Café, vehículos y juegos de azar ponen reparos a la reforma fiscal mientras gremios respaldan recorte del gasto

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la Ley de Rescate Económico y aseguró que el Gobierno busca evitar un escenario de crisis fiscal y pérdida de empleos (Presidencia)

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La Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno al Congreso comenzó a generar reacciones divididas entre los principales gremios del país. Mientras varias organizaciones empresariales respaldaron la necesidad de reducir el gasto público y ordenar las finanzas del Estado, sectores como el cafetero, automotor y de juegos de suerte y azar expresaron reparos frente a algunos de los cambios tributarios propuestos.

La iniciativa del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella combina recortes al gasto estatal con modificaciones en el IVA y el impuesto de renta. Uno de los puntos que concentra mayor atención es la eliminación, a partir de 2028, de la tarifa reducida del 5 % de IVA, lo que llevaría determinados productos a la tarifa general del 19 %.

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Entre ellos estarían el café y los vehículos eléctricos e híbridos.

El proyecto todavía deberá ser estudiado y votado por el Congreso, que podrá modificar su contenido durante el trámite legislativo.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (Cámara de representantes)

Respaldo al ajuste, pero con advertencias

El Consejo Gremial expresó su respaldo a la necesidad de realizar un ajuste fiscal.

Su presidenta, Natalia Gutiérrez Jaramillo, sostuvo que recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica requiere medidas de este tipo y valoró que la propuesta incluya reducción del gasto.

Sin embargo, el gremio anunció que analizará con detalle los efectos del proyecto sobre producción, inversión, competitividad y empleo antes de establecer una posición definitiva.

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Una postura similar expresó AmCham Colombia.

Su presidenta, María Claudia Lacouture, destacó la reducción del gasto anunciada por el Gobierno y señaló que será necesario construir consensos en el Congreso para enfrentar la situación fiscal sin poner en riesgo la inversión y el empleo.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, consideró que la disminución del tamaño del Estado constituye una señal relevante antes de solicitar un mayor esfuerzo tributario a ciudadanos y empresas.

Presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez Jaramillo - crédito Colprensa

Café y vehículos cuestionan aumento del IVA

Uno de los sectores con mayores reparos es el cafetero.

La Federación Nacional de Cafeteros pidió al Gobierno y al Congreso reconsiderar el aumento del IVA para el café.

Su gerente general, Germán Bahamón, reconoció la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, pero advirtió que un incremento de esta magnitud podría reducir la demanda, afectar a la industria nacional e incentivar el consumo de productos importados de menor precio.

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FOTO DE ARCHIVO: Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, el 20 de agosto de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Bahamón sostuvo que el consumo de café colombiano ha logrado mantenerse pese a incrementos importantes en los precios, aunque afirmó que esa capacidad tiene límites.

También advirtió sobre los posibles efectos para las familias productoras, el empleo y la cadena de valor vinculada al sector.

El sector automotor hizo un planteamiento similar.

La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) estimó que llevar el IVA de los vehículos eléctricos e híbridos del 5 % al 19 % podría reducir en 40 % el volumen de ventas.

Su presidente ejecutivo, Pedro Nel Quijano, cuestionó que se aumente la carga tributaria sobre vehículos que, según el gremio, están contribuyendo a la renovación del parque automotor.

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Como alternativa para aumentar el recaudo, Aconauto propuso estimular el mercado hasta alcanzar su potencial de unas 500.000 unidades anuales, mediante medidas de desregulación y reducción de impuestos.

Juegos de azar preparan propuesta alternativa

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) también manifestó inquietudes frente a las disposiciones que afectan a casinos, bingos y plataformas de juego en línea.

El gremio anunció que prepara una propuesta tributaria propia para presentarla al Ministerio de Hacienda y al Congreso.

Su presidente, Evert Montero, señaló que el sector reconoce la necesidad de contribuir a la estabilidad fiscal, pero pidió que las cargas sean proporcionales y permitan mantener la continuidad de las empresas.

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También sostuvo que preservar la inversión y el empleo tiene relación con la sostenibilidad de los recursos que esta actividad aporta al sistema de salud.

Otro de los debates será la ampliación de la base del IVA.

Mejía consideró necesaria esa medida y señaló que las herramientas tecnológicas actuales permitirían compensar a los hogares de menores ingresos. El proyecto contempla una devolución del IVA desde enero de 2028 para parte de la población con menores recursos.

Con las primeras posiciones ya sobre la mesa, el debate se trasladará ahora al Congreso, donde los sectores buscarán modificar los puntos que consideran más sensibles antes de que la iniciativa avance hacia su aprobación definitiva.

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