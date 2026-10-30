Colombia

La Biblioteca Nacional conecta a Colombia con 89.000 bibliotecas del mundo

Lectores, estudiantes e investigadores colombianos pueden tomar prestados libros digitales, audiolibros y revistas de instituciones en 115 países, sin ningún costo, a través de la aplicación Libby

Desde el 29 de octubre, los colombianos pueden tomar prestados libros digitales, audiolibros y revistas de una red de 89.000 bibliotecas en 115 países, gracias a «Memoria que Conecta», la alianza entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la plataforma OverDrive.
Desde el 29 de octubre, los colombianos pueden tomar prestados libros digitales, audiolibros y revistas de una red de 89.000 bibliotecas en 115 países, gracias a «Memoria que Conecta», la alianza entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la plataforma OverDrive.
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Desde el 29 de octubre, los colombianos pueden tomar prestados libros digitales, audiolibros y revistas de una red de 89.000 bibliotecas en 115 países, gracias a «Memoria que Conecta», la alianza entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la plataforma OverDrive lanzada este jueves en Bogotá.

La iniciativa, impulsada junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pone a disposición de lectores, estudiantes e investigadores un catálogo inicial de 6.800 títulos en 60 idiomas, con proyección de llegar a 8 millones de libros en 2027. El acceso es gratuito y se realiza a través de Libby, la aplicación de lectura y escucha de OverDrive, disponible para teléfonos, tabletas, computadoras y lectores compatibles.

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Colombia se conecta a 89.000 bibliotecas en 115 países sin costo para los usuarios

Mejores libros 2025 portada
El mecanismo de préstamo funciona de forma similar al de una biblioteca física.

El mecanismo de préstamo funciona de forma similar al de una biblioteca física: el usuario ingresa a Libby con su cuenta de biblioteca, toma prestado un título disponible o lo reserva si no hay copias libres, y puede leerlo o escucharlo desde su dispositivo. Los préstamos vencen de forma automática, por lo que no requieren devolución manual ni generan recargos por demora. Una función de descarga permite, además, continuar la lectura sin conexión a internet, según las condiciones de cada contenido.

Leonardo Valencia, director de OverDrive para Latinoamérica, definió la iniciativa en términos que van más allá de la tecnología. «Esta iniciativa representa mucho más que la incorporación de una nueva tecnología; representa la oportunidad de transformar la manera en que los colombianos acceden al conocimiento, a la cultura y a la lectura. Desde OverDrive creemos firmemente en que las bibliotecas son una de las herramientas más poderosas para construir sociedades más equitativas, más informadas y preparadas para el futuro», afirmó en el acto de lanzamiento.

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La Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las BRI son el eje de la iniciativa

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Leonardo Valencia, director de OverDrive para Latinoamérica y Julia Daza Noguera, directora general de la Biblioteca Nacional de Colombia,

«Memoria que Conecta» tiene dos propósitos centrales. El primero es fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) y las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI), que pasan a contar con una oferta de contenidos digitales de alcance internacional. El segundo es promover la circulación de los fondos digitalizados de la Biblioteca Nacional ante el mundo, para dar mayor visibilidad a autores, artistas y colecciones colombianas. Los materiales destinados a esa difusión fueron seleccionados con base en la normativa vigente en materia de derechos de autor.

Julia Daza Noguera, directora general de la Biblioteca Nacional de Colombia, calificó el resultado como «una victoria para Colombia» y subrayó la velocidad con la que se concretó el acuerdo. «En tiempo récord, durante mi primer mes de gestión y en el día 29 de mi dirección, materializamos una iniciativa que demuestra que, cuando hay voluntad, articulación y confianza, podemos alcanzar grandes propósitos», afirmó.

El catálogo arranca con 6.800 títulos y apunta a 8 millones en 2027

Mujer sonriente leyendo un Amazon Kindle en un sillón junto a una ventana. Hay una taza de café en una mesa de madera. Fuera, una calle urbana mojada por la lluvia.
«En este último trimestre del año, a partir de hoy mismo, vamos a tener acceso a 6.800 contenidos y la proyección para el 2027 va a ser de 8 millones de libros en 60 idiomas». (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daza precisó el cronograma de crecimiento del servicio: «En este último trimestre del año, a partir de hoy mismo, vamos a tener acceso a 6.800 contenidos y la proyección para el 2027 va a ser de 8 millones de libros en 60 idiomas». La directora también anunció que, tras el lanzamiento, la BNC y OverDrive realizarán una capacitación virtual para que los integrantes de la RNBP conozcan la plataforma y puedan orientar a sus comunidades en su uso.

Valencia, por su parte, destacó la amplitud del catálogo disponible desde el primer día. «Lo más interesante son los contenidos que vamos a poder seleccionar; por ejemplo, hace quince días se entregó el Premio Nobel de Literatura a Anne Carson, poeta canadiense, y esos libros están en formato digital en nuestra colección. Van a poder prestar libros de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Saramago, Doris Lessing, Milan Kundera, Laura Restrepo, Pilar Quintana, literatura infantil y juvenil, y los pueden descargar para leerlos sin conexión; revistas como Forbes o Time», enumeró.

Posteriormente, la Biblioteca Nacional y OverDrive desarrollarán una capacitación virtual para socializar el funcionamiento de la plataforma y sus posibilidades de uso.

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