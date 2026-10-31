Antioquia reforzará inteligencia y operaciones contra grupos armados en seis subregiones

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La Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Defensa definieron una nueva estrategia para enfrentar la expansión de los grupos armados organizados en el departamento, con medidas que incluyen centros de fusión de inteligencia, refuerzo de estaciones de Policía, protección de infraestructura crítica y operaciones contra economías ilegales.

La hoja de ruta fue acordada durante un consejo de seguridad realizado este 30 de octubre, con participación del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, el gobernador Andrés Julián Rendón, mandos de la Fuerza Pública y representantes de municipios priorizados.

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Según informó El Tiempo, uno de los puntos centrales fue la propuesta de crear cuatro centros de fusión, que operarían como “burbujas operacionales” articuladas entre Ejército, Policía, Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.

La intención es combinar inteligencia, investigación y operaciones especiales para atacar las estructuras financieras de los grupos ilegales, especialmente aquellas relacionadas con lavado de activos, narcotráfico y minería ilegal.

La intención es combinar inteligencia, investigación y operaciones especiales para atacar las estructuras financieras de los grupos ilegales, especialmente aquellas relacionadas con lavado de activos, narcotráfico y minería ilegal - crédito Colprensa

Seis subregiones estarán priorizadas

Los centros de fusión tendrían impacto en Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá, zonas en las que las autoridades han identificado una mayor presión de estructuras armadas.

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Rendón también reiteró su solicitud de recategorizar a ‘El Mesa’ como grupo armado organizado, con el argumento de que esa clasificación permitiría ampliar las herramientas operativas de la Fuerza Pública.

Otra de las medidas que ya avanza es la reactivación de la base policial de La Paraguaya, en Caucasia, que será utilizada como centro de operaciones para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

El ministro Mora aseguró que el Gobierno buscará contener la expansión de los grupos armados en Antioquia, con especial atención sobre el Clan del Golfo.

También anunció una intervención integral en zonas de disputa territorial y ajustes destinados a aumentar el número de uniformados en estaciones de Policía.

Presencia armada se extendió en Antioquia

El diagnóstico presentado durante la reunión parte de un escenario de expansión de estructuras ilegales.

De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) citadas por el medio, en 2019 había presencia de grupos armados organizados en 21 de los 125 municipios de Antioquia.

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Director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia - crédito EFE/Carlos Ortega

Para 2025, esa presencia habría aumentado a 71 municipios, equivalentes al 56,8 % del departamento.

Las autoridades departamentales también han advertido sobre presencia de estructuras armadas en las nueve subregiones, incluido el Valle de Aburrá mediante células urbanas.

Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Suroeste aparecen entre las zonas donde se concentran varias de las operaciones más fuertes.

El gobernador Rendón ha señalado además que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han incrementado su presencia en el departamento durante los últimos años, aunque esas cifras corresponden a estimaciones de la administración departamental.

El plan de seguridad también incluirá una nueva estrategia nacional contra la minería ilegal, que, según el ministro Mora, será presentada en los próximos días y tendrá a Antioquia como uno de sus principales focos.

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Además, el ministro propuso a Medellín y Antioquia como sede de una próxima reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C), que reúne autoridades de defensa de distintos países del continente.

Con estas medidas, el Gobierno Nacional y la Gobernación buscan concentrar esfuerzos operativos y financieros en las zonas donde actualmente existe mayor disputa territorial y presencia de economías ilegales.