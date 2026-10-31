José Obdulio Gaviria explicó cuáles serán los reparos del Centro Democrático a la ley de ajuste fiscal del Gobierno De la Espriella: “Votando No a más impuestos”

El expresidente Uribe confirmó que sostuvo una charla en días pasados con el jefe de Estado Abelardo de la Espriella - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Sofía Toscano/Colprensa | César Carrión/Presidencia de la República

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La situación para el Gobierno nacional, en cabeza de Abelardo de la Espriella, luego de la radicación del proyecto de ley de rescate económico ante el Congreso de la República, supondrá uno de sus primeros grandes retos en materia legislativa.

La iniciativa ha generado opiniones divididas a favor y en contra, incluso, por parte de senadores y representantes a la Cámara de bancadas oficialistas, una de ellas el Centro Democrático, que no apoyan la propuesta que liderará la cartera de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez.

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Por tal motivo, José Obdulio Gaviria, fundador presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia y exsenador del Centro Democrático, destacó en un mensaje vía X, y en respuesta al vicepresidente José Manuel Restrepo, que el partido político cuyo líder es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, votaría en contra del acto legislativo y explicó las razones.

Gaviria escribió: “@jrestrp: la manera como el @CeDemocratico en el Congreso va a ayudar al gobierno es votando no a más impuestos para no quitarle competitividad a la economía colombiana”.

Gaviria hizo la advertencia vía X la mañana del sábado 31 de octubre de 2026 - crédito @JOSEOBDULIO/X

El excongresista puso como ejemplo la gestión del presidente de derecha José Antonio Kast, y que “en Chile baja el impuesto de renta empresarial del 27% al 23% e introduce invariabilidad tributaria”.

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Sumado a lo anterior, y con otra muestra de gestión por parte del Gobierno de Keiko Fujimori, Gaviria sustentó que “en Perú declara que no tocará las tasas del IGV ni del Impuesto a la Renta”.

En tercer lugar, el exsenador del Centro Democrático presentó el caso de Javier Milei en Argentina, que “reduce y simplifica la carga tributaria”.

Por todo lo anterior, Gaviria se atrevió a decir que “si Colombia amplía el IVA al 19% y carga más a las empresas y a las personas, la inversión se va a ir de aquí para allá”, haciendo alusión a Chile, Perú y Argentina.

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Gaviria advirtió que la inversión extranjera podría quedar en manos de gobiernos vecinos de la región, como Chile, Perú y Argentina, liderados por José Antonio Kast, Keiko Fujimori y Javier Milei en ese mismo orden - créditos @joseantoniokast/X | @KeikoFujimori/X | @JMilei/X

“Nuestra palabra en campaña (escribo en primera persona plural porque el CD fue el partido que le dio el triunfo a ADE —Abelardo de la Espriella— en la segunda vuelta) fue defender la competitividad, no sacrificarla”.

Qué dijo el expresidente Álvaro Uribe sobre el proyecto de ley de rescate económico del Gobierno nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a la bancada del Centro Democrático realizar un análisis técnico y político de la reforma fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella antes de anunciar una posición definitiva.

El exmandatario insistió en que el debate debe partir de los principios de austeridad, reducción del tamaño del Estado, menores impuestos y estímulos al sector privado.

En entrevista con Blu Radio, Uribe afirmó la mañana del viernes 30 de octubre que el país enfrenta una situación económica que calificó como una de las más graves de las últimas décadas.

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“Al país lo pusieron a riesgo de entrar en default”, aseguró al explicar su llamado a actuar con responsabilidad frente a la iniciativa legislativa.

El exjefe de Estado señaló que la respuesta a la crisis debe combinar una reducción urgente del gasto público con medidas que favorezcan la inversión privada, y expuso que ese camino permitiría ampliar la economía, mejorar el recaudo y reducir los costos de financiamiento de la deuda.

Uribe se refirió al proyecto de ley y la discusión del documento que se realizará entre los integrantes de la bancada del Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

Uribe planteó reducir ministerios, embajadas y entidades estatales

El expresidente detalló que el ajuste fiscal no puede depender únicamente de mayores ingresos tributarios. En su criterio, el Gobierno debería avanzar en la eliminación o fusión de entidades estatales que considera innecesarias.

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“Ya se debió haber empezado a hacerlo con ministerios, embajadas, consulados”, dijo el exsenador del Centro Democrátrico, y añadió que existen cerca de 167 entidades estatales con duplicidades que, a su juicio, elevan el costo de funcionamiento del Estado.

Uribe recordó que congresistas de su partido presentaron un proyecto para conceder facultades administrativas al Ejecutivo con el fin de reformar la estructura estatal, y agregó que esa propuesta habría permitido adoptar medidas de manera más rápida si hubiera contado con el aval del Gobierno.

El dirigente del Centro Democrático sostuvo que el partido mantiene como ejes la disminución del tamaño estatal, una menor carga tributaria, el fortalecimiento de la empresa privada y la política social.

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El Centro Democrático revisará los artículos sobre impuestos

Frente a los aumentos tributarios incluidos en el proyecto, Uribe evitó anticipar una posición de bancada luego de que el periodista Ricardo Ospina le preguntó por medidas como la ampliación del Impuesto sobre las Ventas (IVA), el incremento de cotizaciones a salud y la modificación de la base para pagar renta.

El expresidente respondió que el partido revisará las razones del Gobierno y discutirá los efectos de cada medida con sus congresistas, asesores y miembros de las comisiones económicas de Senado y Cámara.

“Esto lo podemos apoyar, esto no, introduzcamos este cambio, suprimamos aquello”, afirmó al explicar el método que propone para definir la postura de la colectividad.

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"Nuestro partido Centro Democrático la próxima semana va a realizar un encuentro de bancada con el presidente Álvaro Uribe Vélez para hacer un análisis detallado desde el punto de vista técnico de la ley de rescate que ha radicado el Gobierno Nacional", destacó en declaraciones el congresista Juan Espinal la noche del viernes 30 de octubre de 2026 - crédito @Juan_EspinalR/X

Uribe reconoció la necesidad de atender la situación fiscal, aunque reiteró que una presión tributaria elevada puede afectar la inversión privada.

“La carga tributaria de Colombia es tan alta hoy que tiene frenada la inversión privada”, dijo el exmandatario.

Uribe confirmó conversación con Abelardo De La Espriella

El expresidente confirmó que habló días antes con Abelardo De La Espriella. Según relató, el mandatario lo llamó para conversar sobre el ingreso al país de paquetes de compras internacionales que, de acuerdo con Uribe, superan los 100 millones este año y no pagan impuestos.

Uribe contó que De La Espriella le expresó que la situación económica es grave, aunque el Gobierno está dispuesto a recibir propuestas del Centro Democrático.

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“El Gobierno está abierto a escuchar opciones que ustedes propongan”, afirmó Uribe que le dijo el presidente.

El exmandatario pidió que las discusiones internas se desarrollen sin respuestas inmediatas ni anuncios individuales. A su juicio, el partido debe presentar una posición conjunta que combine sus principios políticos con alternativas para enfrentar la crisis fiscal.