Gerente nombrada por Abelardo de la Espriella para Bogotá se refirió a la propuesta de militarizar algunas localidades de la ciudad: “Es un control militar focalizado”

La funcionaria precisó que la instrucción tras el operativo de madrugada fue un despliegue castrense focalizado en el corredor Usme–Sumapaz para frenar la expansión de estructuras criminales en ese sector - crédito Presidencia de la República

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La gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, afirmó que no habrá una militarización general de las zonas urbanas de Bogotá, tras las versiones surgidas luego del operativo de seguridad que encabezó el presidente Abelardo de la Espriella durante la madrugada del miércoles 28 de octubre.

La funcionaria, designada por el mandatario y con despacho en la Casa de Nariño, señaló que las declaraciones presidenciales apuntaron a reforzar la presencia de la Fuerza Pública en áreas puntuales del sur de la capital, en especial en el corredor que conecta Usme con Sumapaz.

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Clara Lucía Sandoval descartó que el presidente Abelardo de la Espriella haya ordenado la militarización de las zonas urbanas de Bogotá - crédito @clarasandoval/X

“Frente a las versiones sobre la militarización de Bogotá, es importante precisar lo expresado ayer por el presidente @ABDELAESPRIELLA: ‘Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz’”, escribió Sandoval en su cuenta de X.

La gerente de Bogotá sostuvo que la instrucción se refiere a “un control militar focalizado en el corredor Usme-Sumapaz” para frenar la expansión de redes criminales en esa zona.

El presidente encabezó un consejo de seguridad en la Alcaldía de Bogotá

De la Espriella calificó como compleja la situación de la capital ante el flujo migratorio venezolano - crédito Isaac Bechara/Presidencia de la República

Las aclaraciones surgieron después del consejo de seguridad que De la Espriella lideró el miércoles en la Alcaldía de Bogotá, con la participación del alcalde Carlos Fernando Galán, integrantes del gabinete nacional y la cúpula de la Fuerza Pública.

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Durante ese encuentro, el presidente anunció medidas relacionadas con la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular que hayan cometido delitos o tengan anotaciones en la ciudad.

La Operación Kratos deja 172 capturas y 114 allanamientos durante un despliegue nocturno en la capital

Las autoridades realizaron 114 allanamientos contra bandas señaladas de más de 350 homicidios y decomisaron armas, explosivos, drogas, teléfonos y 10,1 millones de pesos en efectivo durante la intervención en la capital, según confirmó Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este miércoles 28 de octubre una estrategia para reforzar la seguridad en Bogotá durante el resto de 2026, con control militar en Sumapaz y el corredor de Usme, operativos contra organizaciones como el ELN y el Tren de Aragua, y evaluaciones mensuales para medir sus resultados.

La Operación Kratos, ejecutada en varias localidades de Bogotá, dejó 172 capturas y 114 allanamientos en la capital. El mandatario también reportó la muerte de alias “Andresito”, señalado como jefe de sicarios de Los Ingenieros, una de las estructuras alcanzadas por el operativo.

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Del total de detenidos, 104 fueron capturados por orden judicial y 68 en flagrancia. Más de 1.400 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía participaron en el despliegue.

Las autoridades atribuyeron 92 de las capturas al delito de concierto para delinquir, 29 al tráfico de estupefacientes, 22 al hurto, 15 al porte ilegal de armas y tres al homicidio. Un presunto delincuente que se resistió al procedimiento murió durante la intervención.

También se incautaron 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos, tres proveedores, 34 celulares, 4,6 kilogramos de estupefacientes, 250 papeletas de tusi y dinero en efectivo.

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La estrategia también priorizará acciones de la Fuerza Pública en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, con especial atención a comerciantes y transportadores, identificados por el mandatario como víctimas recurrentes de extorsión. “Ningún colombiano tiene por qué pagarle a un criminal para poder trabajar, vivir y transitar”, afirmó.

De la Espriella mencionó entre las estructuras que operan en la capital al Tren de Aragua, el ELN, El Mesa y Los Ingenieros. Sobre esta última organización, señaló que las autoridades capturaron a su principal cuadro durante la operación.

El Presidente calificó el despliegue como un golpe “nunca antes visto en Bogotá” y lo atribuyó a la articulación entre la Fuerza Pública, el Distrito, la Fiscalía y la Presidencia de la República. En otra declaración, mencionó 173 capturados y más de 100 allanamientos como balance del mismo operativo.

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Deportaciones y traslados de detenidos a otros departamentos

Imagen de referencia. El Gobierno nacional dispuso la deportación de ciudadanos venezolanos en situación irregular que cometan delitos - crédito Migración Colombia

El Gobierno anunció coordinación diaria entre la Nación y el Distrito para atender la situación de ciudadanos venezolanos en condición irregular, dentro del marco legal. De la Espriella indicó que Bogotá alberga a 630.119 venezolanos, de los cuales 148.955 estarían en situación irregular.

El mandatario ordenó deportar a quienes delincan o tengan anotaciones. “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado al Director de Migración Colombia”, sostuvo.

La administración nacional también buscará reforzar el control de los corredores entre Bogotá, Soacha y la Sabana, para lo cual pidió apoyo a la Gobernación de Cundinamarca y a la Alcaldía de Bogotá. El Presidente afirmó que la relación con el alcalde Carlos Fernando Galán ha dado mejores resultados que la que tuvo el Distrito con el gobierno anterior.

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Las cárceles de Bogotá serán otro foco de la estrategia. El mandatario impartió instrucciones al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para trasladar a otros departamentos a detenidos que continúen ordenando delitos desde centros penitenciarios de la capital.

“A todos los bandidos que estamos capturando en Bogotá no los vamos a dejar detenidos en Bogotá, los vamos a llevar a otros departamentos”, afirmó De la Espriella. Según explicó, mantener a los detenidos en la misma ciudad donde operaban les permite continuar afectando a la población desde prisión.