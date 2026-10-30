Colombia

Identificaron a la joven de 19 años que murió en un accidente que involucró su motocicleta, un carro y un bus en Barranquilla

La víctima perdió la vida luego de sufrir un siniestro vial. Avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho

Como Sharick Trujillo Jiménez, fue identificada la jóven de 198 años que falleció al norte de Barranquilla - crédito HT24Periodismo
Como Sharick Trujillo Jiménez, fue identificada la jóven de 198 años que falleció al norte de Barranquilla - crédito HT24Periodismo/Sharick Trujillo-Instagram/Montaje Infobae
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Sharidt Trujillo Jiménez fue identificada como la joven de 19 años que murió en un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana del jueves 29 de octubre de 2026 en el norte de Barranquilla. El hecho involucró una motocicleta, un automóvil y un bus de servicio público.

Trujillo Jiménez se desplazaba en una motocicleta Bajaj Pulsar cuando chocó contra la parte trasera derecha de un automóvil Nissan Versa, de acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades de tránsito a Caracol Radio. La causa de la colisión todavía es materia de investigación.

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Tras el impacto, la motociclista perdió el equilibrio y cayó hacia el carril derecho, por donde circulaba el bus de servicio público. La reconstrucción inicial indica que una de las llantas delanteras del vehículo pasó sobre la joven, que sufrió lesiones de extrema gravedad y murió en el lugar.

El siniestro ocurrió en el barrio Porvenir, en un sector del norte de la capital del Atlántico, frente a la sede de la Secretaría de Tránsito del Distrito. Ambas publicaciones coincidieron en que las autoridades buscan establecer la secuencia exacta de los hechos.

El cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes- crédito HT24 Periodismo
El cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes- crédito HT24 Periodismo

La investigación sobre la colisión de los tres vehículos

La joven circulaba por la carrera 46 en sentido oriente-occidente cuando impactó contra el automóvil. Después de la caída, quedó en la trayectoria del bus que transitaba por el carril derecho. La emisora informó que el accidente dejó involucrados a una motocicleta, un Nissan Versa y un vehículo de transporte público.

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El Tiempo agregó que la motocicleta era una Pulsar NS de color morado y que el automóvil Nissan era gris. El medio también indicó que el bus pertenecía a la empresa Alianza Sodis. Esos detalles forman parte de las primeras versiones conocidas, mientras los investigadores determinan las maniobras realizadas por los conductores antes del choque.

Las circunstancias precisas del accidente no han sido esclarecidas. De acuerdo con ese diario, una de las hipótesis preliminares apunta a que la motociclista habría intentado rebasar al vehículo de transporte público antes de que ocurriera la colisión con el automóvil. Sin embargo, esa versión aún debe ser contrastada con los testimonios, las evidencias recogidas en el lugar y los análisis técnicos de las autoridades.

Las diligencias de tránsito y Policía Judicial

Las autoridades reportaron que Sharidt Trujillo Jiménez sufrió politraumatismos, trauma craneoencefálico y traumatismos cerrados de tórax y abdomen. La gravedad de esas lesiones provocó su muerte en el lugar, sin que fuera posible trasladarla a un centro asistencial, según la información difundida por Caracol Radio.

Al sitio llegaron agentes de tránsito, que acordonaron la zona y realizaron una inspección inicial de la escena. Después intervinieron funcionarios de la Policía Judicial adscritos a la Seccional de Investigación Criminal, conocida como SIJIN, encargados de la inspección técnica del cadáver y de la recolección de elementos para la investigación.

La joven circulaba por la carrera 46 en sentido oriente-occidente cuando impactó contra el automóvil - crédito Primero Barranquilla
La joven circulaba por la carrera 46 en sentido oriente-occidente cuando impactó contra el automóvil - crédito Primero Barranquilla

El accidente también generó congestión en la carrera 46, uno de los corredores viales del norte de Barranquilla, mientras se desarrollaban las diligencias. Familiares de la joven llegaron al lugar durante el procedimiento y que la madre de la víctima la reconoció en medio de escenas de dolor.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos y establecer si hubo responsabilidades en el hecho. Por ahora, las conclusiones dependerán de la reconstrucción técnica de los segundos previos al impacto.

Los mensajes de despedida en redes sociales

La muerte de Sharidt Trujillo Jiménez generó mensajes de dolor en redes sociales. Sharon, identificada como @_MySharona, escribió: “tan joven, que pesar”. Por su parte, el usuario @xfy741 manifestó: “Tan joven y tan hermosa, que tristeza y dolor para sus seres queridos. Mucha fortaleza para ellos!”.

Victor Manuel Escorcia, @VictorM06236859, aseguró haber conocido a la joven y publicó: “Vuela alto mí querida amiga me dejaste un gran dolor en el corazón pero él tiempo de Dios es perfecto por eso le doy las gracias a Dios por permitirme conocerte y compartir ratos agradable y tú familia mucha fortaleza especialmente a señora madre asta luego sharick”. Otros usuarios debatieron sobre los riesgos de conducir motocicletas y la seguridad vial en Barranquilla.

Los comentarios en redes sociales al fallecimiento de la jóven de 19 años, Sharidt Trujillo - crédito X
Los comentarios en redes sociales al fallecimiento de la jóven de 19 años, Sharidt Trujillo - crédito X

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