuters/Colprensa/Cenit
Denuncian persecución a exfuncionario de filial de Ecopetrol por negarse a borrar rastro de contratos de familiar de Verónica Alcocer - crédito Reuters/Colprensa/Cenit
Guardar

Siguen conociéndose nuevas polémicas que involucran al entorno de la ex primera dama de la nación, Verónica Alcocer.

En esta ocasión, Kevin Jair Beltrán Rojas, exfuncionario de Cenit, denunció que una directiva de la filial del Grupo Ecopetrol le ordenó eliminar registros, pruebas y chats de WhatsApp relacionados con contratos adjudicados a Antropos Consultores S. A. S., empresa vinculada a un familiar de la exesposa del expresidente Gustavo Petro. Cenit negó haber impartido esa orden y sostuvo que Beltrán no tenía acceso a la gestión contractual.

PUBLICIDAD

El exfuncionario sostuvo, en entrevista con Semana, que el 15 de enero de 2026 fue citado a una reunión con Pilar Marulanda Sánchez, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit. Antes de entrar a la oficina, Marulanda le retiró el celular bajo el argumento de que tratarían un asunto confidencial.

En esa reunión, Beltrán aseguró que le pidieron ayuda para eliminar todo lo que tuviera sobre contratos otorgados a la compañía colombiana con sede en Bogotá D.C., especializada en consultoría arqueológica, estudios ambientales y preservación del patrimonio cultural e histórico, con el fin de no dejar rastro de lo entregado al familiar de Alcocer. En efecto, afirmó haberse negado y sostuvo que esa negativa derivó en su traslado y posterior despido.

PUBLICIDAD

Los contratos de Antropos con Cenit y Ecopetrol

Beltrán aseguró que le pidieron ayuda para eliminar todo lo que tuviera sobre contratos otorgados a la compañía colombiana con sede en Bogotá D.C. - crédito Luisa González/Reuters
Beltrán aseguró que le pidieron ayuda para eliminar todo lo que tuviera sobre contratos otorgados a la compañía colombiana con sede en Bogotá D.C. - crédito Luisa González/Reuters

Antropos Consultores S. A. S., firma en la que Alberto Merlano Alcocer figura como representante legal suplente, fue constituida el 24 de abril de 2024 con un capital de $25.000.000. Sus activos pasaron de $180.000.000 al cierre de ese año a $1.983.000.000 al finalizar 2025. Beltrán sostuvo que los contratos en filiales buscaban darle experiencia y capital a la empresa para que luego pudiera contratar directamente con Ecopetrol.

Beltrán sostuvo que los contratos en filiales buscaban darle experiencia y capital a la empresa para que luego pudiera contratar directamente con Ecopetrol. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Beltrán sostuvo que los contratos en filiales buscaban darle experiencia y capital a la empresa para que luego pudiera contratar directamente con Ecopetrol. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cenit reconoció que Antropos prestó servicios para la filial durante 2024 a través de Grupo Spira S. A. S., proveedor de programas de formación. Según la empresa, Spira contrató a dicha organización para desarrollar el programa Negociación Consciente entre septiembre y diciembre de ese año.

Antropos también aparece en Ecopetrol asociada al contrato central 5207277, clasificado como consultoría y asesoramiento en gestión empresarial, por $75.000.000. Merlano Alcocer confirmó sus contratos con Cenit y Ecopetrol en 2024, que en seis meses le generaron ingresos por $157.000.000. Atribuyó las contrataciones a su trayectoria profesional y señaló que recibió los contratos a través de una empresa debido a sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por prácticas restrictivas de la competencia.

La denuncia de persecución y la respuesta sobre el despido

Tras rechazar la presunta solicitud, Beltrán afirmó que Cenit lo trasladó de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición. La protección frente a despidos sin justa causa, derivada de una negociación sindical, venció el 31 de julio de 2026, y el exfuncionario recibió la notificación de despido el 10 de agosto.

Pantalla de celular con mensajes ofensivos, violencia virtual, bullying en línea, hostigamiento psicológico, redes inseguras, acoso escolar, intimidación digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Kevin Jair Beltrán Rojas relató que sufrió un desplazamiento forzado junto con su familia, tras haberse negado a cumplir las directrices - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Beltrán también relató en el mismo diálogo que en noviembre de 2025 sufrió un desplazamiento forzado junto con su familia, tras perder su inversión en una finca ganadera. Cenit respondió que el cierre del periodo de protección sindical y la terminación del contrato son hechos distintos, y que la cercanía entre ambas fechas no explica el motivo de la desvinculación.

Las acciones ante autoridades y la auditoría forense

Con la desaprobación de una tutela que buscaba su reintegro, Beltrán presentó solicitudes ante el Ministerio del Trabajo y remitió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En ese documento sostuvo que, luego de negarse a borrar información del sistema y conversaciones sobre los contratos, se desató una persecución en su contra.

La influencia de Verónica Alcocer dentro del Grupo Ecopetrol forma parte de una auditoría forense en curso y sigue bajo examen de las autoridades. Mientras Beltrán mantiene su denuncia sobre una instrucción para ocultar rastros contractuales, Cenit sostiene que ninguna directiva ordenó eliminar esa información.

Temas Relacionados

Verónica AlcocerEcopetrolCenitContratosAcoso funcionariosAlberto Merlano AlcocerColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la millonada que le comprará el Banco de la República al Gobierno de Abelardo de la Espriella antes de que termine 2026: cuál es la finalidad

El ente emisor autorizó la compra directa de US$2.000 millones al Ejecutivo, ante un escenario externo marcado, según ellos, por tasas de interés elevadas y condiciones financieras restrictivas

Esta es la millonada que le comprará el Banco de la República al Gobierno de Abelardo de la Espriella antes de que termine 2026: cuál es la finalidad

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

El cuadro de los “Tricky Trees” (Árboles Astutos) tendrá una dura visita en Londres y con el defensor de la selección Colombia en acción

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

Mauricio Gómez, ministro de Comercio, denunció supuestas cifras “infladas” en turismo durante el gobierno Petro y su antecesora lo refutó: “Son fuentes oficiales”

Para Diana Marcela Morales, titular de la cartera en la anterior administración, el debate debe centrarse también en el deterioro de la seguridad en varias regiones, la baja ocupación hotelera en destinos estratégicos y la propuesta de reforma tributaria que podría eliminar la exención del IVA para servicios turísticos a no residentes

Mauricio Gómez, ministro de Comercio, denunció supuestas cifras “infladas” en turismo durante el gobierno Petro y su antecesora lo refutó: “Son fuentes oficiales”

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Las cardenales enfrentarán al equipo paraguayo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con el antecedente de una derrota por 2-1 en el único cruce previo entre ambos en el torneo continental

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

¿Cómo estará el clima en Cartagena de Indias este 31 de octubre?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

¿Cómo estará el clima en Cartagena de Indias este 31 de octubre?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Deportes

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Esto le falta a Atlético Nacional para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027: lo puede definir en los próximos días