Colombia

Polémica por decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella por retirar biblioteca Marco Fidel Suárez para recuperar una capilla: esto fue lo que pasó en la Cancillería

El traslado desató críticas por las condiciones de manipulación y almacenamiento de las colecciones, luego de que se difundieran imágenes de cajas expuestas al agua y surgieran versiones sobre posibles problemas de humedad en el edificio que sería la sede provisional de la biblioteca

En redes sociales quedó registrado el momento en el que se trasladan los libros y demás elementos de la biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería, que se habría hecho en medio de la lluvia, sin tener en cuenta que consiste en un archivo histórico que requeriría tratamiento especial - crédito @cuervoji/X

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La Cancillería terminó de retirar en la madrugada del viernes 30 de octubre la biblioteca Marco Fidel Suárez, de la antigua capilla del Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, para restituir el recinto a la celebración de misas; una decisión que abre inquietudes sobre la conservación y destino de un acervo con más de 21.000 libros que hacen parte del inventario.

El traslado comenzó en la noche del jueves 29 de octubre, cuando personal de servicios generales empacó las colecciones en cajas. La biblioteca, administrada por la Academia Diplomática, había cerrado temporalmente cinco semanas antes para adelantar trabajos técnicos de catalogación, según informó El Tiempo en relación con este polémico caso.

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Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería
La biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería empezó a ser retirada del Palacio San Carlos, en un espacio que se convertirá en una capilla - crédito Cancillería - suministrado a Infobae Colombia

Fuentes internas de la entidad señalaron al citado medio que la secretaria general de la Cancillería, Gina Paola González Grau, ordenó retirar la biblioteca de la capilla y llevarla a otro inmueble. Hasta ahora no hay claridad sobre el lugar que recibirá la colección ni sobre las condiciones de almacenamiento de sus libros, documentos y material cartográfico.

“¿Cierre temporal o clausura definitiva de la biblioteca de Cancillería? No se observa en el trasteo de cajas de cartón bajo la lluvia manejo técnico alguno del archivo histórico de nuestra política exterior”, expresó la exembajadora Arlene Tickner, que criticó las imágenes difundidas, que mostraban cajas manipuladas bajo la lluvia y luego cargadas en la bodega de un camión.

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Por su parte, el exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo también compartió el video en sus redes sociales e hizo un mensaje relacionado con lo que para él es la ‘guerra cultural’ que promueve la administración de Abelardo de la Espriella. Y envió su publicación al perfil de X de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Exembajadora cuestionó traslado de libros de la biblioteca Marco Fidel Suárez
La exembajadora Arlene B Tickner cuestionó traslado de libros de la biblioteca Marco Fidel Suárez, que se hizo en medio de la lluvia - crédito @arlenebtickner/X

Edificio que albergaría más de 20.000 libros y otros elementos tiene humedad y falta de iluminación

La opción evaluada sería trasladar el acervo al inmueble que ocupa actualmente la Academia Diplomática, una construcción contigua al Palacio de San Carlos que quedaría disponible cuando la institución se mude a su nueva sede. No obstante, esta alternativa registra dificultades, pues la estructura no reúne las condiciones para funcionar por humedad.

Además, no contaría con iluminación adecuada, lo cual lo imposibilita para funcionar como aulas u oficinas. Estos factores que también comprometerían la conservación de libros y documentos históricos. La nueva sede de esta dependencia tampoco tendría espacios disponibles para recibir la colección, ya que está destinada para otros fines.

En consecuencia, la falta de un destino definido concentra la preocupación por la integridad del archivo durante su reubicación. La biblioteca resguarda obras de derecho, filosofía, historia, política internacional, tratados limítrofes, conferencias panamericanas y memorias de relaciones exteriores. , con piezas únicas relacionadas con la construcción del Estado.

Cancillería había avisado cierre temporal de la biblioteca Marco Fidel Suárez
Con este mensaje en sus canales oficiales, la Cancillería había avisado cierre temporal de la biblioteca Marco Fidel Suárez, ubicada en el Palacio San Carlos - crédito Cancillería

Desde el 21 de septiembre se había efectuado un cierre parcial y temporal de sus servicios para hacer labores técnicas de inventario, valoración y organización de sus colecciones. Durante este período, la Cancillería advirtió que algunos servicios habituales se modificarían, aunque se había prometido mantener la atención a sus usuarios con reserva previa para la consulta de libros.

Cancillería ya había intentado retirar la biblioteca, pero propuesta en ese entonces no prosperó

El uso religioso de la antigua capilla había sido discutido durante el gobierno de Iván Duque, cuando Marta Lucía Ramírez ocupaba la Cancillería. En ese momento, la entidad mantuvo la biblioteca en el lugar y adquirió anaqueles móviles para desplazar los libros y despejar la nave central, que también puede funcionar como auditorio, según reportes periodísticos.

Esa solución permitía que el recinto tuviera usos culturales, académicos e institucionales sin desmontar el acervo. Sin embargo, la actual decisión apuntaría al retiro definitivo de la biblioteca de la capilla, en una colección que no solo funciona como depósito documental, pues era un espacio para la investigación en relaciones internacionales, diplomacia y política exterior.

Exposición de homenaje a Simón Bolívar en la biblioteca Marco Fidel Suárez
Esta fue la exposición en homenaje al libertador Simón Bolívar que se adelantó en la biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería - crédito Cancillería

De hecho, entre el 24 de julio y el 28 de agosto, la biblioteca presentó la exposición bibliográfica y documental Simón Bolívar: Liderazgo y Diplomacia, dedicada al pensamiento estratégico del Libertador sobre la integración latinoamericana; con documentos históricos, correspondencia, mapas, libros patrimoniales y otras piezas de la dimensión política del libertador.

También estaba habilitada para consultas ciudadanas, actividades culturales y académicas, además de eventos de la Cancillería y la Academia Diplomática. Este traslado acrecentó la polémica sobre lo que serían las determinaciones en materia cultural del Gobierno, que ya había sido objeto de críticas por lo ocurrido con algunas piezas en el Museo Nacional.

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