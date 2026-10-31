Asesinan a dragoneante del Inpec cerca de la cárcel Villahermosa en Cali: investigan ataque sicarial

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Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado en la noche de este viernes en Cali, a pocas cuadras de la cárcel de Villahermosa, donde prestaba sus servicios.

La víctima fue identificada como Luis Francisco Ramírez, quien habría terminado su jornada laboral y se movilizaba en motocicleta por el barrio El Recuerdo cuando fue interceptado por hombres armados.

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Según informó Semana, fuentes relacionadas con el caso señalaron que se trataría de un ataque sicarial y descartaron preliminarmente que la muerte hubiera ocurrido de manera accidental.

“El hombre fue atacado a tiros por sicarios que lo interceptaron cuando se movilizaba en su motocicleta por el barrio El Recuerdo”, indicaron las fuentes citadas por el medio.

Por ahora, se desconocen los motivos del crimen y no se ha informado sobre capturas relacionadas con el homicidio.

crédito archivo Colprensa

Inpec rechazó el asesinato

La Fiscalía deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar si el homicidio estuvo relacionado con las funciones que Ramírez desempeñaba dentro del sistema penitenciario.

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El Inpec rechazó el crimen y pidió a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

“Este crimen nos enluta y merece nuestro absoluto rechazo”, manifestó la entidad.

Además, señaló que “la labor penitenciaria no puede seguir siendo blanco de amenazas y de la violencia” y pidió garantizar justicia.

El homicidio ocurrió en medio de un contexto de preocupación por hechos violentos relacionados con la cárcel de Villahermosa.

El mismo centro penitenciario ha sido escenario de otros episodios de seguridad en años anteriores.

En mayo de 2022, una granada fue lanzada contra la cárcel y la explosión provocó la muerte del dragoneante Juan David Andulce Hurtado.

Ese ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, en las que se observó a dos hombres movilizándose en motocicleta. Uno de ellos descendió, arrojó el artefacto explosivo y posteriormente huyó.

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Cárcel de Villahermosa. - crédito Personería Distrital de Santiago de Cali

Antecedentes de violencia en Villahermosa

La cárcel también estuvo en el centro de la atención pública en 2025 por una confrontación registrada dentro de sus instalaciones.

En ese momento, el Inpec explicó que se había producido una agresión contra integrantes de la guardia y que fue necesaria una intervención para controlar la situación.

Versiones entregadas desde el interior del penal señalaban, sin embargo, que el enfrentamiento habría estado relacionado con disputas por el control de un patio que se encontraba en remodelación.

El asesinato de Ramírez vuelve a generar preocupación por la seguridad del personal penitenciario en Cali.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado si el dragoneante había recibido amenazas previas ni si existían antecedentes que permitieran anticipar un ataque contra él.

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La investigación deberá establecer si el crimen corresponde a una retaliación relacionada con su trabajo, a un hecho de violencia común o a otra circunstancia.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación de las autoridades competentes, mientras el Inpec reclama que se esclarezca lo ocurrido y se identifique a los responsables del homicidio.