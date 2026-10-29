Gustavo Petro se refirió a propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella de revisar impuestos para las compras en plataformas digitales como Temu o Shein: “Un Congreso lleno de representantes de las mafias”

El expresidente Gustavo Petro insistió en la defensa de lo que era su proyecto de Ley de Financiamiento, que no prosperó en el Congreso - crédito Colprensa - Imagen ilustrativa Infobae

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El expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó en sus redes sociales la oposición que, según él, enfrentó su propuesta de gravar las importaciones de bajo valor efectuadas a través de plataformas digitales, luego de que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció que el Gobierno revisará el tratamiento tributario de compañías como Shein, Temu y Amazon.

De acuerdo con Gómez Amín, esta revisión se hará como parte de la Ley de Ajuste Fiscal, que en síntesis sería la primera reforma tributaria promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Por ello, tras este anuncio, la respuesta del exmandatario no se hizo esperar y a través de su perfil de X le respondió al jefe de la cartera y recordó su proyecto hundido.

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Con una publicación en la red social X, el expresidente Gustavo Petro se refirió a la propuesta de revisar plataformas de comercio electrónico como Amazon, Shein o Temu - crédito @petrogustavo/X

“¿Para qué se opusieron a la reforma tributaria de mi gobierno que pedía IVA para las importaciones por plataformas para defender la industria nacional y los puestos de trabajo?”, escribió Petro al reaccionar al anuncio de Gómez Amín, al que le recriminó por la manera en que desde los sectores de oposición se atravesaron a su Ley de Financiamiento.

El exmandatario indicó que su iniciativa buscaba promover la producción local y corregir desequilibrios fiscales. “Se darán cuenta cinco años después que la corrección tributaria que propusimos para impulsar la producción y obtener recursos para el equilibrio fiscal de los sectores más ricos y menos productivos de la sociedad era correcta”, afirmó Petro.

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“Pero estos dos años desde que propusimos la reforma tributaria a un Congreso lleno de representantes de las mafias y de estos sectores rentísticos y no productivos de la sociedad se han perdido para corregir el déficit y bajar la tasa de interés de los préstamos”, destacó Petro en su publicación en la referida red social, que se ha convertido en su trinchera.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, revisará el tratamiento tributario que reciben las plataformas internacionales de comercio electrónico - crédito Senado

Y responsabilizó a sectores políticos por el retraso en las reformas que, según dijo, podrían haber contribuido a reducir el déficit fiscal. “Ya van decenas de billones de pesos de riqueza nacional perdidos por la ignorancia y la ceguera sectaria, en una parte de la corte constitucional ordoñista y de las mayorías que logró la banda del senador Efraín Cepeda”, agregó.

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Gobierno revisará el régimen de envíos de menos de USD 200 por aplicaciones

Gómez Amín anunció la iniciativa el miércoles 28 de octubre, durante la instalación de Góndola 2026, organizado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Cartagena. La propuesta apunta a revisar el régimen de minimis, que entrega beneficios arancelarios para importaciones realizadas por tráfico postal y envíos urgentes con un valor inferior a USD200.

La Ley de Ajuste Fiscal buscaría, justamente, busca reducir el déficit fiscal y el gasto público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ejecutivo busca analizar si ese mecanismo genera ventajas frente a los comerciantes y fabricantes colombianos, que deben asumir impuestos, alquileres y obligaciones laborales y formales. Y es que durante el encuentro empresarial, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pidió derogar el arancel del 40% que se aplica a la importación de ropa y confecciones.

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Ante esto, Gómez respondió que abrirá una mesa técnica para estudiar la continuidad de la medida. “Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente”, declaró el titular del ministerio, que fue enfático en señalar que el debate sobre los aranceles debe incluir condiciones de operación de las plataformas internacionales.

Gustavo Petro insistió en impuestos a los sectores de mayores ingresos

En su reacción, Petro planteó que el país debe priorizar cambios tributarios sobre sectores con mayor capacidad económica y actividades que, según su posición, no aportan a la producción nacional. Será entonces una discusión sobre el régimen tributario que estará sujeta al contenido final de la Ley de Ajuste Fiscal que radique el Gobierno en el Congreso.

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Al referirse a lo que fue en su momento el hundimiento de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, el senador David Racero recordó cuál fue el papel del entonces congresista Mauricio Gómez Amín - crédito @DavidRacero/X

“Poner impuestos a los ricos improductivos de Colombia, bajar la tasa de interés del Banco de la República y revivir el 31 de diciembre un fuerte salario mínimo vital, es el camino del desarrollo y enriquecimiento nacional”, señaló el expresidente, que así hizo referencia a la importancia de que se registre, además, un aumento importante del salario mínimo.

A la par de la crítica de Petro, el senador David Racero, del Pacto Histórico, recordó cómo Gómez Amín, en su paso por el Congreso, presentó una ponencia para archivar la Ley de Financiamiento. Justo cuando el artículo 12 incluía una medida orientada a equiparar las obligaciones de las plataformas digitales con las de los productores nacionales.

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“Al ministro Gómez y al Gobierno nacional le digo, llevamos dos meses esperando su Ley de Ajuste Fiscal y a las medidas regresivas le haremos oposición con argumentos, pero a las medidas que el país necesita le diremos que sí, sin mezquindad como se comportó el Congreso con Petro”, expresó Racero frente a lo que sería el trámite de esta iniciativa.