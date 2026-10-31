Colombia

Defensoría pide frenar reforma a la consulta previa por riesgos para la participación de comunidades étnicas

La entidad reconoce que las reglas necesitan una actualización, pero advierte que varios cambios planteados por el Gobierno podrían limitar la identificación y participación de comunidades potencialmente afectadas

Defensoría del Pueblo
La entidad reconoce que las reglas necesitan una actualización, pero advierte que varios cambios planteados por el Gobierno podrían limitar la identificación y participación de comunidades potencialmente afectadas - crédito Human Right Watch
Guardar

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio del Interior abstenerse de expedir, en su versión actual, el proyecto de decreto que pretende modificar las reglas de la consulta previa en Colombia, al considerar que algunas disposiciones podrían afectar directamente la participación de pueblos y comunidades étnicas en decisiones relacionadas con sus territorios y derechos fundamentales.

La posición fue presentada en un documento dirigido el 23 de octubre de 2026 a Eliana Marcela Espinosa Silva, directora Jurídica del Ministerio del Interior, en el que la entidad formuló observaciones al proyecto que modificaría apartados del Decreto 1066 de 2015 relacionados con la procedencia y oportunidad de la consulta previa.

PUBLICIDAD

La Defensoría reconoce la necesidad de actualizar el marco reglamentario, mejorar la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas y superar problemas en la identificación de comunidades étnicas.

Sin embargo, advierte que la búsqueda de mayor eficiencia administrativa no puede introducir condiciones que dificulten el ejercicio efectivo de la consulta previa.

- crédito Defensoría del Pueblo
- crédito Defensoría del Pueblo

Defensoría advierte riesgos en nuevas reglas

Según la entidad, el proyecto incorpora nuevas cargas de información, términos de comparecencia preclusivos y restricciones para incorporar comunidades que no hayan sido identificadas oportunamente.

La preocupación es que estas condiciones puedan dificultar que el Estado determine de forma rigurosa todas las posibles afectaciones directas sobre pueblos indígenas y otras comunidades étnicas.

PUBLICIDAD

La Defensoría sostiene que la consulta previa constituye una garantía de participación, autonomía, integridad cultural y autodeterminación, por lo que las reglas para establecer cuándo procede deben evaluarse por sus efectos reales sobre el ejercicio de esos derechos.

Uno de los puntos cuestionados está relacionado con la posibilidad de excluir automáticamente a comunidades que no comparezcan dentro de determinados plazos.

Por ello, la entidad solicita revisar las cargas de comparecencia e información y plantea que la responsabilidad principal de determinar la procedencia de una consulta debe permanecer en cabeza del Estado.

También recomienda eliminar el carácter absoluto de algunas reglas de preclusión y establecer términos más flexibles, que puedan adaptarse a las circunstancias territoriales, culturales, lingüísticas y organizativas de cada comunidad.

También recomienda eliminar el carácter absoluto de algunas reglas de preclusión y establecer términos más flexibles, que puedan adaptarse a las circunstancias territoriales, culturales, lingüísticas y organizativas de cada comunidad. Difusión
También recomienda eliminar el carácter absoluto de algunas reglas de preclusión y establecer términos más flexibles, que puedan adaptarse a las circunstancias territoriales, culturales, lingüísticas y organizativas de cada comunidad. Difusión

Pide consulta antes de aprobar la reforma

La Defensoría solicita al Ministerio del Interior que el propio proyecto de decreto sea sometido a consulta previa con los pueblos y comunidades étnicas potencialmente afectados, mediante procedimientos adecuados, de buena fe y a través de sus instituciones representativas.

También pide garantizar que las autoridades puedan identificar y valorar de oficio a todas las comunidades sobre las cuales existan indicios razonables de una posible afectación directa, sin restringir el análisis únicamente a aquellas que comparezcan oportunamente.

Otro punto señalado está relacionado con los escenarios en los que una consulta pueda cerrarse administrativamente por falta de acuerdo.

La Defensoría considera necesario diferenciar los casos ordinarios de aquellos en los que resulte exigible un consentimiento previo, libre e informado, y advierte que el cierre del proceso no debe convertirse automáticamente en una autorización para ejecutar un proyecto o iniciativa.

Además, solicita reformular las reglas sobre el contenido de los acuerdos para preservar el carácter intercultural del diálogo y permitir medidas de protección, prevención, mitigación, reparación, compensación y participación en beneficios.

La entidad también plantea revisar las reglas aplicables cuando los proyectos sufran modificaciones posteriores, para que la necesidad de una nueva evaluación dependa de la posibilidad de generar una afectación directa y no exclusivamente de su clasificación ambiental.

Para la Defensoría, la reforma puede avanzar siempre que se introduzcan salvaguardas suficientes que garanticen la compatibilidad de las nuevas reglas con los estándares constitucionales y convencionales.

Por esa razón, su solicitud central es que el Gobierno no expida el decreto en los términos actualmente propuestos y adelante previamente los ajustes y espacios de participación requeridos.

Temas Relacionados

consulta previaDefensoría del Pueblocomunidades étnicasMinisterio del InteriorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería de Medellín: revisa el premio mayor y resultados del 30 de octubre de 2026

Como cada viernes aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín: revisa el premio mayor y resultados del 30 de octubre de 2026

Tras la crisis de racionamiento, Bogotá blindará sus fuentes de agua con inversión internacional

El proyecto movilizará cerca de $244.000 millones entre recursos del Fondo Verde para el Clima, el Distrito y otros aliados. La meta es intervenir páramos, cuencas y 40 acueductos comunitarios

Tras la crisis de racionamiento, Bogotá blindará sus fuentes de agua con inversión internacional

Gobierno lanza SIGEP 3.0: documentos ya cargados no podrán volver a exigirse a contratistas y funcionarios

La nueva hoja de vida integrará certificados laborales, académicos y antecedentes de varias entidades. Función Pública asegura que fue desarrollada internamente y sin costo para el Estado

Gobierno lanza SIGEP 3.0: documentos ya cargados no podrán volver a exigirse a contratistas y funcionarios

Asesinan a dragoneante del Inpec cerca de la cárcel Villahermosa en Cali: investigan ataque sicarial

Luis Francisco Ramírez fue atacado a tiros cuando se movilizaba en motocicleta por el barrio El Recuerdo, después de terminar su jornada laboral en el centro penitenciario

Asesinan a dragoneante del Inpec cerca de la cárcel Villahermosa en Cali: investigan ataque sicarial

Resultados Lotería de Santander hoy 31 de octubre: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados de hoy

Resultados Lotería de Santander hoy 31 de octubre: revise su billete y cobre el premio mayor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Deportes

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Esto le falta a Atlético Nacional para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027: lo puede definir en los próximos días

Juan Pablo Montoya cree que el campeonato de Fórmula 1 se cierra en México: “Antonelli va a ganar todas las carreras”

AC Milan vs. Inter: hora y dónde ver en Colombia el clásico italiano de la Serie A

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, hora y dónde ver en Colombia el ‘Klassiker’ sin Luis Díaz