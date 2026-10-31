Colombia

Antioquia reforzará inteligencia y operaciones contra grupos armados en seis subregiones

Gobernación y Ministerio de Defensa acordaron medidas para contener la expansión de estructuras ilegales, golpear sus finanzas y reforzar la presencia de la Fuerza Pública

Imagen de referencia - crédito Colprensa
Imagen de referencia - crédito Colprensa
Guardar

La Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Defensa definieron una nueva estrategia para enfrentar la expansión de los grupos armados organizados en el departamento, con medidas que incluyen centros de fusión de inteligencia, refuerzo de estaciones de Policía, protección de infraestructura crítica y operaciones contra economías ilegales.

La hoja de ruta fue acordada durante un consejo de seguridad realizado este 30 de octubre, con participación del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, el gobernador Andrés Julián Rendón, mandos de la Fuerza Pública y representantes de municipios priorizados.

PUBLICIDAD

Según informó El Tiempo, uno de los puntos centrales fue la propuesta de crear cuatro centros de fusión, que operarían como “burbujas operacionales” articuladas entre Ejército, Policía, Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.

La intención es combinar inteligencia, investigación y operaciones especiales para atacar las estructuras financieras de los grupos ilegales, especialmente aquellas relacionadas con lavado de activos, narcotráfico y minería ilegal.

Clan del Golfo
La intención es combinar inteligencia, investigación y operaciones especiales para atacar las estructuras financieras de los grupos ilegales, especialmente aquellas relacionadas con lavado de activos, narcotráfico y minería ilegal - crédito Colprensa

Seis subregiones estarán priorizadas

Los centros de fusión tendrían impacto en Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá, zonas en las que las autoridades han identificado una mayor presión de estructuras armadas.

PUBLICIDAD

Rendón también reiteró su solicitud de recategorizar a ‘El Mesa’ como grupo armado organizado, con el argumento de que esa clasificación permitiría ampliar las herramientas operativas de la Fuerza Pública.

Otra de las medidas que ya avanza es la reactivación de la base policial de La Paraguaya, en Caucasia, que será utilizada como centro de operaciones para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

El ministro Mora aseguró que el Gobierno buscará contener la expansión de los grupos armados en Antioquia, con especial atención sobre el Clan del Golfo.

También anunció una intervención integral en zonas de disputa territorial y ajustes destinados a aumentar el número de uniformados en estaciones de Policía.

Presencia armada se extendió en Antioquia

El diagnóstico presentado durante la reunión parte de un escenario de expansión de estructuras ilegales.

De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) citadas por el medio, en 2019 había presencia de grupos armados organizados en 21 de los 125 municipios de Antioquia.

Director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia - crédito EFE/Carlos Ortega
Director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia - crédito EFE/Carlos Ortega

Para 2025, esa presencia habría aumentado a 71 municipios, equivalentes al 56,8 % del departamento.

Las autoridades departamentales también han advertido sobre presencia de estructuras armadas en las nueve subregiones, incluido el Valle de Aburrá mediante células urbanas.

Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Suroeste aparecen entre las zonas donde se concentran varias de las operaciones más fuertes.

El gobernador Rendón ha señalado además que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han incrementado su presencia en el departamento durante los últimos años, aunque esas cifras corresponden a estimaciones de la administración departamental.

El plan de seguridad también incluirá una nueva estrategia nacional contra la minería ilegal, que, según el ministro Mora, será presentada en los próximos días y tendrá a Antioquia como uno de sus principales focos.

Además, el ministro propuso a Medellín y Antioquia como sede de una próxima reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C), que reúne autoridades de defensa de distintos países del continente.

Con estas medidas, el Gobierno Nacional y la Gobernación buscan concentrar esfuerzos operativos y financieros en las zonas donde actualmente existe mayor disputa territorial y presencia de economías ilegales.

Temas Relacionados

Antioquiagrupos armadosMinisterio de DefensaseguridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la millonada que le comprará el Banco de la República al Gobierno de Abelardo de la Espriella antes de que termine 2026: cuál es la finalidad

El ente emisor autorizó la compra directa de US$2.000 millones al Ejecutivo, ante un escenario externo marcado, según ellos, por tasas de interés elevadas y condiciones financieras restrictivas

Esta es la millonada que le comprará el Banco de la República al Gobierno de Abelardo de la Espriella antes de que termine 2026: cuál es la finalidad

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

El cuadro de los “Tricky Trees” (Árboles Astutos) tendrá una dura visita en Londres y con el defensor de la selección Colombia en acción

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

Mauricio Gómez, ministro de Comercio, denunció supuestas cifras “infladas” en turismo durante el gobierno Petro y su antecesora lo refutó: “Son fuentes oficiales”

Para Diana Marcela Morales, titular de la cartera en la anterior administración, el debate debe centrarse también en el deterioro de la seguridad en varias regiones, la baja ocupación hotelera en destinos estratégicos y la propuesta de reforma tributaria que podría eliminar la exención del IVA para servicios turísticos a no residentes

Mauricio Gómez, ministro de Comercio, denunció supuestas cifras “infladas” en turismo durante el gobierno Petro y su antecesora lo refutó: “Son fuentes oficiales”

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Las cardenales enfrentarán al equipo paraguayo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con el antecedente de una derrota por 2-1 en el único cruce previo entre ambos en el torneo continental

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

¿Cómo estará el clima en Cartagena de Indias este 31 de octubre?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

¿Cómo estará el clima en Cartagena de Indias este 31 de octubre?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Deportes

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Esto le falta a Atlético Nacional para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027: lo puede definir en los próximos días

Juan Pablo Montoya cree que el campeonato de Fórmula 1 se cierra en México: “Antonelli va a ganar todas las carreras”