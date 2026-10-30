Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 29 de octubre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves 29 de octubre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Resultados oficiales del Super Astro Luna

Fecha:jueves 29 de octubre de 2026.

Número ganador: 5045.

Signo ganador: Escorpio.

¿A qué hora se juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar a la lotería de Super Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este viernes 30 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este viernes 30 de octubre

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 30 de octubre

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de carro que se tiene, así como del último dígito de la placa

Infobae

Resultado Sinuano Noche hoy 29 de octubre

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Resultado Sinuano Noche hoy 29 de octubre

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este viernes 30 de octubre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este viernes 30 de octubre

Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe en Medellín con goles de Elías Cabrera y autogol de Olivera

El conjunto verdolaga resolvió el partido en el primer tiempo y luego administró la ventaja ante un Santa Fe que tuvo más posesión en el tramo final, pero no logró descontar

Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe en Medellín con goles de Elías Cabrera y autogol de Olivera
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados

Silvestre Dangond estrena ‘Hay Amores’, una canción que aborda el significado del amor con el paso de los años

Asistente de Kbeto Zuleta narró lo ocurrido en el accidente y dio una versión de las causas del choque: “Yo pensaba que ya se me iba”

Poncho Zuleta reveló la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

Reconocida presentadora salió a disculparse con Karina García y pidió que cesen las amenazas contra su familia: “Por Dios, yo soy mamá”

Deportes

Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe en Medellín con goles de Elías Cabrera y autogol de Olivera

Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe en Medellín con goles de Elías Cabrera y autogol de Olivera

Jugadores del Deportivo Pereira volverían a amenazar con no jugar por falta de salarios: esto se sabe

Luis Amaranto Perea empezaría a perder respaldo en el Independiente Medellín: "Han solicitado la renuncia del técnico"

América de Cali venció 2-1 a Fortaleza, pese a que comenzó el partido en desventaja: así quedó la tabla de posiciones

La historia de Jesús Cárdenas, el joven futbolista que se hizo viral tras su debut con Boyacá Chicó: sueña con jugar en Junior de Barranquilla