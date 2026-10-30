Colombia

Se incendió un bus tras el choque con una motocicleta en la vía Anapoima-Apulo

Testigos señalaron que dos hombres que viajaban en moto, al parecer a alta velocidad, chocaron contra el bus. Ambos habrían alcanzado a saltar, pero la motocicleta quedó debajo del automotor y explotó

Un bus quedó envuelto en llamas tras un choque en una vía de Cundinamarca - crédito @PasaenBogota/X

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Un bus intermunicipal se incendió tras chocar con una motocicleta en la vía entre Anapoima y Apulo, durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud de la emergencia y la llegada de unidades de bomberos, que controlaron las llamas. De acuerdo con versiones preliminares, todos los pasajeros lograron descender del vehículo antes de que el fuego se propagara.

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Testigos citados por Noticias Caracol señalaron que dos hombres que viajaban en moto, al parecer a alta velocidad, chocaron contra el bus. Ambos habrían alcanzado a saltar, pero la motocicleta quedó debajo del automotor y explotó, lo que habría originado el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas del accidente ni se conoce la empresa a la que pertenece el vehículo. Los reportes iniciales indican que no hubo personas heridas, aunque el bus sufrió daños materiales.

Choque e incendio en Cundinamarca: un bus quedó envuelto en llamas cerca de Apulo - crédito @PasaenBogota/X
Choque e incendio en Cundinamarca: un bus quedó envuelto en llamas cerca de Apulo - crédito @PasaenBogota/X

Infobae Colombia conoció los detalles del siniestro que registro la dirección de Tránsito y Transporte: Un choque entre una motocicleta y un bus de servicio público provocó el cierre total de la vía Girardot-Mosquera, a la altura del kilómetro 45+830, en el sector Los Canastos de Apulo, Cundinamarca.

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El siniestro ocurrió cerca de las 10:20 p. m. del 29 de octubre. Según el reporte preliminar, el motociclista transitaba en sentido Girardot-Mosquera y perdió el control al tomar una curva. Luego chocó contra la parte delantera del bus, afiliado a la empresa Flota San Vicente.

Tras el impacto, los dos vehículos se incendiaron. No se reportaron personas lesionadas.

El conductor de la motocicleta abandonó el vehículo y huyó del lugar. Las autoridades plantean como hipótesis inicial que el siniestro se produjo por falta de precaución al tomar la curva.

Accidente en la avenida Boyacá dejó una mujer fallecida

El levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias hicieron parte de las diligencias adelantadas por criminalística tras el accidente en Kennedy. (@PasaenBogota/X)
El levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias hicieron parte de las diligencias adelantadas por criminalística tras el accidente en Kennedy. (@PasaenBogota/X)

Una mujer murió en la noche del miércoles 28 de octubre de 2026 tras chocar la motocicleta en la que se movilizaba contra un tractocamión, en la avenida Boyacá con calle 39B Sur, en la localidad de Kennedy. La víctima quedó atrapada entre ambos vehículos y fue encontrada sin signos vitales por los organismos de emergencia. Según el sargento Leonardo Lara, la central recibió el reporte de “una persona atrapada por colisión vehicular”.

El conductor del vehículo de carga fue trasladado para una prueba de alcoholemia, mientras los equipos de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias para establecer las causas del siniestro. Un testigo afirmó que la motociclista “se pasó en rojo”, aunque esa versión todavía debe ser verificada por las autoridades.

El accidente provocó restricciones en el carril central de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur, y generó desvíos mientras avanzaban las diligencias policiales.

Accidentes de tránsito con mayor número de víctimas en Colombia en 2026

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa
La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa
  • Vía Panamericana, Timbío, Cauca — 14 de octubre: un bus internacional perdió el control y cayó a una cuneta en el sector de Las Piedras. El hecho dejó cinco muertos, entre ellos un menor de edad, y 64 heridos. El vehículo cubría la ruta entre Paraguachón, La Guajira, y Tumbes, Perú.
  • Vía Necoclí-San Juan de Urabá, Antioquia — 7 de octubre: un furgón y una van de servicio público chocaron de frente en el kilómetro 19, entre los sectores de Mellitos y Mulatos. El accidente causó cuatro muertes y siete personas heridas.
  • Puente sobre el río Ariguaní, entre Magdalena y Cesar — 26 de octubre: el bus que transportaba a integrantes de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta chocó contra las barandas de un puente y cayó al río Ariguaní. El saldo fue de dos fallecidos y 18 heridos, varios de ellos graves.
  • Medellín, Antioquia — 24 de octubre: un bus de servicios especiales se volcó y chocó contra otros vehículos en el sector de Palos Verdes. Las autoridades informaron una persona muerta y 18 heridas, de las cuales seis presentaban un cuadro grave.
  • Girón, Santander — octubre: un camión arrastró varios vehículos y chocó contra una vivienda. El hecho dejó un muerto y seis heridos, según los primeros reportes.

La tragedia en la vía Panamericana, en el municipio de Timbío, fue el siniestro vial con más muertes y heridos entre los casos identificados en esta revisión de reportes publicados hasta el 30 de octubre de 2026.

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