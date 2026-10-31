Gobierno lanza SIGEP 3.0: documentos ya cargados no podrán volver a exigirse a contratistas y funcionarios

Departamento Administrativo de la Función Pública - Sigep - crédito Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp)

Guardar

El Gobierno Nacional comenzó la implementación de la nueva hoja de vida SIGEP 3.0, una herramienta con la que busca reducir trámites para contratistas y servidores públicos y evitar que documentos ya incorporados al sistema tengan que ser presentados nuevamente.

La plataforma es estructurada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y, según explicó su director, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, tendrá un diseño más moderno, interoperable y ajustado a las normas antitrámites.

PUBLICIDAD

Uno de los principales cambios será que los certificados laborales y académicos que ya estén registrados en el sistema no deberán volver a anexarse para suscribir un contrato con el Estado o posesionarse en un cargo público.

“Lo que ya está en verde no podrá volver a exigirse”, afirmó Huerta.

El funcionario agregó que quien solicite nuevamente documentos que ya estén disponibles en el sistema podría incurrir en una causal de mala conducta.

Uno de los principales cambios será que los certificados laborales y académicos que ya estén registrados en el sistema no deberán volver a anexarse para suscribir un contrato con el Estado o posesionarse en un cargo público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes también quedarán integrados

SIGEP 3.0 también busca evitar que los ciudadanos deban ingresar por separado a varias plataformas para obtener certificados requeridos dentro de procesos de contratación o vinculación pública.

PUBLICIDAD

Según Función Pública, la nueva hoja de vida permitirá integrar información procedente de la Procuraduría, la Contraloría, la Policía y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

La información podrá ser verificada mediante un código QR, con el objetivo de facilitar la consulta por parte de las entidades y dar mayor trazabilidad a los datos registrados.

Huerta señaló que la intención es que los contratistas y aspirantes a cargos públicos dejen de repetir trámites y entregar copias físicas de documentos que ya reposan en los sistemas estatales.

“Esperamos que en diciembre no tenga que ir a la casa de su mamá para descolgar el diploma de bachiller y sacarle fotocopia”, señaló el director al explicar de manera gráfica el alcance de la simplificación.

PUBLICIDAD

También sostuvo que ya no debería exigirse nuevamente una copia de la hoja de vida cuando la información se encuentre disponible dentro de los sistemas oficiales.

Uno de los principales cambios será que los certificados laborales y académicos que ya estén registrados en el sistema no deberán volver a anexarse para suscribir un contrato con el Estado o posesionarse en un cargo público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Función Pública asegura que plataforma costó cero pesos

Otro de los puntos destacados por el Gobierno es el costo de desarrollo.

Según Huerta, SIGEP 3.0 fue construido por el equipo técnico de Función Pública, sin contratos externos y a un costo de cero pesos para el erario.

El funcionario comparó este desarrollo con la versión anterior del sistema y aseguró que SIGEP 2.0 había costado $8.000 millones al Estado.

“Esta, cero pesos”, afirmó.

La entidad sostiene que el nuevo sistema hace parte de una estrategia orientada a construir una administración pública más simple, austera y eficiente.

La plataforma también pretende mejorar la confianza en la información utilizada para procesos de contratación y nombramiento, al concentrar datos que puedan ser verificados directamente por las entidades públicas.

PUBLICIDAD

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha presentado SIGEP 3.0 como una de las herramientas para avanzar en la modernización del Estado y reducir cargas administrativas innecesarias.

La implementación continuará durante los próximos meses, con la expectativa de que los ciudadanos encuentren menos barreras documentales al momento de contratar con el Estado o ingresar a un cargo público.